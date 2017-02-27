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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11103111041110511106
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 16:14

  asti написав:
  Blekster написав:
Де ви по таким курсам здаєте?
У Кропивницькому.

Финансовый туризм надо у Кропивницкий готовить, другие города не в тренде. Пошло у нас вниз в обменке, несмотря на то что на межбанке вверх
Востаннє редагувалось Proofy в Вів 09 січ, 2024 16:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 16:19

  Realist написав:
  jump написав:Банки збільшили ввезення готівкової валюти в Україну до $1 млрд на місяць

От вам і реальний бонус від читання даного форуму.
Нам цю новину Сибарит вже давно повідомив. І це доволі цікава і потрібна інформація.

А что нам с этой информации? Если бы не увеличили ввоз ракета сейчас ушла в космос?
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 16:35

  asti написав:Что хочу ещё сказать по этому поводу:

Так вот, за последние 10 лет я НИ РАЗУ! я повторяю: НИ РАЗУ! не видел ни одного из них ни в одном банке. А я в банках - и читатели моих предыдущих сообщений на форуме подтвердят - бываю часто - практически каждый день. Что из этого следует? - все эти люди хранят свои сбережения (а они у них есть!) исключительно под матрасом. То же самое могу сказать и о коллегах предпринимателях - за всю 17-ти летнюю историю нашего бизнеса я всего пару раз встретил одного или двух из них в отделении покупающими валюту или оплачивающими коммуналку. Так что разговоры о 100 миллиардах под матрасами украинцев далекооо не безосновательны))

У вас класична помилка, коли всіх навколо порівнювати із собою.

Платити комуналку фізично перебуваючи у відділенні банку в Україні із всіма можливостями наших банків - це вже давно мазохізм. Хіба що дуже потрібна (для чогось) паперова квитанція.
Аналогічно - купівля валюти. Якщо її (валюти) не має для онлайн купівлі, то тим більше її не має для готівкового продажу і змісту тоді йти у відділення?
В банк потрібно прийти лише один раз, щоб надати всю необхідну інформацію та замовити пластик або відкрити рахунки. Далі все відбувається дистанційно.
Такі забіги по відділеннях якими займаєтесь ви - це виключно індивідуальний фетиш.

Великі суми давно ніхто не тримає під матрасом. Умовні 100 тис $ які рік пролежали під матрасом в реальному житті "подешевшали" на розмір доларової інфляції. А за останні роки - це не менше четвертини вартості.
Тому якщо людина може заробити 100 тис $, і продовжує зберігати їх лише в готівці - то це хабарник. Тримайтесь від такої людини подалі.
Так, потрібно мати якусь "подушку безпеки". (Частину заощаджень в готівці) І в залежності від доходу ця подушка може бути і 1 тис $ і 100 тис $. Але вона залежить виключно від місячного/річного доходу. Тобто людина яка має таку подушку безпеки свідомо нехтує втратами від інфляції.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 16:39

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..................09.01.2024..........10.01.2024
дата розрахунку.................08.01.2024...........09.01.2024
Євро....................................41,7973................41,8185
Долар США.........................38,1920................38,2253...+0.09%

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
09.01.2024...........................38,2599

Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0940 (на прошлой сессии 1.0944) -0.04%

Как было видно по вчерашнему ходу торгов, открылись сегодня высоко. Испугавшись такой высоты, немного опустились, а потом снова немного подросли.
Справочный курс получился почти на 7 копеек выше действующего официального.
Примерно после полудня произошел разворот, пошли вниз достаточно активно, по меркам нашего регулируемого рынка.
Благодаря такому снижению, официальный курс отыграл у справочного более 3 копеек.
Рост официального курса за сессию составил 3.33 копейки.

С полей доносились вести о появлении на МБ заметного предложения, я также о заурядных оборотах. Это продолжение вчерашней тенденции, когда объем интервенций был минимальным с начала года.

Если не произойдет ничего экстраординарного, завтра нас ждет низкий старт.

Индекс доллара DXY в 15-00 102.37 (на прошлой сессии 102.42)
Все спокойно.
...........................................................
  asti написав:Кожен день затримки американської допомоги буде відображатись на курсі. Адже зауважте, із приблизно 5 мільярдів попиту на міжбанку у грудні 3,5 мільярди закрив НБУ. От і рахуйте яким буде курс коли не буде чим закривати... :( :(

Выглядит очень страшно. Разговоров об этом много. Но пока резервы почему-то опять выросли.
Даже если будут какие-то задержки, резервов достаточно, чтобы месяца 3 продолжать закрывать весь спрос, не особо беспокоясь, даже при полном отсутствии новых поступлений. Потом можно будет задуматься об экономии.
Если помогать совсем перестанут, что вряд ли, нас будет волновать не курс.
  asti написав:Так вот, за последние 10 лет я НИ РАЗУ! я повторяю: НИ РАЗУ! не видел ни одного из них ни в одном банке.

Из этого следует, что они за последние 10 лет тоже не видели Вас ни в одном банке. Они вполне могут сделать вывод, что Вы все свои сбережения храните дома. :)
Если человек просто хранит сбережения в банке, ему достаточно посещать банк раз в 2-3 года. Вероятность встретить при этом знакомых стремится к нулю. К тому же для сбережений и для мелких спекуляций целесообразно выбирать разные банки.
Кстати, если вообще не иметь счетов в банках, в банк придется ходить значительно чаще для проведения всяческих оплат через кассу.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 16:43

  Proofy написав:
  Realist написав:
  jump написав:Банки збільшили ввезення готівкової валюти в Україну до $1 млрд на місяць

От вам і реальний бонус від читання даного форуму.
Нам цю новину Сибарит вже давно повідомив. І це доволі цікава і потрібна інформація.

А что нам с этой информации? Если бы не увеличили ввоз ракета сейчас ушла в космос?

Якщо б завезли навіть на половину менше, то готівковий курс швидше за все був би вищий копійок на 50. А це в свою чергу давило би на психіку громадян та частково на інфляцію, так як певна частка економіки у нас в тіні.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 17:18

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Господа, завтра немного припадет доллар на наличке? По Вашему видению. Интересует курс наличного в обменках
Востаннє редагувалось Алексей77 в Вів 09 січ, 2024 17:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 17:20

  Алексей77 написав:Господа, завтра немного припадет доллар на наличке? По Вашему видению.

В п'ятницю увечері продавайте, поки колядуйте та збирайте
sens
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 17:51

  Алексей77 написав:Господа, завтра немного припадет доллар на наличке? По Вашему видению. Интересует курс наличного в обменках

+
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 18:26

  Алексей77 написав:Господа, завтра немного припадет доллар на наличке? По Вашему видению. Интересует курс наличного в обменках

Предполагаю, что падение будет на несколько копеек.
Victor8
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 19:12

Облигации

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 9 січня 2024 року, до державного бюджету
залучено 16 770 881 260,77 грн (за курсом НБУ).
Из них:
-UA4000229470-до 20.11.2024-315 дн- 16,80%(-0.04) - 222 472 276,37 грн;
-UA4000229264-до 15.10.2025-644 дн- 17,60%(0) - 1 254 084 813,15 грн;
-UA4000229116(Р)-до 24.02.2027-1141 дн-18,60%(0) - 1 504 592 049,60 грн;
-UA4000229736-до 30.01.2025-386 дн- 4,66%(0) - $153 089 186,64;
-UA4000229942(П)-до 10.07.2025-547дн - 2,50% - 190 035 000,00 евро.

Первое размещение года оказалось не столь интересным, как предыдущее, но тоже не без изюминки. 3 выпуска в гривне и один долларовый - старые знакомые. К ним добавилось первичное размещение в евро, причем в первоначальном анонсе (последний раз я смотрел неделю назад) этого выпуска не было. Экспромт :) Выпуск этот весьма необычный. Для него указана возможность досрочного погашения (в подробностях я не разбирался). Также в таблице с результатами не указаны доходности в заявках, создается впечатление, что бумаги предлагались с предопределенной доходностью.
Новинка, как это часто бывает, оказалась самой востребованной. Интересно, что при лидерстве по сумме, спрос ограничился всего тремя заявками. Т.к. это был единственный выпуск без установленного лимита, заявки были удовлетворены полностью.
Долларовые облигации заняли второе место по объему и стали лидерами по количеству заявок. Отклонена была только одна. Доходность осталась на предыдущем уровне.
Спрос на гривневые бумаги оказался невелик, но интересна смена приоритетов. Впервые за весьма долгое время в лидеры вышли самые длинные "резервные" бумаги. Двухлетки от них отстали не сильно. А вот на самые короткие облигации, которым осталось меньше года, спрос оказался минимальным, а это бывший лидер. Заявок было много, но все мелкие. Однако, это не помешало маловостребованному выпуску стать единственным, по которому слегка снизилась доходность. Остальные продемонстрировали стабильность.

Впечатление от размещения весьма противоречивое. С одной стороны, перенос спроса на валюту огорчает, а с другой, возобновление интереса к длинным бумагам обнадеживает. Общая сумма весьма приличная.
Сибарит
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