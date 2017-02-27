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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11104111051110611107
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 20:01

  Евгений Н. написав:
  asti написав:Так вот, за последние 10 лет я НИ РАЗУ! я повторяю: НИ РАЗУ! не видел ни одного из них ни в одном банке. А я в банках - и читатели моих предыдущих сообщений на форуме подтвердят - бываю часто - практически каждый день.

Вы суслике видите? И я не вижу. А он есть. :)
Есть закон больших чисел. Слышали про такое, Суслике?
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 20:03

  Proofy написав:
  asti написав:
  Blekster написав:
Де ви по таким курсам здаєте?
У Кропивницькому.

Финансовый туризм надо у Кропивницкий готовить, другие города не в тренде.
Очень может быть, сегодня вечером забрали 4000 по 39,50
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 20:05

  Victor8 написав:
  Алексей77 написав:Господа, завтра немного припадет доллар на наличке? По Вашему видению. Интересует курс наличного в обменках
Предполагаю, что падение будет на несколько копеек.
а конкретнее, несколько это сколько? - 2, 15, 99...?!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 20:12

  asti написав:а конкретнее, несколько это сколько? - 2, 15, 99...?!

Напрямую зависит от "нескольких" голосов по известному законопроекту, которые обещались завтра продемонстрироваться. Правда, у особенно нервных этот закон ещё недели три назад был принят, поэтому может и не слишком зависит.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 20:13

Середньорічна зважена 2024 1 тиждень


Вітаюсь совсіма!


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СередТижнева зміна курсу НБУ - 0,0490
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - 0,0629
Повні оберти МБ за тиждень - 1153,6527
Середні оберти за тиждень - 230,7305
Середні оберти за рік - 230,7305
СередньоТижневеЗважене - 38,0632


Робочий тиждень повний. СередньоРічна зважена в кінці тижня припала.


Зображення

ВО

Хай щастить!
s0v7a
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