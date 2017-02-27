asti написав:Так вот, за последние 10 лет я НИ РАЗУ! я повторяю: НИ РАЗУ! не видел ни одного из них ни в одном банке. А я в банках - и читатели моих предыдущих сообщений на форуме подтвердят - бываю часто - практически каждый день.
Вы суслике видите? И я не вижу. А он есть.
Есть закон больших чисел. Слышали про такое, Суслике?
asti написав:а конкретнее, несколько это сколько? - 2, 15, 99...?!
Напрямую зависит от "нескольких" голосов по известному законопроекту, которые обещались завтра продемонстрироваться. Правда, у особенно нервных этот закон ещё недели три назад был принят, поэтому может и не слишком зависит.
СередТижнева зміна курсу НБУ - 0,0490 Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - 0,0629 Повні оберти МБ за тиждень - 1153,6527 Середні оберти за тиждень - 230,7305 Середні оберти за рік - 230,7305 СередньоТижневеЗважене - 38,0632
Робочий тиждень повний. СередньоРічна зважена в кінці тижня припала.