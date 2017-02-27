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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11105111061110711108>
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 20:01

  Евгений Н. написав:
  asti написав:Так вот, за последние 10 лет я НИ РАЗУ! я повторяю: НИ РАЗУ! не видел ни одного из них ни в одном банке. А я в банках - и читатели моих предыдущих сообщений на форуме подтвердят - бываю часто - практически каждый день.

Вы суслике видите? И я не вижу. А он есть. :)
Есть закон больших чисел. Слышали про такое, Суслике?
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 20:03

  Proofy написав:
  asti написав:
  Blekster написав:
Де ви по таким курсам здаєте?
У Кропивницькому.

Финансовый туризм надо у Кропивницкий готовить, другие города не в тренде.
Очень может быть, сегодня вечером забрали 4000 по 39,50
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 20:05

  Victor8 написав:
  Алексей77 написав:Господа, завтра немного припадет доллар на наличке? По Вашему видению. Интересует курс наличного в обменках
Предполагаю, что падение будет на несколько копеек.
а конкретнее, несколько это сколько? - 2, 15, 99...?!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 20:12

  asti написав:а конкретнее, несколько это сколько? - 2, 15, 99...?!

Напрямую зависит от "нескольких" голосов по известному законопроекту, которые обещались завтра продемонстрироваться. Правда, у особенно нервных этот закон ещё недели три назад был принят, поэтому может и не слишком зависит.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 20:13

Середньорічна зважена 2024 1 тиждень


Вітаюсь совсіма!


Зображення
СередТижнева зміна курсу НБУ - 0,0490
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - 0,0629
Повні оберти МБ за тиждень - 1153,6527
Середні оберти за тиждень - 230,7305
Середні оберти за рік - 230,7305
СередньоТижневеЗважене - 38,0632


Робочий тиждень повний. СередньоРічна зважена в кінці тижня припала.


Зображення

ВО

Хай щастить!
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 21:29

  Сибарит написав:За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 9 січня 2024 року, до державного бюджету
залучено 16 770 881 260,77 грн (за курсом НБУ).
Из них:
-UA4000229470-до 20.11.2024-315 дн- 16,80%(-0.04) - 222 472 276,37 грн;
-UA4000229264-до 15.10.2025-644 дн- 17,60%(0) - 1 254 084 813,15 грн;
-UA4000229116(Р)-до 24.02.2027-1141 дн-18,60%(0) - 1 504 592 049,60 грн;
-UA4000229736-до 30.01.2025-386 дн- 4,66%(0) - $153 089 186,64;
-UA4000229942(П)-до 10.07.2025-547дн - 2,50% - 190 035 000,00 евро.

Впечатление от размещения весьма противоречивое. С одной стороны, перенос спроса на валюту огорчает, а с другой, возобновление интереса к длинным бумагам обнадеживает. Общая сумма весьма приличная.

Да уж...
Из 16 миллиардов размещения 14 привлечено в валюте. Всепоглощающая вера в гривну! Нечто подобное я наблюдал вчера в Пумбе стоя в очереди за синим долларом)) :( :(
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 21:31

  Victor8 написав:
  Алексей77 написав:Господа, завтра немного припадет доллар на наличке? По Вашему видению. Интересует курс наличного в обменках

Предполагаю, что падение будет на несколько копеек.
Цілі короткострокові: 38 міжбанк, 39 готівка, яка тимчасово може пірнути і трохи під 39 як більш волатильна.
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 21:37

Re: Валютний ринок в контексті ДС

І на яких це новинах грохнувся міжбанк? Який тренд прогнозуєте на завтра?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 21:41

  ihorsic написав:І на яких це новинах грохнувся міжбанк? Який тренд прогнозуєте на завтра?

мобілізаційний закон
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 21:47

  барабашов написав:
  bamper написав:
  sens написав:спочатку відмовились від стабільного курсу,далі вирішили що за два роки повинні повернутися... Відтепер чекаємо ще на непопулярні шляхи вирішення наповнення бюджету.

платити податки, оплачувати надані послуги - це адекватні шляхи вирішення наповнення бюджету.
не платять за комуналку зазвичай маргінали або власники 700 м2 квартир....

Кроме маргиналов можно просто дать неправильные данные ахметке по свету(перепутать день и ночь, день и обшие, я вместо дня дал обшие перед подорожанием и вместо ночи - день, хотел успеть скроить) и попробовать от них отбиться от начислений по новому среднему потреблению и вообще чтоб они скорректировали данные как то в правильную сторону.
А так они аж пищат угрозами чтоб им 20кгрн долга срочно отдали. И заплатили вперёд.

оце дуже показово. нам потрібен поганий олігарх щоб виправдати власну хитродупість. це ще при тому, що електроенергію продають вдвічі-втричі дешевше. а знаєте скільки ще є способів вкрасти електроенергію?

я пропоную перед тим, як щось вимагати, перестати красти самому. а то виходіть що частіше за справедливість волають саме крадії...

вибачте за оффтоп, але це дуже наявно показує поточний рівень суспільства взагалі й зокрема деяких форумчан...
Shaman
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