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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11105111061110711108
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 22:04

  asti написав:
  Евгений Н. написав:
  asti написав:Так вот, за последние 10 лет я НИ РАЗУ! я повторяю: НИ РАЗУ! не видел ни одного из них ни в одном банке. А я в банках - и читатели моих предыдущих сообщений на форуме подтвердят - бываю часто - практически каждый день.

Вы суслике видите? И я не вижу. А он есть. :)
Есть закон больших чисел. Слышали про такое, Суслике?

навіть для Кропа особисто ви трошки не дотягуєте до закону великих чисел :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 22:20

  Victor8 написав:
  Примат написав:
  Victor8 написав:Иначе, недвижимость "заберут" за долги (в судебном порядке).
Пока как-то так.

а если это единственное жилье, заберут? Что с пропиской людей в этом жилье? Что с несовершеннолетними?

Если не ошибаюсь, то в таких случаях переселяют в жилье более низкого класса (в судебном порядке, разумеется). Или в другой населенный пункт. Например из города - в поселок 30-40-50 км от этого города.

Только валютные заначки и могут спасти в такой ситуации :D

У такій ситуації кардинальне вирішення питання визначиться у проживанні у нормальній країні, з нормальними законами.
Тому що все що відбувається щодо людей не тільки зараз, а взагалі - це абсолютно не нормально.
Чомусь біженців у чужих для них країнах приймали краще, ніж ставляться до них у своїй. Чомусь в інших країнах соціально підтримують людей, а у своїй з тебе знімають три шкури. Чи побачимо приймуть до всього іншого штрафи за незнання приміром німецької мови для тих, хто залишився в Німеччині. За останні 5 років країну перекроїли вздовж та впоперек, не залишилося нічого від того, що було – не залишилося навіть традицій. Ну окрім як традиції риспіла, і завдяки цьому йде перегляд зокрема наданої допомоги, бо процес розпилу це вічний двигун, але мало кому з адекватним розумінням ситуації це підходить.
І тут залишаться тільки ті комусь глибоко це все зайшло, на деякий час, після перших.
Але гаразд, усе прийде саме туди куди і мало прийти, як історично склалося.
копейка
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 22:31

  s0v7a написав:
Мені сподобалась гривня. 2023 рік вистояла на рівні євро. Ай да Пишний, ай да молодець!!!
Хай щастить!

При золотому дощі з доларів весь рік, не просто молодець, геній! :mrgreen:
AndriyQ
 
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