asti написав:Есть закон больших чисел. Слышали про такое, Суслике?
навіть для Кропа особисто ви трошки не дотягуєте до закону великих чисел
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Додано: Вів 09 січ, 2024 22:04
навіть для Кропа особисто ви трошки не дотягуєте до закону великих чисел
Додано: Вів 09 січ, 2024 22:20
У такій ситуації кардинальне вирішення питання визначиться у проживанні у нормальній країні, з нормальними законами.
Тому що все що відбувається щодо людей не тільки зараз, а взагалі - це абсолютно не нормально.
Чомусь біженців у чужих для них країнах приймали краще, ніж ставляться до них у своїй. Чомусь в інших країнах соціально підтримують людей, а у своїй з тебе знімають три шкури. Чи побачимо приймуть до всього іншого штрафи за незнання приміром німецької мови для тих, хто залишився в Німеччині. За останні 5 років країну перекроїли вздовж та впоперек, не залишилося нічого від того, що було – не залишилося навіть традицій. Ну окрім як традиції риспіла, і завдяки цьому йде перегляд зокрема наданої допомоги, бо процес розпилу це вічний двигун, але мало кому з адекватним розумінням ситуації це підходить.
І тут залишаться тільки ті комусь глибоко це все зайшло, на деякий час, після перших.
Але гаразд, усе прийде саме туди куди і мало прийти, як історично склалося.
Додано: Вів 09 січ, 2024 22:31
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