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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11106111071110811109>
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 22:04

  asti написав:
  Евгений Н. написав:
  asti написав:Так вот, за последние 10 лет я НИ РАЗУ! я повторяю: НИ РАЗУ! не видел ни одного из них ни в одном банке. А я в банках - и читатели моих предыдущих сообщений на форуме подтвердят - бываю часто - практически каждый день.

Вы суслике видите? И я не вижу. А он есть. :)
Есть закон больших чисел. Слышали про такое, Суслике?

навіть для Кропа особисто ви трошки не дотягуєте до закону великих чисел :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 22:20

  Victor8 написав:
  Примат написав:
  Victor8 написав:Иначе, недвижимость "заберут" за долги (в судебном порядке).
Пока как-то так.

а если это единственное жилье, заберут? Что с пропиской людей в этом жилье? Что с несовершеннолетними?

Если не ошибаюсь, то в таких случаях переселяют в жилье более низкого класса (в судебном порядке, разумеется). Или в другой населенный пункт. Например из города - в поселок 30-40-50 км от этого города.

Только валютные заначки и могут спасти в такой ситуации :D

У такій ситуації кардинальне вирішення питання визначиться у проживанні у нормальній країні, з нормальними законами.
Тому що все що відбувається щодо людей не тільки зараз, а взагалі - це абсолютно не нормально.
Чомусь біженців у чужих для них країнах приймали краще, ніж ставляться до них у своїй. Чомусь в інших країнах соціально підтримують людей, а у своїй з тебе знімають три шкури. Коли в одних країнах надають безкоштовне житло, інші намагаються відібрати власне. Просто спочатку було ясно що питання надлишку населення на вигідній території намагатимуться вирішити будь-якими способами, та з мирняком по іншому вирішення питання - немає. І закладено це все було ще за шоколадного. Ніхто адекватний не стане драконити населення - водночас бажаючи, щоб воно залишилося, не створюючи для цього жодних умов, скоріше навпаки. Тут ідеї пруть, як з рогу достатку.
Побачимо приймуть до всього іншого штрафи за незнання приміром німецької мови для тих, хто залишився в Німеччині. За останні 5 років країну перекроїли вздовж та впоперек, не залишилося нічого від того, що було – не залишилося навіть традицій. Ну окрім як традиції риспіла, і завдяки цьому йде перегляд зокрема наданої допомоги, бо процес розпилу це вічний двигун, але мало кому з адекватним розумінням ситуації це підходить.
І тут залишаться тільки ті комусь глибоко це все зайшло, на деякий час, після перших.
Але гаразд, усе прийде саме туди куди і мало прийти, як історично склалося.
Востаннє редагувалось копейка в Вів 09 січ, 2024 22:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 22:31

  s0v7a написав:
Мені сподобалась гривня. 2023 рік вистояла на рівні євро. Ай да Пишний, ай да молодець!!!
Хай щастить!

При золотому дощі з доларів весь рік, не просто молодець, геній! :mrgreen:
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 22:31

  Сибарит написав:Кстати, если вообще не иметь счетов в банках, в банк придется ходить значительно чаще для проведения всяческих оплат через кассу.

Как правило имеется один счет для оплаты/погашения и этого вполне достаточно.
копейка
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 22:33

  копейка написав:
  Сибарит написав:Кстати, если вообще не иметь счетов в банках, в банк придется ходить значительно чаще для проведения всяческих оплат через кассу.

Как правило имеется один счет для оплаты/погашения и этого вполне достаточно.

Можна сплачувати через відділення Укрпошти
sens
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 22:34

  копейка написав:
  Сибарит написав:Кстати, если вообще не иметь счетов в банках, в банк придется ходить значительно чаще для проведения всяческих оплат через кассу.

Как правило имеется один счет для оплаты/погашения и этого вполне достаточно.

Також достатньо мати телефон і оплатити самому через термінал
sens
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 22:56

  sens написав:
  копейка написав:
  Сибарит написав:Кстати, если вообще не иметь счетов в банках, в банк придется ходить значительно чаще для проведения всяческих оплат через кассу.

Как правило имеется один счет для оплаты/погашения и этого вполне достаточно.

Також достатньо мати телефон і оплатити самому через термінал

Просто маю рахунок. :)
копейка
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 23:03

  Realist написав:Великі суми давно ніхто не тримає під матрасом. Умовні 100 тис $ які рік пролежали під матрасом в реальному житті "подешевшали" на розмір доларової інфляції. А за останні роки - це не менше четвертини вартості.

У подібному питанні достатньо звернутися до історії щодо банківських збережень перед та під час другої світової у Німеччині.
копейка
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 23:06

  sens написав:маю думку що коли дозволили купувати онлайн,на мвру за курсом близьким до міжбанку,НБУ треба було перед банками встановити критерії для оцінювання ризиків в роботі з клієнтами, наприклад якщо пенсіонер то купівля в межах 3х місячної пенсії але не більше 50000 грн,так само для працюючих офіційно,хто стає клієнтом банка заради купівлі повинен надавати довідку про доходи або ок-5,7 за останні два роки наприклад і загальна сума на місяць не більше 3х місяців заробітку,так само по відношенню для непрацюючих офіційно на момент звернення - немає зп за останні два роки, надати підтвердження походження коштів, немає такої інформації,відмовити в обслуговуванні чи спочатку кошти на депозит на мінімальний термін і тільки на цю суму і не більше 50000 грн надати можливість купувати. Ще рік тому не було таких оцінок ризиків,відтепер маємо кожного дня смс - підвердіть свої статки чи верифікації через постанову і т.і.
Згоден,що треба зробити вже зараз непопулярні речі - обмежити доступ або зробити нецікаві ліміти. Або поступово зменшити курс і зафіксувати хоча б до кінця року,про кінець військового стану речі не має.

Звучит деморатично
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 23:08

  копейка написав:...
Але гаразд, усе прийде саме туди куди і мало прийти, як історично склалося.

й куди ж має прийти? чи це був просто набір лозунгів? чи може навпаки завуальована думка про Україну як неспроможну державу?

давайте, скажіть ;)
Shaman
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