Додано: Вів 09 січ, 2024 22:20

Victor8 написав: Примат написав: Victor8 написав: Иначе, недвижимость "заберут" за долги (в судебном порядке).

Пока как-то так. Иначе, недвижимость "заберут" за долги (в судебном порядке).Пока как-то так.

а если это единственное жилье, заберут? Что с пропиской людей в этом жилье? Что с несовершеннолетними? а если это единственное жилье, заберут? Что с пропиской людей в этом жилье? Что с несовершеннолетними?

Если не ошибаюсь, то в таких случаях переселяют в жилье более низкого класса (в судебном порядке, разумеется). Или в другой населенный пункт. Например из города - в поселок 30-40-50 км от этого города.



Только валютные заначки и могут спасти в такой ситуации Если не ошибаюсь, то в таких случаях переселяют в жилье более низкого класса (в судебном порядке, разумеется). Или в другой населенный пункт. Например из города - в поселок 30-40-50 км от этого города.Только валютные заначки и могут спасти в такой ситуации

У такій ситуації кардинальне вирішення питання визначиться у проживанні у нормальній країні, з нормальними законами.Тому що все що відбувається щодо людей не тільки зараз, а взагалі - це абсолютно не нормально.Чомусь біженців у чужих для них країнах приймали краще, ніж ставляться до них у своїй. Чомусь в інших країнах соціально підтримують людей, а у своїй з тебе знімають три шкури. Коли в одних країнах надають безкоштовне житло, інші намагаються відібрати власне. Просто спочатку було ясно що питання надлишку населення на вигідній території намагатимуться вирішити будь-якими способами, та з мирняком по іншому вирішення питання - немає. І закладено це все було ще за шоколадного. Ніхто адекватний не стане драконити населення - водночас бажаючи, щоб воно залишилося, не створюючи для цього жодних умов, скоріше навпаки. Тут ідеї пруть, як з рогу достатку.Побачимо приймуть до всього іншого штрафи за незнання приміром німецької мови для тих, хто залишився в Німеччині. За останні 5 років країну перекроїли вздовж та впоперек, не залишилося нічого від того, що було – не залишилося навіть традицій. Ну окрім як традиції риспіла, і завдяки цьому йде перегляд зокрема наданої допомоги, бо процес розпилу це вічний двигун, але мало кому з адекватним розумінням ситуації це підходить.І тут залишаться тільки ті комусь глибоко це все зайшло, на деякий час, після перших.Але гаразд, усе прийде саме туди куди і мало прийти, як історично склалося.