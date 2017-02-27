Це фактично нічого не змінить - так і продовжіть бити у свій бубон.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 09 січ, 2024 23:14
Востаннє редагувалось копейка в Вів 09 січ, 2024 23:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 09 січ, 2024 23:15
Как говорит мой знакомый валютчик: не бывает вечного роста и бесконечного падения. Просто люди уже скупились -
и в обменках и на межбанке. На секундочку, мы растем уже больше месяца - с начала декабря. Пора бы и привал устроить иначе горная болезнь не за горами! . И потом, не так уж сильно межбанк и грохнулся - 10 копеек или сколько там?
Так себе обвал если честно...//))
Додано: Вів 09 січ, 2024 23:18
Я б не сказав, що відбувається перенос попиту. Чомусь мені здається, що попит на доларові облігації був завжди. От тільки Мінфін не спішить позичати у валюті. Або пропонує валютні облігації із певним інтервалом, щоб банки за той час могли назбирувати пасивів у доларах.
Швидше відбувається зниження попиту на гривневі облігації до вияснення ситуації...
Для пересічного (мене) це виглядає наступним чином. Кілька банків із європейським капіталом назбирали (акумулювали) єврових пасивів (депозитів) і вирішили кудись їх прилаштувати, адже кредитувати у валюті у нас фактично не можна. Прийшли до мінфіну і сказали, що можемо стільки то позичити. Організовуйте випуск.
До речі, випуски (запозичення) у доларі для мене (пересічного) це виглядає як "вбити двох зайців". Покупці отримують непогану дохідність (як для України), Мінфін - не велику вартість обслуговування (в порівнянні із позиками від МВФ на даний момент).
Додано: Вів 09 січ, 2024 23:31
ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))
Все буде добре!
"Під час війни інфляція в Німеччині сягала понад 600% довоєнного рівня через постійну емісію грошей на воєнні потреби, непродумані економічні рішення та чисельні позики на покриття дефіциту бюджету."
Додано: Вів 09 січ, 2024 23:39
Додано: Вів 09 січ, 2024 23:47
Думаю, копійка трохи поспішил(а) з узагальненням.
Звичайно ж, він(вона) мав на увазі цитату Т.Г Шевченка -"ми в раю пекло розвели".
Ніколи не був поціновувачем Вакарчука, але оці строки "немає в кого спитати, золото замість тата, замість мами глуха стіна", за них я радо вибачаю Святославу і подвійний похід у політику, і пинання бутафорських моніторів на концерті 2001 року,і навіть відсутність орігінальних музичних ідей від слова взагалі)
Додано: Вів 09 січ, 2024 23:52
Додано: Вів 09 січ, 2024 23:55
Можна я процитую Вас же?
"вибачте за оффтоп, але це дуже наявно показує поточний рівень суспільства взагалі й зокрема деяких форумчан..":)
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