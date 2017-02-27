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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11106111071110811109
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 23:14

  Shaman написав:давайте, скажіть ;)

Це фактично нічого не змінить - так і продовжіть бити у свій бубон.
Востаннє редагувалось копейка в Вів 09 січ, 2024 23:19, всього редагувалось 1 раз.
копейка
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  ihorsic написав:І на яких це новинах грохнувся міжбанк? Який тренд прогнозуєте на завтра?
Как говорит мой знакомый валютчик: не бывает вечного роста и бесконечного падения. Просто люди уже скупились -
и в обменках и на межбанке. На секундочку, мы растем уже больше месяца - с начала декабря. Пора бы и привал устроить иначе горная болезнь не за горами! :) :). И потом, не так уж сильно межбанк и грохнулся - 10 копеек или сколько там?
Так себе обвал если честно...//))
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  Сибарит написав:Впечатление от размещения весьма противоречивое. С одной стороны, перенос спроса на валюту огорчает, а с другой, возобновление интереса к длинным бумагам обнадеживает. Общая сумма весьма приличная.

Я б не сказав, що відбувається перенос попиту. Чомусь мені здається, що попит на доларові облігації був завжди. От тільки Мінфін не спішить позичати у валюті. Або пропонує валютні облігації із певним інтервалом, щоб банки за той час могли назбирувати пасивів у доларах.
Швидше відбувається зниження попиту на гривневі облігації до вияснення ситуації...
  Сибарит написав: Интересно, что при лидерстве по сумме, спрос ограничился всего тремя заявками. Т.к. это был единственный выпуск без установленного лимита, заявки были удовлетворены полностью.

Для пересічного (мене) це виглядає наступним чином. Кілька банків із європейським капіталом назбирали (акумулювали) єврових пасивів (депозитів) і вирішили кудись їх прилаштувати, адже кредитувати у валюті у нас фактично не можна. Прийшли до мінфіну і сказали, що можемо стільки то позичити. Організовуйте випуск.
До речі, випуски (запозичення) у доларі для мене (пересічного) це виглядає як "вбити двох зайців". Покупці отримують непогану дохідність (як для України), Мінфін - не велику вартість обслуговування (в порівнянні із позиками від МВФ на даний момент).
Realist
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 23:31

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  копейка написав:
  Realist написав:Великі суми давно ніхто не тримає під матрасом. Умовні 100 тис $ які рік пролежали під матрасом в реальному житті "подешевшали" на розмір доларової інфляції. А за останні роки - це не менше четвертини вартості.

У подібному питанні достатньо звернутися до історії щодо банківських збережень перед та під час другої світової у Німеччині.

Все буде добре! :D

"Під час війни інфляція в Німеччині сягала понад 600% довоєнного рівня через постійну емісію грошей на воєнні потреби, непродумані економічні рішення та чисельні позики на покриття дефіциту бюджету."
https://www-epravda-com-ua.cdn.ampproje ... F688588%2F
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 23:39

  копейка написав:
  Shaman написав:давайте, скажіть ;)

Це фактично нічого не змінить - так і продовжіть бити у свій бубон.

бити в бубон інколи дійсно треба, особливо декому :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 23:47

Думаю, копійка трохи поспішил(а) з узагальненням.
Звичайно ж, він(вона) мав на увазі цитату Т.Г Шевченка -"ми в раю пекло розвели".
Ніколи не був поціновувачем Вакарчука, але оці строки "немає в кого спитати, золото замість тата, замість мами глуха стіна", за них я радо вибачаю Святославу і подвійний похід у політику, і пинання бутафорських моніторів на концерті 2001 року,і навіть відсутність орігінальних музичних ідей від слова взагалі)
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 23:52

  Shaman написав:бити в бубон інколи дійсно треба, особливо декому :D

Це примітив навіть не рівня – відрізок. Мені подібне абсолютно неприродно і не цікаво. Ось про це й мова.
Вдалих тембральних ритмів.
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 23:55

  Shaman написав:
  копейка написав:
  Shaman написав:давайте, скажіть ;)

Це фактично нічого не змінить - так і продовжіть бити у свій бубон.

бити в бубон інколи дійсно треба, особливо декому :D

Можна я процитую Вас же?
"вибачте за оффтоп, але це дуже наявно показує поточний рівень суспільства взагалі й зокрема деяких форумчан..":)
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