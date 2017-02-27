ihorsic написав:І на яких це новинах грохнувся міжбанк? Який тренд прогнозуєте на завтра?
Как говорит мой знакомый валютчик: не бывает вечного роста и бесконечного падения. Просто люди уже скупились - и в обменках и на межбанке. На секундочку, мы растем уже больше месяца - с начала декабря. Пора бы и привал устроить иначе горная болезнь не за горами! . И потом, не так уж сильно межбанк и грохнулся - 10 копеек или сколько там? Так себе обвал если честно...//))
Сибарит написав:Впечатление от размещения весьма противоречивое. С одной стороны, перенос спроса на валюту огорчает, а с другой, возобновление интереса к длинным бумагам обнадеживает. Общая сумма весьма приличная.
Я б не сказав, що відбувається перенос попиту. Чомусь мені здається, що попит на доларові облігації був завжди. От тільки Мінфін не спішить позичати у валюті. Або пропонує валютні облігації із певним інтервалом, щоб банки за той час могли назбирувати пасивів у доларах. Швидше відбувається зниження попиту на гривневі облігації до вияснення ситуації...
Сибарит написав: Интересно, что при лидерстве по сумме, спрос ограничился всего тремя заявками. Т.к. это был единственный выпуск без установленного лимита, заявки были удовлетворены полностью.
Для пересічного (мене) це виглядає наступним чином. Кілька банків із європейським капіталом назбирали (акумулювали) єврових пасивів (депозитів) і вирішили кудись їх прилаштувати, адже кредитувати у валюті у нас фактично не можна. Прийшли до мінфіну і сказали, що можемо стільки то позичити. Організовуйте випуск. До речі, випуски (запозичення) у доларі для мене (пересічного) це виглядає як "вбити двох зайців". Покупці отримують непогану дохідність (як для України), Мінфін - не велику вартість обслуговування (в порівнянні із позиками від МВФ на даний момент).
Realist написав:Великі суми давно ніхто не тримає під матрасом. Умовні 100 тис $ які рік пролежали під матрасом в реальному житті "подешевшали" на розмір доларової інфляції. А за останні роки - це не менше четвертини вартості.
У подібному питанні достатньо звернутися до історії щодо банківських збережень перед та під час другої світової у Німеччині.
Думаю, копійка трохи поспішил(а) з узагальненням. Звичайно ж, він(вона) мав на увазі цитату Т.Г Шевченка -"ми в раю пекло розвели". Ніколи не був поціновувачем Вакарчука, але оці строки "немає в кого спитати, золото замість тата, замість мами глуха стіна", за них я радо вибачаю Святославу і подвійний похід у політику, і пинання бутафорських моніторів на концерті 2001 року,і навіть відсутність орігінальних музичних ідей від слова взагалі)
Навуходоносор написав:Думаю, копійка трохи поспішил(а) з узагальненням. Звичайно ж, він(вона) мав на увазі цитату Т.Г Шевченка -"ми в раю пекло розвели". Ніколи не був поціновувачем Вакарчука, але оці строки "немає в кого спитати, золото замість тата, замість мами глуха стіна", за них я радо вибачаю Святославу і подвійний похід у політику, і пинання бутафорських моніторів на концерті 2001 року,і навіть відсутність орігінальних музичних ідей від слова взагалі)
Ви дуже проникливі, правда ніхто ще мене не підозрював у зміні статі, і це трохи екстравагантно навіть для мене, але оскільки заборони на подібні думки я накласти не можу, то якщо Вам так хочеться думати, чому б і ні.
ihorsic написав:І на яких це новинах грохнувся міжбанк? Який тренд прогнозуєте на завтра?
Как говорит мой знакомый валютчик: не бывает вечного роста и бесконечного падения. Просто люди уже скупились - и в обменках и на межбанке. На секундочку, мы растем уже больше месяца - с начала декабря. Пора бы и привал устроить иначе горная болезнь не за горами! . И потом, не так уж сильно межбанк и грохнулся - 10 копеек или сколько там? Так себе обвал если честно...//))
Якщо дійсно валютчик ,то збільшення курсу це менше гривні у самого пункту. На прикладі каруселі, у вас гривня є в достатній кількості на купівлю в межах 50000 грн в кожному із 40 банків . Якщо брати рік тому то купляти можна було по 1300 , а зараз по 1200,на 40 банках мінус 4000 баксів або 4000 помножити на курс міру. Фактично маємо майже мінус ТРИ банки. Тому і спред для валютника при збільшенні курсу повинен вирости,пам'ятаємо що є обмінки які працюють в мережі і тільки в роздріб. ЧР зараз буде краще повільне пониження курсу,для клієнтів краще більше різниця між соціальним курсом і ЧР,НБУ в балансі тримати щоб не було більшого попиту в обміннику-кінець грудня 2023 вже показав яка довіра гривні.