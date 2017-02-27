Realist написав:Великі суми давно ніхто не тримає під матрасом. Умовні 100 тис $ які рік пролежали під матрасом в реальному житті "подешевшали" на розмір доларової інфляції. А за останні роки - це не менше четвертини вартості.
У подібному питанні достатньо звернутися до історії щодо банківських збережень перед та під час другої світової у Німеччині.
І до чого цей приклад? У світі немає війни між державами. Офіційно. В Україні є люди які останніми роками тримають збереження в валюті. Коли курс при Зеленському з 26 впав на відмітку нижче 24 мені теж виникла думка щось робити. Рахуємо разом , продали по 26 і купили по 24, сьогодні продаємо по 39. Тривалість питання всього 4 роки. Гривневі депозити так не працюють. Щодо цін - паливо зросло майже як валюта, тому маючи збереження у гривні це виключно для старшого покоління,нас вчили відкладати на чорний день та поховання-щоб родичі не бідкували через твою смерть.Думайте