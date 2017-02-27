Додано: Сер 10 січ, 2024 15:04

sens написав: asti написав: ihorsic написав: І на яких це новинах грохнувся міжбанк? Який тренд прогнозуєте на завтра? І на яких це новинах грохнувся міжбанк? Який тренд прогнозуєте на завтра? Как говорит мой знакомый валютчик: не бывает вечного роста и бесконечного падения. Просто люди уже скупились -

и в обменках и на межбанке. На секундочку, мы растем уже больше месяца - с начала декабря. Пора бы и привал устроить иначе горная болезнь не за горами! . И потом, не так уж сильно межбанк и грохнулся - 10 копеек или сколько там?

Так себе обвал если честно...//)) Как говорит мой знакомый валютчик: не бывает вечного роста и бесконечного падения. Просто люди уже скупились -и в обменках и на межбанке. На секундочку, мы растем уже больше месяца - с начала декабря. Пора бы и привал устроить иначе горная болезнь не за горами!. И потом, не так уж сильно межбанк и грохнулся - 10 копеек или сколько там?Так себе обвал если честно...//))

Якщо дійсно валютчик ,то збільшення курсу це менше гривні у самого пункту. На прикладі каруселі, у вас гривня є в достатній кількості на купівлю в межах 50000 грн в кожному із 40 банків . Якщо брати рік тому то купляти можна було по 1300 , а зараз по 1200,на 40 банках мінус 4000 баксів або 4000 помножити на курс міру. Фактично маємо майже мінус ТРИ банки. Тому і спред для валютника при збільшенні курсу повинен вирости,пам'ятаємо що є обмінки які працюють в мережі і тільки в роздріб. ЧР зараз буде краще повільне пониження курсу,для клієнтів краще більше різниця між соціальним курсом і ЧР,НБУ в балансі тримати щоб не було більшого попиту в обміннику-кінець грудня 2023 вже показав яка довіра гривні. Якщо дійсно валютчик ,то збільшення курсу це менше гривні у самого пункту. На прикладі каруселі, у вас гривня є в достатній кількості на купівлю в межах 50000 грн в кожному із 40 банків . Якщо брати рік тому то купляти можна було по 1300 , а зараз по 1200,на 40 банках мінус 4000 баксів або 4000 помножити на курс міру. Фактично маємо майже мінус ТРИ банки. Тому і спред для валютника при збільшенні курсу повинен вирости,пам'ятаємо що є обмінки які працюють в мережі і тільки в роздріб. ЧР зараз буде краще повільне пониження курсу,для клієнтів краще більше різниця між соціальним курсом і ЧР,НБУ в балансі тримати щоб не було більшого попиту в обміннику-кінець грудня 2023 вже показав яка довіра гривні.

У вас, шановний, абсолютно хибне уявлення про роботу валютників, у всякому разі про роботу валютників у таких містах як Кропивницький. Робота обмінок і валютників немає нічого спільного з роботою карусельників. У нас коли курс стоїть - роботи в них обмаль, а от коли відбувається щось на кшталт того що відбувалося у останні дні грудня - тобто легка валютна паніка - от тоді роботи в них ого-го! Один мій знайомий дрібний валютник що стоїть на базарі та купляє/ продає по 100-200 баксів хвалився мені у Аккорді, міняючи онлайн на самому дешевому битому смартфоні пайку баксів, що продав перед новим роком 10 тисяч своїх та ще 20 тисяч чиїхось баксів по 40,5 - тобто за ці два дні він, як і всі інші, заробили як за три місяці, або й більше!