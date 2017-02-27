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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11106111071110811109
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 23:18

  Сибарит написав:Впечатление от размещения весьма противоречивое. С одной стороны, перенос спроса на валюту огорчает, а с другой, возобновление интереса к длинным бумагам обнадеживает. Общая сумма весьма приличная.

Я б не сказав, що відбувається перенос попиту. Чомусь мені здається, що попит на доларові облігації був завжди. От тільки Мінфін не спішить позичати у валюті. Або пропонує валютні облігації із певним інтервалом, щоб банки за той час могли назбирувати пасивів у доларах.
Швидше відбувається зниження попиту на гривневі облігації до вияснення ситуації...
  Сибарит написав: Интересно, что при лидерстве по сумме, спрос ограничился всего тремя заявками. Т.к. это был единственный выпуск без установленного лимита, заявки были удовлетворены полностью.

Для пересічного (мене) це виглядає наступним чином. Кілька банків із європейським капіталом назбирали (акумулювали) єврових пасивів (депозитів) і вирішили кудись їх прилаштувати, адже кредитувати у валюті у нас фактично не можна. Прийшли до мінфіну і сказали, що можемо стільки то позичити. Організовуйте випуск.
До речі, випуски (запозичення) у доларі для мене (пересічного) це виглядає як "вбити двох зайців". Покупці отримують непогану дохідність (як для України), Мінфін - не велику вартість обслуговування (в порівнянні із позиками від МВФ на даний момент).
Realist
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 23:31

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  копейка написав:
  Realist написав:Великі суми давно ніхто не тримає під матрасом. Умовні 100 тис $ які рік пролежали під матрасом в реальному житті "подешевшали" на розмір доларової інфляції. А за останні роки - це не менше четвертини вартості.

У подібному питанні достатньо звернутися до історії щодо банківських збережень перед та під час другої світової у Німеччині.

Все буде добре! :D

"Під час війни інфляція в Німеччині сягала понад 600% довоєнного рівня через постійну емісію грошей на воєнні потреби, непродумані економічні рішення та чисельні позики на покриття дефіциту бюджету."
https://www-epravda-com-ua.cdn.ampproje ... F688588%2F
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 00:29

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  asti написав:не так уж сильно межбанк и грохнулся - 10 копеек
Где он грохнулся на 10 копеек? +0.0333%
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 07:19

  asti написав:
  ihorsic написав:І на яких це новинах грохнувся міжбанк? Який тренд прогнозуєте на завтра?
Как говорит мой знакомый валютчик: не бывает вечного роста и бесконечного падения. Просто люди уже скупились -
и в обменках и на межбанке. На секундочку, мы растем уже больше месяца - с начала декабря. Пора бы и привал устроить иначе горная болезнь не за горами! :) :). И потом, не так уж сильно межбанк и грохнулся - 10 копеек или сколько там?
Так себе обвал если честно...//))

Якщо дійсно валютчик ,то збільшення курсу це менше гривні у самого пункту. На прикладі каруселі, у вас гривня є в достатній кількості на купівлю в межах 50000 грн в кожному із 40 банків . Якщо брати рік тому то купляти можна було по 1300 , а зараз по 1200,на 40 банках мінус 4000 баксів або 4000 помножити на курс міру. Фактично маємо майже мінус ТРИ банки. Тому і спред для валютника при збільшенні курсу повинен вирости,пам'ятаємо що є обмінки які працюють в мережі і тільки в роздріб. ЧР зараз буде краще повільне пониження курсу,для клієнтів краще більше різниця між соціальним курсом і ЧР,НБУ в балансі тримати щоб не було більшого попиту в обміннику-кінець грудня 2023 вже показав яка довіра гривні.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 07:27

  Успіх написав:
  копейка написав:
  Realist написав:Великі суми давно ніхто не тримає під матрасом. Умовні 100 тис $ які рік пролежали під матрасом в реальному житті "подешевшали" на розмір доларової інфляції. А за останні роки - це не менше четвертини вартості.

У подібному питанні достатньо звернутися до історії щодо банківських збережень перед та під час другої світової у Німеччині.

Все буде добре! :D

"Під час війни інфляція в Німеччині сягала понад 600% довоєнного рівня через постійну емісію грошей на воєнні потреби, непродумані економічні рішення та чисельні позики на покриття дефіциту бюджету."
https://www-epravda-com-ua.cdn.ampproje ... F688588%2F

І до чого цей приклад? У світі немає війни між державами. Офіційно. В Україні є люди які останніми роками тримають збереження в валюті. Коли курс при Зеленському з 26 впав на відмітку нижче 24 мені теж виникла думка щось робити. Рахуємо разом , продали по 26 і купили по 24, сьогодні продаємо по 39. Тривалість питання всього 4 роки. Гривневі депозити так не працюють. Щодо цін - паливо зросло майже як валюта, тому маючи збереження у гривні це виключно для старшого покоління,нас вчили відкладати на чорний день та поховання-щоб родичі не бідкували через твою смерть.Думайте
sens
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 14:31

А які ще можуть бути сценарії? ПропонуйТЕ!))

  sens написав:І до чого цей приклад?
Що якщо підемо по "німецькому сценарію", то курс після війни може спокійно бути пА200-250 ;)
  sens написав:У світі немає війни між державами. Офіційно.
А неофіційно - багато країн, так чи інакше, але приймають участь у цій війні...
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 14:42

  Успіх написав:Що якщо підемо по "німецькому сценарію", то курс після війни може спокійно бути пА200-250 ;)
.
по "німецькому сценарію" після війни й житло у львовах теж може бути у стані, як житло у кьольнах та гамбургах у 1945м
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 15:04

  sens написав:
  asti написав:
  ihorsic написав:І на яких це новинах грохнувся міжбанк? Який тренд прогнозуєте на завтра?
Как говорит мой знакомый валютчик: не бывает вечного роста и бесконечного падения. Просто люди уже скупились -
и в обменках и на межбанке. На секундочку, мы растем уже больше месяца - с начала декабря. Пора бы и привал устроить иначе горная болезнь не за горами! :) :). И потом, не так уж сильно межбанк и грохнулся - 10 копеек или сколько там?
Так себе обвал если честно...//))

Якщо дійсно валютчик ,то збільшення курсу це менше гривні у самого пункту. На прикладі каруселі, у вас гривня є в достатній кількості на купівлю в межах 50000 грн в кожному із 40 банків . Якщо брати рік тому то купляти можна було по 1300 , а зараз по 1200,на 40 банках мінус 4000 баксів або 4000 помножити на курс міру. Фактично маємо майже мінус ТРИ банки. Тому і спред для валютника при збільшенні курсу повинен вирости,пам'ятаємо що є обмінки які працюють в мережі і тільки в роздріб. ЧР зараз буде краще повільне пониження курсу,для клієнтів краще більше різниця між соціальним курсом і ЧР,НБУ в балансі тримати щоб не було більшого попиту в обміннику-кінець грудня 2023 вже показав яка довіра гривні.
У вас, шановний, абсолютно хибне уявлення про роботу валютників, у всякому разі про роботу валютників у таких містах як Кропивницький. Робота обмінок і валютників немає нічого спільного з роботою карусельників. У нас коли курс стоїть - роботи в них обмаль, а от коли відбувається щось на кшталт того що відбувалося у останні дні грудня - тобто легка валютна паніка - от тоді роботи в них ого-го! Один мій знайомий дрібний валютник що стоїть на базарі та купляє/ продає по 100-200 баксів хвалився мені у Аккорді, міняючи онлайн на самому дешевому битому смартфоні пайку баксів, що продав перед новим роком 10 тисяч своїх та ще 20 тисяч чиїхось баксів по 40,5 - тобто за ці два дні він, як і всі інші, заробили як за три місяці, або й більше!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 15:18

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Успіх написав:курс після війни може спокійно бути пА200-250
Питання лише в тому коли буде по 250: в 2025 чи в 2030
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 15:22

  Дюрі-бачі написав:
  Успіх написав:курс після війни може спокійно бути пА200-250
Питання лише в тому коли буде по 250: в 2025 чи в 2030

головне питання: на який умовах буде це "після війни".
тому що на певних умовах курс вас не буде цікавити взагалі...
bamper
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