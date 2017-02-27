Під час другої світової хіба було як зараз? Можна фантазувати але не треба писати
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 10 січ, 2024 15:28
Під час другої світової хіба було як зараз? Можна фантазувати але не треба писати
Додано: Сер 10 січ, 2024 15:37
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Німецький варіант після другої світової то значно краще ніж німецький варіант після першої. Хоча на Україну значно правильніше приміряти Французький варіант події після 2 світової, ИМХО.
Додано: Сер 10 січ, 2024 16:06
Как говорит мой знакомый валютчик: не бывает вечного роста и бесконечного падения. Просто люди уже скупились -
и в обменках и на межбанке. На секундочку, мы растем уже больше месяца - с начала декабря. Пора бы и привал устроить иначе горная болезнь не за горами! . И потом, не так уж сильно межбанк и грохнулся - 10 копеек или сколько там?
Так себе обвал если честно...//))[/quote]
Якщо дійсно валютчик ,то збільшення курсу це менше гривні у самого пункту. На прикладі каруселі, у вас гривня є в достатній кількості на купівлю в межах 50000 грн в кожному із 40 банків . Якщо брати рік тому то купляти можна було по 1300 , а зараз по 1200,на 40 банках мінус 4000 баксів або 4000 помножити на курс міру. Фактично маємо майже мінус ТРИ банки. Тому і спред для валютника при збільшенні курсу повинен вирости,пам'ятаємо що є обмінки які працюють в мережі і тільки в роздріб. ЧР зараз буде краще повільне пониження курсу,для клієнтів краще більше різниця між соціальним курсом і ЧР,НБУ в балансі тримати щоб не було більшого попиту в обміннику-кінець грудня 2023 вже показав яка довіра гривні.[/quote] У вас, шановний, абсолютно хибне уявлення про роботу валютників, у всякому разі про роботу валютників у таких містах як Кропивницький. Робота обмінок і валютників немає нічого спільного з роботою карусельників. У нас коли курс стоїть - роботи в них обмаль, а от коли відбувається щось на кшталт того що відбувалося у останні дні грудня - тобто легка валютна паніка - от тоді роботи в них ого-го! Один мій знайомий дрібний валютник що стоїть на базарі та купляє/ продає по 100-200 баксів хвалився мені у Аккорді, міняючи онлайн на самому дешевому битому смартфоні пайку баксів, що продав перед новим роком 10 тисяч своїх та ще 20 тисяч чиїхось баксів по 40,5 - тобто за ці два дні він, як і всі інші, заробили як за три місяці, або й більше![/quote]
Я написав позов,ви написали відповідь на відзив, заперечення приймається?
Додано: Сер 10 січ, 2024 16:36
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................10.01.2024..........11.01.2024
дата розрахунку................09.01.2024...........10.01.2024
Євро...................................41,8185................41,8015
Долар США........................38,2253................38,1923...-0.09%
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
10.01.2024.........................38,2126
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0945 (на прошлой сессии 1.0940) +0.05%
Несмотря на вчерашнее низкое закрытие, сегодня к началу активных, если их так можно назвать, торгов котировки вернулись в окрестности официального курса. После этого движения были минимальными.
Справочный курс уступил действующему официальному чуть больше копейки.
Официальный курс получился ниже еще на 2 копейки.
Укрепление гривны за сессию составило 3.3 копейки. С большой точностью отыграно вчерашнее снижение.
Анализ ликвидности показывает нечто странное. В графе "прочие монетарные" светится сумма, которая приближается к $190 млн. Это больше, чем обороты на площадке Bloomberg, где осуществляются интервенции. Теоретически возможно, что в понедельник, когда под конец сессии пошел рост, были осуществлены интервенции после закрытия, расчеты по которым прошли вчера. Но более вероятно, что в графу "прочие" закралось что-то прочее. Надо постараться не забыть сверить официальные объемы интервенций с анализом ликвидности, когда будут все данные за неделю.
Индекс доллара DXY в 15-00 102.50 (на прошлой сессии 102.37)
Боковик немного затянулся.
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