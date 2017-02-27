RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11106111071110811109>
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 14:31

А які ще можуть бути сценарії? ПропонуйТЕ!))

  sens написав:І до чого цей приклад?
Що якщо підемо по "німецькому сценарію", то курс після війни може спокійно бути пА200-250 ;)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5839
З нами з: 18.03.21
Подякував: 218 раз.
Подякували: 875 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 14:42

  Успіх написав:Що якщо підемо по "німецькому сценарію", то курс після війни може спокійно бути пА200-250 ;)
.
по "німецькому сценарію" після війни й житло у львовах теж може бути у стані, як житло у кьольнах та гамбургах у 1945м
flysoulfly
 
Повідомлень: 4055
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1443 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 15:04

  sens написав:
  asti написав:
  ihorsic написав:І на яких це новинах грохнувся міжбанк? Який тренд прогнозуєте на завтра?
Как говорит мой знакомый валютчик: не бывает вечного роста и бесконечного падения. Просто люди уже скупились -
и в обменках и на межбанке. На секундочку, мы растем уже больше месяца - с начала декабря. Пора бы и привал устроить иначе горная болезнь не за горами! :) :). И потом, не так уж сильно межбанк и грохнулся - 10 копеек или сколько там?
Так себе обвал если честно...//))

Якщо дійсно валютчик ,то збільшення курсу це менше гривні у самого пункту. На прикладі каруселі, у вас гривня є в достатній кількості на купівлю в межах 50000 грн в кожному із 40 банків . Якщо брати рік тому то купляти можна було по 1300 , а зараз по 1200,на 40 банках мінус 4000 баксів або 4000 помножити на курс міру. Фактично маємо майже мінус ТРИ банки. Тому і спред для валютника при збільшенні курсу повинен вирости,пам'ятаємо що є обмінки які працюють в мережі і тільки в роздріб. ЧР зараз буде краще повільне пониження курсу,для клієнтів краще більше різниця між соціальним курсом і ЧР,НБУ в балансі тримати щоб не було більшого попиту в обміннику-кінець грудня 2023 вже показав яка довіра гривні.
У вас, шановний, абсолютно хибне уявлення про роботу валютників, у всякому разі про роботу валютників у таких містах як Кропивницький. Робота обмінок і валютників немає нічого спільного з роботою карусельників. У нас коли курс стоїть - роботи в них обмаль, а от коли відбувається щось на кшталт того що відбувалося у останні дні грудня - тобто легка валютна паніка - от тоді роботи в них ого-го! Один мій знайомий дрібний валютник що стоїть на базарі та купляє/ продає по 100-200 баксів хвалився мені у Аккорді, міняючи онлайн на самому дешевому битому смартфоні пайку баксів, що продав перед новим роком 10 тисяч своїх та ще 20 тисяч чиїхось баксів по 40,5 - тобто за ці два дні він, як і всі інші, заробили як за три місяці, або й більше!
asti
 
Повідомлень: 3650
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 661 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 15:18

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Успіх написав:курс після війни може спокійно бути пА200-250
Питання лише в тому коли буде по 250: в 2025 чи в 2030
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2043
З нами з: 29.07.22
Подякував: 350 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 15:22

  Дюрі-бачі написав:
  Успіх написав:курс після війни може спокійно бути пА200-250
Питання лише в тому коли буде по 250: в 2025 чи в 2030

головне питання: на який умовах буде це "після війни".
тому що на певних умовах курс вас не буде цікавити взагалі...
bamper
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4640
З нами з: 22.05.08
Подякував: 187 раз.
Подякували: 1767 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 15:37

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Німецький варіант після другої світової то значно краще ніж німецький варіант після першої. Хоча на Україну значно правильніше приміряти Французький варіант події після 2 світової, ИМХО.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2043
З нами з: 29.07.22
Подякував: 350 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 16:06

asti
Я написав позов,ви написали відповідь на відзив, заперечення приймається?
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15357
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 847 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 16:36

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................10.01.2024..........11.01.2024
дата розрахунку................09.01.2024...........10.01.2024
Євро...................................41,8185................41,8015
Долар США........................38,2253................38,1923...-0.09%

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
10.01.2024.........................38,2126

Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0945 (на прошлой сессии 1.0940) +0.05%

Несмотря на вчерашнее низкое закрытие, сегодня к началу активных, если их так можно назвать, торгов котировки вернулись в окрестности официального курса. После этого движения были минимальными.
Справочный курс уступил действующему официальному чуть больше копейки.
Официальный курс получился ниже еще на 2 копейки.
Укрепление гривны за сессию составило 3.3 копейки. С большой точностью отыграно вчерашнее снижение.

Анализ ликвидности показывает нечто странное. В графе "прочие монетарные" светится сумма, которая приближается к $190 млн. Это больше, чем обороты на площадке Bloomberg, где осуществляются интервенции. Теоретически возможно, что в понедельник, когда под конец сессии пошел рост, были осуществлены интервенции после закрытия, расчеты по которым прошли вчера. Но более вероятно, что в графу "прочие" закралось что-то прочее. Надо постараться не забыть сверить официальные объемы интервенций с анализом ликвидности, когда будут все данные за неделю.

Индекс доллара DXY в 15-00 102.50 (на прошлой сессии 102.37)
Боковик немного затянулся.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7325
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6306 раз.
Подякували: 20820 раз.
 
Профіль
123
70
33
2
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 21:10

asti
Валютчик ще може непогано заробити і на початку лютого,граючи на новинах: США дадуть/не дадуть, а якщо дадуть (допомогу) то не в лютому. Або дадуть, але не ті хто обіціяли, а хтось інший, але не 1 лютого. Тобто, місця для маневру буде дуже багато.
oleg49
 
Повідомлень: 351
З нами з: 22.10.10
Подякував: 50 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 21:45

  oleg49 написав:asti
Валютчик ще може непогано заробити і на початку лютого,граючи на новинах: США дадуть/не дадуть, а якщо дадуть (допомогу) то не в лютому. Або дадуть, але не ті хто обіціяли, а хтось інший, але не 1 лютого. Тобто, місця для маневру буде дуже багато.
Для валютників цей високосний рік буде золотим! Чим більші коливання і паніка тим більша в них маржа і більші продажі
і заробітки відповідно))
asti
 
Повідомлень: 3650
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 661 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11106111071110811109>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3348, 3349, 3350
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
33499 36681984
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 січ, 2024 16:38
Dr_English
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23119008
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 185, 186, 187
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1869 13148592
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 гру, 2023 14:34
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (2760)
10.01.2024 21:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.