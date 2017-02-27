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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11106111071110811109
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 22:58

Зупиніть планету, я зійду!©)))

  Дюрі-бачі написав:Німецький варіант після другої світової то значно краще ніж німецький варіант після першої. Хоча на Україну значно правильніше приміряти Французький варіант події після 2 світової, ИМХО.
Ага, тобто Німецький варіант і зростання курсу в шість разів - це квіточки?
А "правильніше приміряти" Французький варіант і зростання курсу в 13 разів? :shock:
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