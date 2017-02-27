Додано: Чет 11 січ, 2024 02:00

Успіх написав: Дюрі-бачі написав: Німецький варіант після другої світової то значно краще ніж німецький варіант після першої. Хоча на Україну значно правильніше приміряти Французький варіант події після 2 світової, ИМХО. Німецький варіант після другої світової то значно краще ніж німецький варіант після першої. Хоча на Україну значно правильніше приміряти Французький варіант події після 2 світової, ИМХО. Ага, тобто Німецький варіант і зростання курсу в шість разів - це квіточки?

А "правильніше приміряти" Французький варіант і зростання курсу в 13 разів? Ага, тобто Німецький варіант і зростання курсу в шість разів - це квіточки?А "правильніше приміряти" Французький варіант і зростання курсу в 13 разів?

Ты проэцируешь опыт 80ти летней давности на современные реалии.Как и я, когда писал, что в 45м при зарплате 800-1000 бутылка водки на рынке стоила 500рэВ 47м зарплаты выросли, а водка с колбасой и красной икрой намного подешевела(а реформой народ и кореек(с)побрили маманегорюй)Сейчас деньги(не гривны) генерируются нажатием клавиши на компе в вашингтонском обкоме, а не добычей тонн золота на курортах юкона и колымы, а себестоимость печати синей сотки уже не 12центов, как при Клинтоне, но и далеко не один $-чик, так что дадут нам лишних ....надцать миллиардов под землю, под уголёк, под сланцевый газ или руду, под % - но курс в космос не улетит.3х сделать конечно может. Так он с 94года(35/36тыс>>>130000 за год) больше ни разу даже х4 и не делал то.