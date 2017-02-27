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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11106111071110811109
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 22:58

Зупиніть планету, я зійду!©)))

  Дюрі-бачі написав:Німецький варіант після другої світової то значно краще ніж німецький варіант після першої. Хоча на Україну значно правильніше приміряти Французький варіант події після 2 світової, ИМХО.
Ага, тобто Німецький варіант і зростання курсу в шість разів - це квіточки?
А "правильніше приміряти" Французький варіант і зростання курсу в 13 разів? :shock:
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 02:00

  Успіх написав:
  Дюрі-бачі написав:Німецький варіант після другої світової то значно краще ніж німецький варіант після першої. Хоча на Україну значно правильніше приміряти Французький варіант події після 2 світової, ИМХО.
Ага, тобто Німецький варіант і зростання курсу в шість разів - це квіточки?
А "правильніше приміряти" Французький варіант і зростання курсу в 13 разів? :shock:

Ты проэцируешь опыт 80ти летней давности на современные реалии.
Как и я, когда писал, что в 45м при зарплате 800-1000 бутылка водки на рынке стоила 500рэ
В 47м зарплаты выросли, а водка с колбасой и красной икрой намного подешевела(а реформой народ и кореек(с)побрили маманегорюй)
Сейчас деньги(не гривны) генерируются нажатием клавиши на компе в вашингтонском обкоме, а не добычей тонн золота на курортах юкона и колымы, а себестоимость печати синей сотки уже не 12центов, как при Клинтоне, но и далеко не один $-чик, так что дадут нам лишних ....надцать миллиардов под землю, под уголёк, под сланцевый газ или руду, под % - но курс в космос не улетит.
3х сделать конечно может. Так он с 94года(35/36тыс>>>130000 за год) больше ни разу даже х4 и не делал то.
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 02:27

Але Україна найбільш близька зараз до Франції при Наполеоні 3
  Дюрі-бачі написав:Німецький варіант після другої світової то значно краще ніж німецький варіант після першої. Хоча на Україну значно правильніше приміряти Французький варіант події після 2 світової, ИМХО.
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 02:56

  bamper написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Успіх написав:курс після війни може спокійно бути пА200-250
Питання лише в тому коли буде по 250: в 2025 чи в 2030

головне питання: на який умовах буде це "після війни".
тому що на певних умовах курс вас не буде цікавити взагалі...

Я би сказав питання розбити на 2 частини
1-а який буде результат війни
2-а коли ця війна закінчиться
Якщо ви знаєте відповіді на ці питання тоді можна говорити далі

Пригадайте серіал про Голобородька . Хто не бачив рекомендую переглянути.
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