Ага, тобто Німецький варіант і зростання курсу в шість разів - це квіточки?
А "правильніше приміряти" Французький варіант і зростання курсу в 13 разів?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 10 січ, 2024 22:58
Зупиніть планету, я зійду!©)))
Ага, тобто Німецький варіант і зростання курсу в шість разів - це квіточки?
А "правильніше приміряти" Французький варіант і зростання курсу в 13 разів?
Додано: Чет 11 січ, 2024 02:00
Ты проэцируешь опыт 80ти летней давности на современные реалии.
Как и я, когда писал, что в 45м при зарплате 800-1000 бутылка водки на рынке стоила 500рэ
В 47м зарплаты выросли, а водка с колбасой и красной икрой намного подешевела(а реформой народ и кореек(с)побрили маманегорюй)
Сейчас деньги(не гривны) генерируются нажатием клавиши на компе в вашингтонском обкоме, а не добычей тонн золота на курортах юкона и колымы, а себестоимость печати синей сотки уже не 12центов, как при Клинтоне, но и далеко не один $-чик, так что дадут нам лишних ....надцать миллиардов под землю, под уголёк, под сланцевый газ или руду, под % - но курс в космос не улетит.
3х сделать конечно может. Так он с 94года(35/36тыс>>>130000 за год) больше ни разу даже х4 и не делал то.
Додано: Чет 11 січ, 2024 02:27
Додано: Чет 11 січ, 2024 02:56
Я би сказав питання розбити на 2 частини
1-а який буде результат війни
2-а коли ця війна закінчиться
Якщо ви знаєте відповіді на ці питання тоді можна говорити далі
Пригадайте серіал про Голобородька . Хто не бачив рекомендую переглянути.
Додано: Чет 11 січ, 2024 10:25
Незалежно від результату, Україну чекає демографічна прірва (в серіалі про це ні слова: не знали, не чули. Переглядати той марна трата часу, достатньо перечитати короткий сюжет останньої серії)
Додано: Чет 11 січ, 2024 11:06
Re: Валютний ринок в контексті ДС
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