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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11107111081110911110>
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 22:58

Зупиніть планету, я зійду!©)))

  Дюрі-бачі написав:Німецький варіант після другої світової то значно краще ніж німецький варіант після першої. Хоча на Україну значно правильніше приміряти Французький варіант події після 2 світової, ИМХО.
Ага, тобто Німецький варіант і зростання курсу в шість разів - це квіточки?
А "правильніше приміряти" Французький варіант і зростання курсу в 13 разів? :shock:
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 02:00

  Успіх написав:
  Дюрі-бачі написав:Німецький варіант після другої світової то значно краще ніж німецький варіант після першої. Хоча на Україну значно правильніше приміряти Французький варіант події після 2 світової, ИМХО.
Ага, тобто Німецький варіант і зростання курсу в шість разів - це квіточки?
А "правильніше приміряти" Французький варіант і зростання курсу в 13 разів? :shock:

Ты проэцируешь опыт 80ти летней давности на современные реалии.
Как и я, когда писал, что в 45м при зарплате 800-1000 бутылка водки на рынке стоила 500рэ
В 47м зарплаты выросли, а водка с колбасой и красной икрой намного подешевела(а реформой народ и кореек(с)побрили маманегорюй)
Сейчас деньги(не гривны) генерируются нажатием клавиши на компе в вашингтонском обкоме, а не добычей тонн золота на курортах юкона и колымы, а себестоимость печати синей сотки уже не 12центов, как при Клинтоне, но и далеко не один $-чик, так что дадут нам лишних ....надцать миллиардов под землю, под уголёк, под сланцевый газ или руду, под % - но курс в космос не улетит.
3х сделать конечно может. Так он с 94года(35/36тыс>>>130000 за год) больше ни разу даже х4 и не делал то.
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 02:27

Але Україна найбільш близька зараз до Франції при Наполеоні 3
  Дюрі-бачі написав:Німецький варіант після другої світової то значно краще ніж німецький варіант після першої. Хоча на Україну значно правильніше приміряти Французький варіант події після 2 світової, ИМХО.
Corpocrator
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 02:56

  bamper написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Успіх написав:курс після війни може спокійно бути пА200-250
Питання лише в тому коли буде по 250: в 2025 чи в 2030

головне питання: на який умовах буде це "після війни".
тому що на певних умовах курс вас не буде цікавити взагалі...

Я би сказав питання розбити на 2 частини
1-а який буде результат війни
2-а коли ця війна закінчиться
Якщо ви знаєте відповіді на ці питання тоді можна говорити далі

Пригадайте серіал про Голобородька . Хто не бачив рекомендую переглянути.
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 10:25

  yama написав:
  bamper написав:головне питання: на який умовах буде це "після війни".
тому що на певних умовах курс вас не буде цікавити взагалі...

Я би сказав питання розбити на 2 частини
1-а який буде результат війни
2-а коли ця війна закінчиться
Якщо ви знаєте відповіді на ці питання тоді можна говорити далі

Пригадайте серіал про Голобородька . Хто не бачив рекомендую переглянути.

Незалежно від результату, Україну чекає демографічна прірва (в серіалі про це ні слова: не знали, не чули. Переглядати той марна трата часу, достатньо перечитати короткий сюжет останньої серії)
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 11:06

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  yama написав:серіал про Голобородька . Хто не бачив рекомендую переглянути.

Навіщо? Щоб поригати?
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 11:31

  Василь-Рівне написав:
  yama написав:серіал про Голобородька . Хто не бачив рекомендую переглянути.

Навіщо? Щоб поригати?


щоб побачити як обробляли маси задовго до 2019 року
думаєте його просто так запустили?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 11:44

  flyman написав:Незалежно від результату, Україну чекає демографічна прірва (в серіалі про це ні слова: не знали, не чули. Переглядати той марна трата часу, достатньо перечитати короткий сюжет останньої серії)
Є там серія, де всі громадяни виїхали жити за кордон, і президент залишився сам на всю країну, тобто показаний варіант демографічної катастрофи.
Насправді, багато залежить від результатів війни. Ключове питання - зміна чи збереження сьогоднішньої, фашистської за науковими визначеннями, влади росії. Від цього залежить перспектива стабільного миру і з нею інвестиційна привабливість України, яка тягне за собою і демографію. Історично росія не витримує війни на виснаження, питання чи витримає її Україна, для якої це питання виживання.
olmyb
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 12:11

  olmyb написав:
  flyman написав:Незалежно від результату, Україну чекає демографічна прірва (в серіалі про це ні слова: не знали, не чули. Переглядати той марна трата часу, достатньо перечитати короткий сюжет останньої серії)
Є там серія, де всі громадяни виїхали жити за кордон, і президент залишився сам на всю країну, тобто показаний варіант демографічної катастрофи.
Насправді, багато залежить від результатів війни. Ключове питання - зміна чи збереження сьогоднішньої, фашистської за науковими визначеннями, влади росії. Від цього залежить перспектива стабільного миру і з нею інвестиційна привабливість України, яка тягне за собою і демографію. Історично росія не витримує війни на виснаження, питання чи витримає її Україна, для якої це питання виживання.

Питання стоїть не правильно.
Україна від сусідства з Росією нікуди не дінеться, хіба українці як євреї кудись мігрують подалі.
Правильна постановка питання: чи влада в Україні надасть максимум свободи громадянам (як колись це було в США) і мінімум державного втручання, чи таки пост-совок і европейські податки?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 12:20

Заглядаючи в майбутнє©

  olmyb написав:Насправді, багато залежить від результатів війни
Так в нас, наче не густо варіантів...
Може якихось 3-4
От давайте уявимо, що цього року кінець війні!
А тепер розпишемо 3-4варіанти/сценаріїв "кінця війни" і до кожного прикладемо курс гривні до долара на свою думку.
Наприклад:
1. Заморозка/АТО-2 - курс пА 80
2. Флаймен махає білим прапором... - курс пА 380
3. НАТО/ЄС дає гарантії(бере під свою опіку Україну) і війна завершуєть повністю, але в таких "межах", які є на той момент... - курс 25 :) жартую... курс 50

Хтось може щось схоже від себе написати?
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 11 січ, 2024 12:21, всього редагувалось 1 раз.
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