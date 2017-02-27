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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 11 січ, 2024 12:20
А про динаміку курсів в яку тему переїхало?
Наче, готівка в столиці бадьоро вниз
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anmyronyuk1
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Додано: Чет 11 січ, 2024 12:23
yama написав:
Пригадайте серіал про Голобородька . Хто не бачив рекомендую переглянути.
З чим варто ознайомитися, то це з серіалом "Державний секретар" і порівняти з плануванням сьогоднішніх подій.
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копейка
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Додано: Чет 11 січ, 2024 12:31
Успіх написав: olmyb написав:
Насправді, багато залежить від результатів війни
Так в нас, наче не густо варіантів...
Може якихось 3-4
От давайте уявимо, що цього року кінець війні!
А тепер розпишемо 3-4варіанти/сценаріїв "кінця війни" і до кожного прикладемо курс гривні до долара на свою думку.
Наприклад:
1. Заморозка/АТО-2 - курс пА 80
2. Флаймен махає білим прапором... - курс пА 380
3. НАТО/ЄС дає гарантії(бере під свою опіку Україну) і війна завершуєть повністю, але в таких "межах", які є на той момент... - курс 25
жартую... курс 50
Хтось може щось схоже від себе написати?
4. В 2024 году будем "топтаться на месте", как по войне, так и по курсу, с небольшим +/-
Это предположительно, но не точно. И по оценке всего того, что на сегодняшний день происходит/имеет место быть.
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Victor8
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