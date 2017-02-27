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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 11 січ, 2024 12:23
yama написав:
Пригадайте серіал про Голобородька . Хто не бачив рекомендую переглянути.
З чим варто ознайомитися, то це з серіалом "Державний секретар" і порівняти з плануванням сьогоднішніх подій.
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Додано: Чет 11 січ, 2024 12:31
Успіх написав: olmyb написав:
Насправді, багато залежить від результатів війни
Так в нас, наче не густо варіантів...
Може якихось 3-4
От давайте уявимо, що цього року кінець війні!
А тепер розпишемо 3-4варіанти/сценаріїв "кінця війни" і до кожного прикладемо курс гривні до долара на свою думку.
Наприклад:
1. Заморозка/АТО-2 - курс пА 80
2. Флаймен махає білим прапором... - курс пА 380
3. НАТО/ЄС дає гарантії(бере під свою опіку Україну) і війна завершуєть повністю, але в таких "межах", які є на той момент... - курс 25
жартую... курс 50
Хтось може щось схоже від себе написати?
4. В 2024 году будем "топтаться на месте", как по войне, так и по курсу, с небольшим +/-
Это предположительно, но не точно. И по оценке всего того, что на сегодняшний день происходит/имеет место быть.
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Додано: Чет 11 січ, 2024 12:57
Visky написав:
Вів 09 січ, 2024 20:31: Цілі короткострокові: 38 міжбанк, 39 готівка, яка тимчасово може пірнути і трохи під 39 як більш волатильна.
Середній курс $ МБ 37.99, прийом готівки в Києві - не вище 39.
Прогноз справдився.
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Додано: Чет 11 січ, 2024 13:08
4. В 2024 году будем "топтаться на месте"
по курсу, с небольшим +/-
Это предположительно, но не точно. И по оценке всего того, что на сегодняшний день происходит/имеет место быть.
топтаться на каком? на каком уровне продажи на наличке? 39,50 +\-0,50 ??
или 41,00 +\-0,50 ??
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Додано: Чет 11 січ, 2024 14:00
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Додано: Чет 11 січ, 2024 14:08
flysoulfly написав:
4. В 2024 году будем "топтаться на месте"
по курсу, с небольшим +/-
Это предположительно, но не точно. И по оценке всего того, что на сегодняшний день происходит/имеет место быть.
топтаться на каком? на каком уровне продажи на наличке? 39,50 +\-0,50 ??
или 41,00 +\-0,50 ??
А есть какая-то разница?
40.5±1.5
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2
Додано: Чет 11 січ, 2024 14:08
flysoulfly написав:
4. В 2024 году будем "топтаться на месте"
по курсу, с небольшим +/-
Это предположительно, но не точно. И по оценке всего того, что на сегодняшний день происходит/имеет место быть.
топтаться на каком? на каком уровне продажи на наличке? 39,50 +\-0,50 ??
или 41,00 +\-0,50 ??
На уровне продажи на наличке USD: 38,00 +\-0,50
EURO - согласно кросс курсу евро доллар.
Это если не будет у нас каких-то сильных потрясений.
Пока как-то так...
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Додано: Чет 11 січ, 2024 14:22
Імхо при достатній західній допомозі, представникам влади, пов'язаних з бізнесом, вигідно утримувати курс чим нижчим. Тому якщо буде можливість, то курс буде стабільним, або просідати не більше 1-2 гривень на рік. А війна мабуть буде до 2026 року (кінця 2025), де вірогідно пролягає межа воєнної витривалості російського суспільства. Окрім того, до 2027 Китаєм заплановано повне переозброєння армії, і тоді він буде готовий до силового приєднання Тайваню. Тому у Заходу до того моменту повинні вже бути розв'язані руки для стримання Китаю.
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