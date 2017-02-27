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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 11 січ, 2024 14:41
копейка написав:
1. Забули вказати другу межу, яка чомусь пішла в нескінченність.
У потопаючого вибору нема, лише пливти до берега з усіх сил.
Востаннє редагувалось olmyb
в Чет 11 січ, 2024 14:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 11 січ, 2024 14:46
Investor_K написав:
Вже падає
Падає протягом поточного тижня, а зростання почалося місяць тому на відомих вже тоді факторах. То кому потрібна така тухла "аналітика"?
Середній курс $ МБ 37.85, прийом готівки в Києві - не вище 38,9.
Обвал курсу
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Додано: Чет 11 січ, 2024 15:17
Realist написав:
Великі суми давно ніхто не тримає під матрасом. Умовні 100 тис $ які рік пролежали під матрасом в реальному житті "подешевшали" на розмір доларової інфляції.
Подивіться для таких узагальнень декларації чиновників, в тому числі з НБУ, прокурорів, суддів із зарплатами +100 тис. грн. Здебільшого декларують великі суми валютною готівкою і практично мізер в банках.
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Додано: Чет 11 січ, 2024 15:21
_hunter написав: flysoulfly написав:
4. В 2024 году будем "топтаться на месте"
по курсу, с небольшим +/-
Это предположительно, но не точно. И по оценке всего того, что на сегодняшний день происходит/имеет место быть.
топтаться на каком? на каком уровне продажи на наличке? 39,50 +\-0,50 ??
или 41,00 +\-0,50 ??
А есть какая-то разница?
40.5±1.5
38.0±10.5
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Додано: Чет 11 січ, 2024 15:24
Ой+ написав: Realist написав:
Великі суми давно ніхто не тримає під матрасом. Умовні 100 тис $ які рік пролежали під матрасом в реальному житті "подешевшали" на розмір доларової інфляції.
Подивіться для таких узагальнень декларації чиновників, в тому числі з НБУ, прокурорів, суддів із зарплатами +100 тис. грн. Здебільшого декларують великі суми валютною готівкою і практично мізер в банках.
в раді соплі що немає грошей на мобілізацію, але доплати під час військового стану отримають бюджетникі та правоохоронці,тому тут треба вирішувати хто баласт,кого на мобілізацію,а кому повернути зарплату до 24.02.22. суддя районного суду кожен місяць має 100000 грн !!! Зараз суди працюють повільно як і раніше,але надбавка в тричі більше
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Додано: Чет 11 січ, 2024 15:31
Ой+ написав: Realist написав:
Великі суми давно ніхто не тримає під матрасом. Умовні 100 тис $ які рік пролежали під матрасом в реальному житті "подешевшали" на розмір доларової інфляції.
Подивіться для таких узагальнень декларації чиновників, в тому числі з НБУ, прокурорів, суддів із зарплатами +100 тис. грн. Здебільшого декларують великі суми валютною готівкою і практично мізер в банках.
Ви це зараз серйозно? Чи це сарказм?
Всі ці суми готівкою декларуються виключно для того, щоб мати прикриття для всіх минулих, теперішніх та можливих майбутніх доходів/хабарів які не буде оподатковано.
Тим більше, що вказується тільки сума, але не вказується місцезнаходження суми. Відповідно при перевірці ця готівка Шредінгера може бути: на роботі, дома, у мами, у тещі, у брата, сусіда і т.п.
Ну і який сумарний відсоток цих декларантів із такими сумами від всього населення?
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Додано: Чет 11 січ, 2024 15:44
Realist написав: Ой+ написав: Realist написав:
Великі суми давно ніхто не тримає під матрасом. Умовні 100 тис $ які рік пролежали під матрасом в реальному житті "подешевшали" на розмір доларової інфляції.
Подивіться для таких узагальнень декларації чиновників, в тому числі з НБУ, прокурорів, суддів із зарплатами +100 тис. грн. Здебільшого декларують великі суми валютною готівкою і практично мізер в банках.
Ви це зараз серйозно? Чи це сарказм?
Всі ці суми готівкою декларуються виключно для того, щоб мати прикриття для всіх минулих, теперішніх та можливих майбутніх доходів/хабарів які не буде оподатковано.
Тим більше, що вказується тільки сума, але не вказується місцезнаходження суми. Відповідно при перевірці ця готівка Шредінгера може бути: на роботі, дома, у мами, у тещі, у брата, сусіда і т.п.
Ну і який сумарний відсоток цих декларантів із такими сумами від всього населення?
И обязательно под матрасом
Иначе в декларацию не примут валюту...
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Додано: Чет 11 січ, 2024 15:52
olmyb написав: копейка написав:
1. Забули вказати другу межу, яка чомусь пішла в нескінченність.
У потопаючого вибору нема, лише пливти до берега з усіх сил.
перше правило потопельника
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