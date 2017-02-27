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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 11 січ, 2024 14:41
копейка написав:
1. Забули вказати другу межу, яка чомусь пішла в нескінченність.
У потопаючого вибору нема, лише пливти до берега з усіх сил.
Востаннє редагувалось olmyb
в Чет 11 січ, 2024 14:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 11 січ, 2024 14:46
Investor_K написав:
Вже падає
Падає протягом поточного тижня, а зростання почалося місяць тому на відомих вже тоді факторах. То кому потрібна така тухла "аналітика"?
Середній курс $ МБ 37.85, прийом готівки в Києві - не вище 38,9.
Обвал курсу
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Додано: Чет 11 січ, 2024 15:17
Realist написав:
Великі суми давно ніхто не тримає під матрасом. Умовні 100 тис $ які рік пролежали під матрасом в реальному житті "подешевшали" на розмір доларової інфляції.
Подивіться для таких узагальнень декларації чиновників, в тому числі з НБУ, прокурорів, суддів із зарплатами +100 тис. грн. Здебільшого декларують великі суми валютною готівкою і практично мізер в банках.
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Додано: Чет 11 січ, 2024 15:21
_hunter написав: flysoulfly написав:
4. В 2024 году будем "топтаться на месте"
по курсу, с небольшим +/-
Это предположительно, но не точно. И по оценке всего того, что на сегодняшний день происходит/имеет место быть.
топтаться на каком? на каком уровне продажи на наличке? 39,50 +\-0,50 ??
или 41,00 +\-0,50 ??
А есть какая-то разница?
40.5±1.5
38.0±10.5
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Додано: Чет 11 січ, 2024 15:24
Ой+ написав: Realist написав:
Великі суми давно ніхто не тримає під матрасом. Умовні 100 тис $ які рік пролежали під матрасом в реальному житті "подешевшали" на розмір доларової інфляції.
Подивіться для таких узагальнень декларації чиновників, в тому числі з НБУ, прокурорів, суддів із зарплатами +100 тис. грн. Здебільшого декларують великі суми валютною готівкою і практично мізер в банках.
в раді соплі що немає грошей на мобілізацію, але доплати під час військового стану отримають бюджетникі та правоохоронці,тому тут треба вирішувати хто баласт,кого на мобілізацію,а кому повернути зарплату до 24.02.22. суддя районного суду кожен місяць має 100000 грн !!! Зараз суди працюють повільно як і раніше,але надбавка в тричі більше
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Додано: Чет 11 січ, 2024 15:31
Ой+ написав: Realist написав:
Великі суми давно ніхто не тримає під матрасом. Умовні 100 тис $ які рік пролежали під матрасом в реальному житті "подешевшали" на розмір доларової інфляції.
Подивіться для таких узагальнень декларації чиновників, в тому числі з НБУ, прокурорів, суддів із зарплатами +100 тис. грн. Здебільшого декларують великі суми валютною готівкою і практично мізер в банках.
Ви це зараз серйозно? Чи це сарказм?
Всі ці суми готівкою декларуються виключно для того, щоб мати прикриття для всіх минулих, теперішніх та можливих майбутніх доходів/хабарів які не буде оподатковано.
Тим більше, що вказується тільки сума, але не вказується місцезнаходження суми. Відповідно при перевірці ця готівка Шредінгера може бути: на роботі, дома, у мами, у тещі, у брата, сусіда і т.п.
Ну і який сумарний відсоток цих декларантів із такими сумами від всього населення?
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Realist
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Додано: Чет 11 січ, 2024 15:44
Realist написав: Ой+ написав: Realist написав:
Великі суми давно ніхто не тримає під матрасом. Умовні 100 тис $ які рік пролежали під матрасом в реальному житті "подешевшали" на розмір доларової інфляції.
Подивіться для таких узагальнень декларації чиновників, в тому числі з НБУ, прокурорів, суддів із зарплатами +100 тис. грн. Здебільшого декларують великі суми валютною готівкою і практично мізер в банках.
Ви це зараз серйозно? Чи це сарказм?
Всі ці суми готівкою декларуються виключно для того, щоб мати прикриття для всіх минулих, теперішніх та можливих майбутніх доходів/хабарів які не буде оподатковано.
Тим більше, що вказується тільки сума, але не вказується місцезнаходження суми. Відповідно при перевірці ця готівка Шредінгера може бути: на роботі, дома, у мами, у тещі, у брата, сусіда і т.п.
Ну і який сумарний відсоток цих декларантів із такими сумами від всього населення?
И обязательно под матрасом
Иначе в декларацию не примут валюту...
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Victor8
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Додано: Чет 11 січ, 2024 15:52
olmyb написав: копейка написав:
1. Забули вказати другу межу, яка чомусь пішла в нескінченність.
У потопаючого вибору нема, лише пливти до берега з усіх сил.
перше правило потопельника
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Додано: Чет 11 січ, 2024 16:46
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................11.01.2024..........12.01.2024
дата розрахунку................10.01.2024...........11.01.2024
Євро...................................41,8015................41,7410
Долар США........................38,1923................37,9982
...-0.51%
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
11.01.2024........................38,0478
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0985
(на прошлой сессии 1.0945) +0.37%
Вчера сессия закрылась много ниже официального курса. Сегодня стартовали чуть выше открытия, но все равно старт можно считать низким. Воспользовавшись очень невысокими оборотами, НБУ решил продавить курс вниз, что логично, пока это не требует слишком объемных интервенций. Котировки снижаются целый день.
Справочный курс получился на 14.5 копеек ниже действующего официального.
Официальный курс ушел вниз еще почти на 5 копеек.
Укрепление гривны за сессию составило 19.41 копейки.
Если ничего в самом конце сессии не случится, закрытие будет еще ниже.
Данные анализа ликвидности продолжают расходиться с поступающей информацией об оборотах на Bloomberg и очень плохо натягивается на обороты МБ, публикуемые НБУ.
Индекс доллара DXY в 15-00 102.22
(на прошлой сессии 102.50)
Амплитуда колебаний выросла. Доллар хочет куда-то идти, но пока не знает, куда?
...................................................
копейка написав: yama написав:
Пригадайте серіал про Голобородька . Хто не бачив рекомендую переглянути.
З чим варто ознайомитися, то це з серіалом "Державний секретар" і порівняти з плануванням сьогоднішніх подій.
Я дико извиняюсь. Оценивать историю и политику по сериалу "Ну, погоди" еще не предлагали?
Надо же разделять реальные события от художественного ... вымысла!
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Додано: Чет 11 січ, 2024 16:53
Victor8 написав: Realist написав: Ой+ написав:
Подивіться для таких узагальнень декларації чиновників, в тому числі з НБУ, прокурорів, суддів із зарплатами +100 тис. грн. Здебільшого декларують великі суми валютною готівкою і практично мізер в банках.
Ви це зараз серйозно? Чи це сарказм?
Всі ці суми готівкою декларуються виключно для того, щоб мати прикриття для всіх минулих, теперішніх та можливих майбутніх доходів/хабарів які не буде оподатковано.
Тим більше, що вказується тільки сума, але не вказується місцезнаходження суми. Відповідно при перевірці ця готівка Шредінгера може бути: на роботі, дома, у мами, у тещі, у брата, сусіда і т.п.
Ну і який сумарний відсоток цих декларантів із такими сумами від всього населення?
И обязательно под матрасом
Иначе в декларацию не примут валюту...
Можна подумати, що хтось із присутніх знає за іменним списком на рахунках або в матрацах зберігають гроші чиновники, щоб так безапеляційно стверджувати.
Однак на початку війни проблеми зі зняттям готівки були присутніми і чим це могло закінчитися питання завжди відкрите (1), і через кордон у перші дні війни вивозили гроші валізами(2), про що можна прочитати у ЗМІ того періоду. І це факти.
Ось і робимо висновки.
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