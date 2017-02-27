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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11109111101111111112
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 17:05

Опять не совсем понимаю действия НБУ...
Ну устаканилось на 38,2 - 38,3, ну и держите так +-10 коп. Зачем опять курс ниже 38 продавливать?! 🫤🫤
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 17:23

  asti написав:Опять не совсем понимаю действия НБУ...
Ну устаканилось на 38,2 - 38,3, ну и держите так +-10 коп. Зачем опять курс ниже 38 продавливать?! 🫤🫤

Значит кому-то это надо и этот кто то не ві? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Vadim_ в Чет 11 січ, 2024 17:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 17:24

  asti написав:Опять не совсем понимаю действия НБУ...
Ну устаканилось на 38,2 - 38,3, ну и держите так +-10 коп. Зачем опять курс ниже 38 продавливать?! 🫤🫤

Так вам и не нужно понимать -- "не для тебя мама ягодку растила" :lol:
-- возможно кто-то из "уважаемых" закупиться не успел. Возможно решили, что в самом начале года слишком близко к "бюджетному" курсу подходить опасно: пространство для маневра сужается...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 17:27

  _hunter написав:
  asti написав:Опять не совсем понимаю действия НБУ...
Ну устаканилось на 38,2 - 38,3, ну и держите так +-10 коп. Зачем опять курс ниже 38 продавливать?! 🫤🫤

Так вам и не нужно понимать -- "не для тебя мама ягодку растила" :lol:
-- возможно кто-то из "уважаемых" закупиться не успел. Возможно решили, что в самом начале года слишком близко к "бюджетному" курсу подходить опасно: пространство для маневра сужается...

Типичная взяточническая Україна , а потом хотим в ЕС...
Востаннє редагувалось Vadim_ в Чет 11 січ, 2024 17:27, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 17:27

  Realist написав:
  Ой+ написав:
  Realist написав:Великі суми давно ніхто не тримає під матрасом. Умовні 100 тис $ які рік пролежали під матрасом в реальному житті "подешевшали" на розмір доларової інфляції.

Подивіться для таких узагальнень декларації чиновників, в тому числі з НБУ, прокурорів, суддів із зарплатами +100 тис. грн. Здебільшого декларують великі суми валютною готівкою і практично мізер в банках.

Ви це зараз серйозно? Чи це сарказм?
Всі ці суми готівкою декларуються виключно для того, щоб мати прикриття для всіх минулих, теперішніх та можливих майбутніх доходів/хабарів які не буде оподатковано.
Тим більше, що вказується тільки сума, але не вказується місцезнаходження суми. Відповідно при перевірці ця готівка Шредінгера може бути: на роботі, дома, у мами, у тещі, у брата, сусіда і т.п.
Ну і який сумарний відсоток цих декларантів із такими сумами від всього населення?

Тобто ідея така, що отримуючи декілька млн грн в рік в них насправді грошей у валюті нема? А 100 млрд у валюті виключно в шабашників.
Мене швидше дивує, що заявлені суми відносно невеликі, тоді получається, що вони довгими роками перебуваючи на високооплачуваних посадах і все спускали.
Або навпаки - багато чого приховують.
Але факти такі, а зараз якраз прийдеться подавати за 2 останні роки, що знову в топів будуть відсвічувати в деклараціях якраз такі суми саме у готівковій валюті.
Знайомі виїхали в Італію, то там, щоб якось легалізувати $ взагалі їх ксерять і фіксують номера. Ну і ще багато чого цікавого. Чим не ідея для декларації готівки :mrgreen: ?
Ой+
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  #<1 ... 11109111101111111112
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