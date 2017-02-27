|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 11 січ, 2024 17:05
Опять не совсем понимаю действия НБУ...
Ну устаканилось на 38,2 - 38,3, ну и держите так +-10 коп. Зачем опять курс ниже 38 продавливать?! 🫤🫤
-
asti
-
-
- Повідомлень: 3652
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 661 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 11 січ, 2024 17:23
asti написав:
Опять не совсем понимаю действия НБУ...
Ну устаканилось на 38,2 - 38,3, ну и держите так +-10 коп. Зачем опять курс ниже 38 продавливать?! 🫤🫤
Значит кому-то это надо и этот кто то не ві?
Востаннє редагувалось Vadim_
в Чет 11 січ, 2024 17:24, всього редагувалось 1 раз.
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3009
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 598 раз.
- Подякували: 482 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 11 січ, 2024 17:24
asti написав:Опять не совсем понимаю
действия НБУ...
Ну устаканилось на 38,2 - 38,3, ну и держите так +-10 коп. Зачем опять курс ниже 38 продавливать?! 🫤🫤
Так вам
и не нужно понимать -- "не для тебя мама ягодку растила"
-- возможно кто-то из "уважаемых" закупиться не успел. Возможно решили, что в самом начале года слишком близко к "бюджетному" курсу подходить опасно: пространство для маневра сужается...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 7462
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 488 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 11 січ, 2024 17:27
_hunter написав: asti написав:Опять не совсем понимаю
действия НБУ...
Ну устаканилось на 38,2 - 38,3, ну и держите так +-10 коп. Зачем опять курс ниже 38 продавливать?! 🫤🫤
Так вам
и не нужно понимать -- "не для тебя мама ягодку растила"
-- возможно кто-то из "уважаемых" закупиться не успел. Возможно решили, что в самом начале года слишком близко к "бюджетному" курсу подходить опасно: пространство для маневра сужается...
Типичная взяточническая Україна , а потом хотим в ЕС...
Востаннє редагувалось Vadim_
в Чет 11 січ, 2024 17:27, всього редагувалось 1 раз.
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 3009
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 598 раз.
- Подякували: 482 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 11 січ, 2024 17:27
Realist написав: Ой+ написав: Realist написав:
Великі суми давно ніхто не тримає під матрасом. Умовні 100 тис $ які рік пролежали під матрасом в реальному житті "подешевшали" на розмір доларової інфляції.
Подивіться для таких узагальнень декларації чиновників, в тому числі з НБУ, прокурорів, суддів із зарплатами +100 тис. грн. Здебільшого декларують великі суми валютною готівкою і практично мізер в банках.
Ви це зараз серйозно? Чи це сарказм?
Всі ці суми готівкою декларуються виключно для того, щоб мати прикриття для всіх минулих, теперішніх та можливих майбутніх доходів/хабарів які не буде оподатковано.
Тим більше, що вказується тільки сума, але не вказується місцезнаходження суми. Відповідно при перевірці ця готівка Шредінгера може бути: на роботі, дома, у мами, у тещі, у брата, сусіда і т.п.
Ну і який сумарний відсоток цих декларантів із такими сумами від всього населення?
Тобто ідея така, що отримуючи декілька млн грн в рік в них насправді грошей у валюті нема? А 100 млрд у валюті виключно в шабашників.
Мене швидше дивує, що заявлені суми відносно невеликі, тоді получається, що вони довгими роками перебуваючи на високооплачуваних посадах і все спускали.
Або навпаки - багато чого приховують.
Але факти такі, а зараз якраз прийдеться подавати за 2 останні роки, що знову в топів будуть відсвічувати в деклараціях якраз такі суми саме у готівковій валюті.
Знайомі виїхали в Італію, то там, щоб якось легалізувати $ взагалі їх ксерять і фіксують номера. Ну і ще багато чого цікавого. Чим не ідея для декларації готівки
?
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 6410
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 995 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33506
|36685058
|
|
|7978
|23121429
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|
|1869
|13150763
|
Чет 21 гру, 2023 14:34
sens
|