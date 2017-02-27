Опять не совсем понимаю действия НБУ...
Ну устаканилось на 38,2 - 38,3, ну и держите так +-10 коп. Зачем опять курс ниже 38 продавливать?! 🫤🫤
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 11 січ, 2024 17:05
Опять не совсем понимаю действия НБУ...
Ну устаканилось на 38,2 - 38,3, ну и держите так +-10 коп. Зачем опять курс ниже 38 продавливать?! 🫤🫤
Додано: Чет 11 січ, 2024 17:23
Значит кому-то это надо и этот кто то не ві?
Востаннє редагувалось Vadim_ в Чет 11 січ, 2024 17:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 11 січ, 2024 17:27
_hunter
Типичная взяточническая Україна , а потом хотим в ЕС...
Востаннє редагувалось Vadim_ в Чет 11 січ, 2024 17:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 11 січ, 2024 17:27
Тобто ідея така, що отримуючи декілька млн грн в рік в них насправді грошей у валюті нема? А 100 млрд у валюті виключно в шабашників.
Мене швидше дивує, що заявлені суми відносно невеликі, тоді получається, що вони довгими роками перебуваючи на високооплачуваних посадах і все спускали.
Або навпаки - багато чого приховують.
Але факти такі, а зараз якраз прийдеться подавати за 2 останні роки, що знову в топів будуть відсвічувати в деклараціях якраз такі суми саме у готівковій валюті.
Знайомі виїхали в Італію, то там, щоб якось легалізувати $ взагалі їх ксерять і фіксують номера. Ну і ще багато чого цікавого. Чим не ідея для декларації готівки ?
Додано: Чет 11 січ, 2024 17:37
У нас 73% принявших участь у виборах цього не змогли зробити!
Так що кількість осіб на форумі, які ставлять своє життя в залежність від серіалу: "Ну погоді - я ваш вирок", ще відносно невелика!
Додано: Чет 11 січ, 2024 18:58
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Білий дім підтримує конфіскацію російських активів у розмірі $300 млрд. і передачу їх Україні.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела у Білому домі.
Адміністрація Джо Байдена хоче погодити цей крок із союзниками по G7, особливо в Європі, де зберігається близько $200 млрд. заморожених російських активів.
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26.писят за доллар не позже чем послезавтра.
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