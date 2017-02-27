RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11109111101111111112
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 17:05

Опять не совсем понимаю действия НБУ...
Ну устаканилось на 38,2 - 38,3, ну и держите так +-10 коп. Зачем опять курс ниже 38 продавливать?! 🫤🫤
asti
 
Повідомлень: 3653
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 662 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 17:23

  asti написав:Опять не совсем понимаю действия НБУ...
Ну устаканилось на 38,2 - 38,3, ну и держите так +-10 коп. Зачем опять курс ниже 38 продавливать?! 🫤🫤

Значит кому-то это надо и этот кто то не ві? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Vadim_ в Чет 11 січ, 2024 17:24, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3011
З нами з: 23.05.14
Подякував: 598 раз.
Подякували: 482 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 17:27

_hunter
Типичная взяточническая Україна , а потом хотим в ЕС...
Востаннє редагувалось Vadim_ в Чет 11 січ, 2024 17:27, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3011
З нами з: 23.05.14
Подякував: 598 раз.
Подякували: 482 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 17:27

  Realist написав:
  Ой+ написав:
  Realist написав:Великі суми давно ніхто не тримає під матрасом. Умовні 100 тис $ які рік пролежали під матрасом в реальному житті "подешевшали" на розмір доларової інфляції.

Подивіться для таких узагальнень декларації чиновників, в тому числі з НБУ, прокурорів, суддів із зарплатами +100 тис. грн. Здебільшого декларують великі суми валютною готівкою і практично мізер в банках.

Ви це зараз серйозно? Чи це сарказм?
Всі ці суми готівкою декларуються виключно для того, щоб мати прикриття для всіх минулих, теперішніх та можливих майбутніх доходів/хабарів які не буде оподатковано.
Тим більше, що вказується тільки сума, але не вказується місцезнаходження суми. Відповідно при перевірці ця готівка Шредінгера може бути: на роботі, дома, у мами, у тещі, у брата, сусіда і т.п.
Ну і який сумарний відсоток цих декларантів із такими сумами від всього населення?

Тобто ідея така, що отримуючи декілька млн грн в рік в них насправді грошей у валюті нема? А 100 млрд у валюті виключно в шабашників.
Мене швидше дивує, що заявлені суми відносно невеликі, тоді получається, що вони довгими роками перебуваючи на високооплачуваних посадах і все спускали.
Або навпаки - багато чого приховують.
Але факти такі, а зараз якраз прийдеться подавати за 2 останні роки, що знову в топів будуть відсвічувати в деклараціях якраз такі суми саме у готівковій валюті.
Знайомі виїхали в Італію, то там, щоб якось легалізувати $ взагалі їх ксерять і фіксують номера. Ну і ще багато чого цікавого. Чим не ідея для декларації готівки :mrgreen: ?
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6411
З нами з: 19.04.12
Подякував: 100 раз.
Подякували: 995 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 17:37

  Сибарит написав:
  yama написав:Пригадайте серіал про Голобородька . Хто не бачив рекомендую переглянути.


Я дико извиняюсь. Оценивать историю и политику по сериалу "Ну, погоди" еще не предлагали? :)
Надо же разделять реальные события от художественного ... вымысла!


У нас 73% принявших участь у виборах цього не змогли зробити!
Так що кількість осіб на форумі, які ставлять своє життя в залежність від серіалу: "Ну погоді - я ваш вирок", ще відносно невелика!
komp
1
 
Повідомлень: 8382
З нами з: 08.11.07
Подякував: 2456 раз.
Подякували: 3459 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 18:58

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Білий дім підтримує конфіскацію російських активів у розмірі $300 млрд. і передачу їх Україні.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела у Білому домі.

Адміністрація Джо Байдена хоче погодити цей крок із союзниками по G7, особливо в Європі, де зберігається близько $200 млрд. заморожених російських активів.

—-

26.писят за доллар не позже чем послезавтра.
Captain Obvious
 
Повідомлень: 1641
З нами з: 05.11.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 443 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 19:27

  Сибарит написав:...................................................
  копейка написав:
  yama написав:Пригадайте серіал про Голобородька . Хто не бачив рекомендую переглянути.

З чим варто ознайомитися, то це з серіалом "Державний секретар" і порівняти з плануванням сьогоднішніх подій.

Я дико извиняюсь. Оценивать историю и политику по сериалу "Ну, погоди" еще не предлагали? :)
Надо же разделять реальные события от художественного ... вымысла!

Это настолько нереально и несущественно, что привело к нетипичной эмоциональной реакции с фактической мотивацией "об оценке истории и политике"? Серьезно?
Нет, я понимаю, что привычка когда Вам заглядывают в рот с восхищением и ждут любого вердикта несколько утвердила подобное, но данная мотивация приведенная выше это всего лишь бессознательная субъективная оценка текущей ситуации. Попросту первая пришедшая в голову фраза не имеющая под собой никакого осмысления.
Историю всегда кто-то делает, действия всегда кто-то планирует. А информационная составляющая, любая, да прецедент для информационной затравки с некими элементами вымысла, но не более того.
Не благодарите за констатацию.
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 695
З нами з: 31.07.19
Подякував: 423 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 19:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Captain Obvious написав:Білий дім підтримує конфіскацію російських активів у розмірі $300 млрд. і передачу їх Україні.

А чом би і ні? Активи ж то не в них.
Сергій Фурса:
Це, звісно, чудово. Ми також підтримаємо. Проблема лише в тому, що ні Білий Дім, ні Україна не мають відношення до цих активів.
На даний момент заморожені $300 млрд Центробанку РФ. Але вони щось таке підозрювали, тому з $300 млрд — $280 млрд розташували у ЄС, мінімізувавши американські активи в своїх резервах. І рішення про їх конфіскацію прийматиме ЄС, а не Білий Дім.
А ЄС поки нескінченно далекі від конфіскації активів. https://nv.ua/ukr/opinion/biliy-dim-pid ... 83310.html
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6411
З нами з: 19.04.12
Подякував: 100 раз.
Подякували: 995 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 20:02

  Vadim_ написав:
  asti написав:Опять не совсем понимаю действия НБУ...
Ну устаканилось на 38,2 - 38,3, ну и держите так +-10 коп. Зачем опять курс ниже 38 продавливать?! 🫤🫤

Значит кому-то это надо и этот кто то не ві. :mrgreen:
Я просто за стабильность...
Вернее, за стабильный заработок на карусели)) :) :)
asti
 
Повідомлень: 3653
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 662 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 20:16

  копейка написав:
Это настолько нереально и несущественно, что привело к нетипичной эмоциональной реакции с фактической мотивацией "об оценке истории и политике"? Серьезно?
Нет, я понимаю, что привычка когда Вам заглядывают в рот с восхищением и ждут любого вердикта несколько утвердила подобное, но данная мотивация приведенная выше это всего лишь бессознательная субъективная оценка текущей ситуации. Попросту первая пришедшая в голову фраза не имеющая под собой никакого осмысления.
Историю всегда кто-то делает, действия всегда кто-то планирует. А информационная составляющая, любая, да прецедент для информационной затравки с некими элементами вымысла, но не более того.
Не благодарите за констатацию.

Hotab
 
Повідомлень: 10628
З нами з: 15.02.09
Подякував: 618 раз.
Подякували: 2141 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 11109111101111111112
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3349, 3350, 3351
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
33506 36685529
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 січ, 2024 16:26
Олежан
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23121691
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 185, 186, 187
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1869 13151011
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 гру, 2023 14:34
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.