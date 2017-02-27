Realist написав:Великі суми давно ніхто не тримає під матрасом. Умовні 100 тис $ які рік пролежали під матрасом в реальному житті "подешевшали" на розмір доларової інфляції.
Подивіться для таких узагальнень декларації чиновників, в тому числі з НБУ, прокурорів, суддів із зарплатами +100 тис. грн. Здебільшого декларують великі суми валютною готівкою і практично мізер в банках.
Ви це зараз серйозно? Чи це сарказм? Всі ці суми готівкою декларуються виключно для того, щоб мати прикриття для всіх минулих, теперішніх та можливих майбутніх доходів/хабарів які не буде оподатковано. Тим більше, що вказується тільки сума, але не вказується місцезнаходження суми. Відповідно при перевірці ця готівка Шредінгера може бути: на роботі, дома, у мами, у тещі, у брата, сусіда і т.п. Ну і який сумарний відсоток цих декларантів із такими сумами від всього населення?
Тобто ідея така, що отримуючи декілька млн грн в рік в них насправді грошей у валюті нема? А 100 млрд у валюті виключно в шабашників. Мене швидше дивує, що заявлені суми відносно невеликі, тоді получається, що вони довгими роками перебуваючи на високооплачуваних посадах і все спускали. Або навпаки - багато чого приховують. Але факти такі, а зараз якраз прийдеться подавати за 2 останні роки, що знову в топів будуть відсвічувати в деклараціях якраз такі суми саме у готівковій валюті. Знайомі виїхали в Італію, то там, щоб якось легалізувати $ взагалі їх ксерять і фіксують номера. Ну і ще багато чого цікавого. Чим не ідея для декларації готівки ?
Captain Obvious написав:Білий дім підтримує конфіскацію російських активів у розмірі $300 млрд. і передачу їх Україні.
А чом би і ні? Активи ж то не в них.
Сергій Фурса: Це, звісно, чудово. Ми також підтримаємо. Проблема лише в тому, що ні Білий Дім, ні Україна не мають відношення до цих активів. На даний момент заморожені $300 млрд Центробанку РФ. Але вони щось таке підозрювали, тому з $300 млрд — $280 млрд розташували у ЄС, мінімізувавши американські активи в своїх резервах. І рішення про їх конфіскацію прийматиме ЄС, а не Білий Дім. А ЄС поки нескінченно далекі від конфіскації активів. https://nv.ua/ukr/opinion/biliy-dim-pid ... 83310.html