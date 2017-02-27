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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 12 січ, 2024 00:22
asti написав: Vadim_ написав: asti написав:
Опять не совсем понимаю действия НБУ...
Ну устаканилось на 38,2 - 38,3, ну и держите так +-10 коп. Зачем опять курс ниже 38 продавливать?! 🫤🫤
Значит кому-то это надо и этот кто то не ві.
Я просто за стабильность...
Вернее, за стабильный заработок на карусели))
На стабільності багато не заробиш і вона не буває довготривалою. Я попереджав позавчора про швидкий відхід до 38 по МБ і під 39 по готівці. Хто заважав зливати по 39+ і почекати зниження закупок? От тільки банки не поспішають знижувати курси, а дехто ще й продовжує підвищувати
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Visky
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 01:56
Captain Obvious написав:
Білий дім підтримує конфіскацію російських активів у розмірі $300 млрд. і передачу їх Україні.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела у Білому домі.
Адміністрація Джо Байдена хоче погодити цей крок із союзниками по G7, особливо в Європі, де зберігається близько $200 млрд. заморожених російських активів.
Этой фантазии скоро два года будет.
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antey1969
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 06:22
10/9/9 написав:
https://www.epravda.com.ua/news/2024/01/11/708654/
Емісія гривні чималенько така, за 2023 рік.
Свіжа, пахне друкарською фарбою, номери підряд.
А у 2024 емісія буде ще більшою, правда?
То як, відкат валютчика?
З понеділка знову зростання долара, чи вже завтра?
якщо ви уважно читали форум, то знали б, що чистої емісії в 2023 році не було...
в 2024 подивимось - залежить від допомоги
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Shaman
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