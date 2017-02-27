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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11110111111111211113
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 00:22

  asti написав:
  Vadim_ написав:
  asti написав:Опять не совсем понимаю действия НБУ...
Ну устаканилось на 38,2 - 38,3, ну и держите так +-10 коп. Зачем опять курс ниже 38 продавливать?! 🫤🫤

Значит кому-то это надо и этот кто то не ві. :mrgreen:
Я просто за стабильность...
Вернее, за стабильный заработок на карусели)) :) :)
На стабільності багато не заробиш і вона не буває довготривалою. Я попереджав позавчора про швидкий відхід до 38 по МБ і під 39 по готівці. Хто заважав зливати по 39+ і почекати зниження закупок? От тільки банки не поспішають знижувати курси, а дехто ще й продовжує підвищувати
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 01:56

  Captain Obvious написав:Білий дім підтримує конфіскацію російських активів у розмірі $300 млрд. і передачу їх Україні.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела у Білому домі.

Адміністрація Джо Байдена хоче погодити цей крок із союзниками по G7, особливо в Європі, де зберігається близько $200 млрд. заморожених російських активів.

Этой фантазии скоро два года будет.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 06:22

  10/9/9 написав:https://www.epravda.com.ua/news/2024/01/11/708654/

Емісія гривні чималенько така, за 2023 рік.
Свіжа, пахне друкарською фарбою, номери підряд.
А у 2024 емісія буде ще більшою, правда?

То як, відкат валютчика?
З понеділка знову зростання долара, чи вже завтра?

якщо ви уважно читали форум, то знали б, що чистої емісії в 2023 році не було...

в 2024 подивимось - залежить від допомоги
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 10:42

Інфляція в США прискорилась до 3,4%

Споживчі ціни в США зросли на 0,3% у грудні, що є вищим за очікування, збільшивши річний рівень до 3,4%.

Індекс споживчих цін США (CPI) за останні 12 місяців зафіксував помітне зростання, досягнувши 3,4% у грудні. Цей показник перевищує максимум листопада в 3,1% та прогнози в 3,2%, що свідчить про значне зростання інфляції.

Для порівняння, річний приріст ІСЦ у грудні 2022 року становив близько 6,4%, а груднева інфляція в 2022-му – 0,1%.

Індекс споживчих цін безпосередньо у грудні зріс на 0,3% в порівнянні із прогнозом у 0,2%, повідомляє CNBC.

Без урахування мінливих цін на продовольство та енергоносії, так званий базовий ІСЦ також зріс на 0,3% за місяць і на 3,9% порівняно з минулим роком у порівнянні з відповідними оцінками в 0,3% і 3,8%. Ці показники були найнижчими з травня 2021 року.

Значна частина збільшення відбулася через зростання вартості житла. Категорія зросла на 0,5% за місяць і принесла більше половини основного зростання CPI. За рік вартість житла зросла на 6,2%, або приблизно на дві третини зростання інфляції.

Представники ФРС очікують, що витрати на житло протягом року зменшаться, оскільки оновлені договори оренди відображатимуть нижчу орендну плату.

У грудні ціни на продукти харчування зросли на 0,2%, як і в листопаді. Ціни на яйця зросли на 8,9% за місяць, але все ще знизилися на 23,8% за рік. Енергетика зросла на 0,4% після падіння на 2,3% у листопаді, оскільки бензин подорожчав на 0,2%, а природний газ подешевшав на 0,4%. За місяць вартість авіаквитків зросла на 1%.

Серед інших ключових цінових індексів страхування транспортних засобів підскочило на 1,5%, медичне обслуговування прискорилося на 0,6%, а ціни на вживані автомобілі, які є ключовим фактором початкового сплеску інфляції, зросли ще на 0,5% після зростання на 1,6% у листопаді.

Заробітна плата з поправкою на інфляцію зросла на 0,2% порівняно з попереднім місяцем, тоді як порівняно з минулим роком вона зросла на скромні 0,8%.

Незважаючи на вищі, ніж очікувалося, показники інфляції, ф’ючерсні трейдери продовжують припускати, що ФРС почне знижувати процентні ставки в березні. Індикатор CME Group щодо цін на ф’ючерси від FedWatch показав близько 69% ймовірності березневого зниження, що трохи вище, ніж у середу.

Однак ця ймовірність також відображає розбіжності між ринком і ФРС щодо термінів і масштабів зниження ставок у 2024 році. Цього року ринки очікують шість знижень ставок, тоді як прогнози ФРС вказують лише на три.
jump
 
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