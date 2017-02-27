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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 12 січ, 2024 00:22
asti написав: Vadim_ написав: asti написав:
Опять не совсем понимаю действия НБУ...
Ну устаканилось на 38,2 - 38,3, ну и держите так +-10 коп. Зачем опять курс ниже 38 продавливать?! 🫤🫤
Значит кому-то это надо и этот кто то не ві.
Я просто за стабильность...
Вернее, за стабильный заработок на карусели))
На стабільності багато не заробиш і вона не буває довготривалою. Я попереджав позавчора про швидкий відхід до 38 по МБ і під 39 по готівці. Хто заважав зливати по 39+ і почекати зниження закупок? От тільки банки не поспішають знижувати курси, а дехто ще й продовжує підвищувати
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 01:56
Captain Obvious написав:
Білий дім підтримує конфіскацію російських активів у розмірі $300 млрд. і передачу їх Україні.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела у Білому домі.
Адміністрація Джо Байдена хоче погодити цей крок із союзниками по G7, особливо в Європі, де зберігається близько $200 млрд. заморожених російських активів.
Этой фантазии скоро два года будет.
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antey1969
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 06:22
10/9/9 написав:
https://www.epravda.com.ua/news/2024/01/11/708654/
Емісія гривні чималенько така, за 2023 рік.
Свіжа, пахне друкарською фарбою, номери підряд.
А у 2024 емісія буде ще більшою, правда?
То як, відкат валютчика?
З понеділка знову зростання долара, чи вже завтра?
якщо ви уважно читали форум, то знали б, що чистої емісії в 2023 році не було...
в 2024 подивимось - залежить від допомоги
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Shaman
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 10:42
Споживчі ціни в США зросли на 0,3% у грудні, що є вищим за очікування, збільшивши річний рівень до 3,4%.
Індекс споживчих цін США (CPI) за останні 12 місяців зафіксував помітне зростання, досягнувши 3,4% у грудні. Цей показник перевищує максимум листопада в 3,1% та прогнози в 3,2%, що свідчить про значне зростання інфляції.
Для порівняння, річний приріст ІСЦ у грудні 2022 року становив близько 6,4%, а груднева інфляція в 2022-му – 0,1%.
Індекс споживчих цін безпосередньо у грудні зріс на 0,3% в порівнянні із прогнозом у 0,2%, повідомляє CNBC.
Без урахування мінливих цін на продовольство та енергоносії, так званий базовий ІСЦ також зріс на 0,3% за місяць і на 3,9% порівняно з минулим роком у порівнянні з відповідними оцінками в 0,3% і 3,8%. Ці показники були найнижчими з травня 2021 року.
Значна частина збільшення відбулася через зростання вартості житла. Категорія зросла на 0,5% за місяць і принесла більше половини основного зростання CPI. За рік вартість житла зросла на 6,2%, або приблизно на дві третини зростання інфляції.
Представники ФРС очікують, що витрати на житло протягом року зменшаться, оскільки оновлені договори оренди відображатимуть нижчу орендну плату.
У грудні ціни на продукти харчування зросли на 0,2%, як і в листопаді. Ціни на яйця зросли на 8,9% за місяць, але все ще знизилися на 23,8% за рік. Енергетика зросла на 0,4% після падіння на 2,3% у листопаді, оскільки бензин подорожчав на 0,2%, а природний газ подешевшав на 0,4%. За місяць вартість авіаквитків зросла на 1%.
Серед інших ключових цінових індексів страхування транспортних засобів підскочило на 1,5%, медичне обслуговування прискорилося на 0,6%, а ціни на вживані автомобілі, які є ключовим фактором початкового сплеску інфляції, зросли ще на 0,5% після зростання на 1,6% у листопаді.
Заробітна плата з поправкою на інфляцію зросла на 0,2% порівняно з попереднім місяцем, тоді як порівняно з минулим роком вона зросла на скромні 0,8%.
Незважаючи на вищі, ніж очікувалося, показники інфляції, ф’ючерсні трейдери продовжують припускати, що ФРС почне знижувати процентні ставки в березні. Індикатор CME Group щодо цін на ф’ючерси від FedWatch показав близько 69% ймовірності березневого зниження, що трохи вище, ніж у середу.
Однак ця ймовірність також відображає розбіжності між ринком і ФРС щодо термінів і масштабів зниження ставок у 2024 році. Цього року ринки очікують шість знижень ставок, тоді як прогнози ФРС вказують лише на три.
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 12:29
Shaman написав:
якщо ви уважно читали форум, то знали б, що чистої емісії в 2023 році не було...
в 2024 подивимось - залежить від допомоги
Кролики — это не только ценный мех,
но и три-четыре килограмма диетического легкоусвояемого мяса.
Грошова маса це не тільки готівка, але і боргові зобов'язання (наприклад, ОВДП).
Як не друкували готівку, то друкували ОВДП на десятки мільярдів в тому числі у валюті інших держав.
Гасили ОВДП та сплачували відсотки по ОВДП, що були згенеровані у попередні роки.
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 12:45
antey1969 написав: Captain Obvious написав:
Білий дім підтримує конфіскацію російських активів у розмірі $300 млрд. і передачу їх Україні.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела у Білому домі.
Адміністрація Джо Байдена хоче погодити цей крок із союзниками по G7, особливо в Європі, де зберігається близько $200 млрд. заморожених російських активів.
Этой фантазии скоро два года будет.
Сначала была информация:
"поддерживает конфискацию", "разрабатывает план конфискации"
а сейчас (сегодня прочитал):
"планирует вернуться к рассмотрению вопроса конфискации"
Предполагаю, что вероятность реального получения Украиной этих денег - стремится к нулю.
Увы... Как бы нам всем не хотелось...
Будут другие источники валюты от Запада для Украины, но именно этот источник - пока под большим вопросом.
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 12:46
Приватбанк ще вчора у них прийом бакса був па38+, а вже сьогодні 37,59
маржав у них зараз більше 1 грн!!!
оце скачок!!!! (Щось знають?)
А тим часом на МБ долар в гору пішов
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 12:53
Yuri_61 написав:
Приватбанк ще вчора у них прийом бакса був па38+, а вже сьогодні 37,59
маржав у них зараз більше 1 грн!!!
оце скачок!!!! (Щось знають?)
А тим часом на МБ долар в гору пішов
Гривня - найміцніша валюта світу!
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 12:57
Investor_K написав:
Гривня - найміцніша валюта світу!
так, але лише в періоди від одної до наступної кратної девальвації гривні
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 14:02
Yuri_61 написав:
Приватбанк ще вчора у них прийом бакса був па38+, а вже сьогодні 37,59
маржав у них зараз більше 1 грн!!!
оце скачок!!!! (Щось знають?)
А что им знать? Упал курс только покупки и только для карт. Даже покупка нала всё ещё 38.2. Ну постригут покупателей за гривну с долларовых карт.
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