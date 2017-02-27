Додано: П'ят 12 січ, 2024 10:42

Споживчі ціни в США зросли на 0,3% у грудні, що є вищим за очікування, збільшивши річний рівень до 3,4%.



Індекс споживчих цін США (CPI) за останні 12 місяців зафіксував помітне зростання, досягнувши 3,4% у грудні. Цей показник перевищує максимум листопада в 3,1% та прогнози в 3,2%, що свідчить про значне зростання інфляції.



Для порівняння, річний приріст ІСЦ у грудні 2022 року становив близько 6,4%, а груднева інфляція в 2022-му – 0,1%.



Індекс споживчих цін безпосередньо у грудні зріс на 0,3% в порівнянні із прогнозом у 0,2%, повідомляє CNBC.



Без урахування мінливих цін на продовольство та енергоносії, так званий базовий ІСЦ також зріс на 0,3% за місяць і на 3,9% порівняно з минулим роком у порівнянні з відповідними оцінками в 0,3% і 3,8%. Ці показники були найнижчими з травня 2021 року.



Значна частина збільшення відбулася через зростання вартості житла. Категорія зросла на 0,5% за місяць і принесла більше половини основного зростання CPI. За рік вартість житла зросла на 6,2%, або приблизно на дві третини зростання інфляції.



Представники ФРС очікують, що витрати на житло протягом року зменшаться, оскільки оновлені договори оренди відображатимуть нижчу орендну плату.



У грудні ціни на продукти харчування зросли на 0,2%, як і в листопаді. Ціни на яйця зросли на 8,9% за місяць, але все ще знизилися на 23,8% за рік. Енергетика зросла на 0,4% після падіння на 2,3% у листопаді, оскільки бензин подорожчав на 0,2%, а природний газ подешевшав на 0,4%. За місяць вартість авіаквитків зросла на 1%.



Серед інших ключових цінових індексів страхування транспортних засобів підскочило на 1,5%, медичне обслуговування прискорилося на 0,6%, а ціни на вживані автомобілі, які є ключовим фактором початкового сплеску інфляції, зросли ще на 0,5% після зростання на 1,6% у листопаді.



Заробітна плата з поправкою на інфляцію зросла на 0,2% порівняно з попереднім місяцем, тоді як порівняно з минулим роком вона зросла на скромні 0,8%.



Незважаючи на вищі, ніж очікувалося, показники інфляції, ф’ючерсні трейдери продовжують припускати, що ФРС почне знижувати процентні ставки в березні. Індикатор CME Group щодо цін на ф’ючерси від FedWatch показав близько 69% ймовірності березневого зниження, що трохи вище, ніж у середу.



Однак ця ймовірність також відображає розбіжності між ринком і ФРС щодо термінів і масштабів зниження ставок у 2024 році. Цього року ринки очікують шість знижень ставок, тоді як прогнози ФРС вказують лише на три.