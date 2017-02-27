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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 12 січ, 2024 14:06
10/9/9 написав:
Гасили ОВДП та сплачували відсотки по ОВДП, що були згенеровані у попередні роки.
А для погашення % можна просто взяти і надрукувати грн? Не потрібно на відповідну суму зібрати податки, продати валюту чи випустити нові ОВДП?
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Дюрі-бачі
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 14:26
Yuri_61 написав:
А тим часом на МБ долар в гору пішов
де там та гора? Камiнцем униз.
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Proofy
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 15:37
Proofy написав: Yuri_61 написав:
А тим часом на МБ долар в гору пішов
де там та гора? Камiнцем униз.
Навіть під час війни працює сезонний фактор.
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oleg49
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 15:45
oleg49 написав:
Навіть під час війни працює сезонний фактор.
В смысле бюджетные выплаты конца года пилят не хуже, чем без войны? Ну в этом сомневались единицы.
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moveton
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 15:46
Proofy написав: Yuri_61 написав:
А тим часом на МБ долар в гору пішов
де там та гора? Камiнцем униз.
Прыжок дохлой кошки (отскок дохлой кошки, англ. - dead cat bounce) — термин в биржевой торговле, который обозначает ложный отскок рынка, после которого цена актива продолжает идти вниз.
Термин получил название из идеи о том, что даже дохлая кошка может немного отпрыгнуть, если ее скинуть с большой высоты.
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Victor8
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