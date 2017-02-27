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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11111111121111311114
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 14:06

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  10/9/9 написав:Гасили ОВДП та сплачували відсотки по ОВДП, що були згенеровані у попередні роки.
А для погашення % можна просто взяти і надрукувати грн? Не потрібно на відповідну суму зібрати податки, продати валюту чи випустити нові ОВДП?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 14:26

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:А тим часом на МБ долар в гору пішов
де там та гора? Камiнцем униз.
Proofy
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 15:37

  Proofy написав:
  Yuri_61 написав:А тим часом на МБ долар в гору пішов
де там та гора? Камiнцем униз.

Навіть під час війни працює сезонний фактор.
oleg49
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 15:45

  oleg49 написав:Навіть під час війни працює сезонний фактор.

В смысле бюджетные выплаты конца года пилят не хуже, чем без войны? Ну в этом сомневались единицы.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 15:46

  Proofy написав:
  Yuri_61 написав:А тим часом на МБ долар в гору пішов
де там та гора? Камiнцем униз.

Прыжок дохлой кошки (отскок дохлой кошки, англ. - dead cat bounce) — термин в биржевой торговле, который обозначает ложный отскок рынка, после которого цена актива продолжает идти вниз.
Термин получил название из идеи о том, что даже дохлая кошка может немного отпрыгнуть, если ее скинуть с большой высоты.
Victor8
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