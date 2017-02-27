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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11111111121111311114
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 14:06

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  10/9/9 написав:Гасили ОВДП та сплачували відсотки по ОВДП, що були згенеровані у попередні роки.
А для погашення % можна просто взяти і надрукувати грн? Не потрібно на відповідну суму зібрати податки, продати валюту чи випустити нові ОВДП?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 14:26

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:А тим часом на МБ долар в гору пішов
де там та гора? Камiнцем униз.
Proofy
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 15:37

  Proofy написав:
  Yuri_61 написав:А тим часом на МБ долар в гору пішов
де там та гора? Камiнцем униз.

Навіть під час війни працює сезонний фактор.
oleg49
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 15:45

  oleg49 написав:Навіть під час війни працює сезонний фактор.

В смысле бюджетные выплаты конца года пилят не хуже, чем без войны? Ну в этом сомневались единицы.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 15:46

  Proofy написав:
  Yuri_61 написав:А тим часом на МБ долар в гору пішов
де там та гора? Камiнцем униз.

Прыжок дохлой кошки (отскок дохлой кошки, англ. - dead cat bounce) — термин в биржевой торговле, который обозначает ложный отскок рынка, после которого цена актива продолжает идти вниз.
Термин получил название из идеи о том, что даже дохлая кошка может немного отпрыгнуть, если ее скинуть с большой высоты.
Victor8
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 16:11

МБ сьогодні стабільний біля 37,9: не вгору і не донизу, лише готівкова купівля знизилася в Києві до 38,7
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 16:38

Официальный курс +

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..................12.01.2024...........15.01.2024
дата розрахунку.................11.01.2024............12.01.2024
Євро....................................41,7410.................41,3879
Долар США.........................37,9982.................37,8386...-0.42%

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
12.01.2024.......................37,8562

Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0938 (на прошлой сессии 1.0985)...-0.43%

Сессия открылась чуть выше вчерашнего очень низкого закрытия. Такой старт можно считать низким. После старта достаточно уверенно пошли вниз.
Справочный курс получился на 14 копеек ниже действующего официального.
После полудня движение остановилось. Есть подозрение, что и активность тоже. Сегодня достоверной информации об оборотах нет, но есть ощущение, что они очень невелики.
По инерции официальный курс ушел вниз от справочного почти на 2 копейки.
Укрепление гривны за сессию составило 15.96 копейки.

Анализ ликвидности наконец-то показал объем интервенций, соответствующий ходу торгов - вчера получилось менее 100 млн.

Индекс доллара DXY в 15-00 102.57 (на прошлой сессии 102.22)
Амплитуда колебаний продолжает увеличиваться. Сегодня с утра есть тенденция к росту, но за пределы коридора, в котором доллар болтается всю неделю, еще не вышли.
................................................
Сессия в понедельник обещает быть ТОМной - американцы будут бездельничать по поводу Дня Мартина Лютера Кинга.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 16:44

  Дюрі-бачі написав:
  10/9/9 написав:Гасили ОВДП та сплачували відсотки по ОВДП, що були згенеровані у попередні роки.
А для погашення % можна просто взяти і надрукувати грн? Не потрібно на відповідну суму зібрати податки, продати валюту чи випустити нові ОВДП?


1) президент П., в казні було 20 і ще взяли в борг 5 (20% річних).
2) було 20, віддали борг 5+1 і взяли в борг 6.
3) було 20, віддали борг 6+1,2 і взяли в борг 7,2.
4) було 20, віддали борг 7,2+1,44 і взяли в борг 8,64.
5) було 20, віддали борг 8,64+1,728 і взяли в борг 10,368.
6) президент З., в казні було було 20, віддали борг 10,368+2,0736 і взяли в борг 12,4416.
7) було 20, віддали борг 12,4416+2,48832 і взяли в борг 14,92992.
8) було 20, віддали борг 14,92992+2,985984 і взяли в борг 17,915904.
9) було 20, віддали борг 17,915904+3,5831808 і взяли в борг 21,4990848.
10) було 20, віддали борг 21,4990848+4,29981696 і взяли в борг 25,79890176.
11) приходить новий президент, є 20, і треба віддавати борг 25,79890176+5,159780352,
або друкувати, або позичати 30,958682112...

Так і живуть, чи то друкують, чи то позичають, щоб віддати борг, і так по колу.

А в 2023 взагалі гарно влаштувались, прожили на іноземні позички і гранти.
От таке планування на найближчі 5-10 років, поїздити закордон, випросити грошей на життя.

А все почалось з того, що з власного бажання роззброїлись,
і при кожному роззброєнні МАЙДАНІВ проти не спостерігалось ,
не було майдану ні при здачі ядерки,
ні при здачі бомбардувальників і крилатих ракет х-55,
ні на при здачі балістичні ельбрусів-скадів,
ні при продажі сотнів танків,
ні при порізці на металобрухт діючих зенітних комплексів с-200.

Як тільки роззброїлись повністю, як на замовлення...
Майдан, тому що янукович зламав олівець. Занавєс. Постановка все.
Хтось планує вторгнення десятками років, а хтось десятки років дуркує.
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 17:04

У 2023 році в Україну імпортували товаррів на 63,5 мільярда доларів та експортували - на суму 36 мільярдів доларів.

Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.

Оподаткований імпорт становив 52,6 млрд дол, що становить 83% загальних обсягів імпортованих товарів. Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-грудні 2023 року склало 0,49 дол/кг, що на 38% більше, ніж за 2022 рік.

Найбільше до України імпортували товарів:

Китай — 10,4 млрд дол;
Польща — 6,6 млрд дол;
Німеччина — 4,9 млрд дол.

Експортувала Україна найбільше до:

Польщі — на 4,7 млрд дол;
Румунії — на 3,7 млрд дол;
Китаю — на 2,4 млрд дол.

Дві третини (65%) у загальних обсягах ввезених у січні-грудні 2023 року товарів склали такі категорії:

машини, устаткування та транспорт — 19,8 млрд дол (від митного оформлення бюджет отримав 141,7 млрд грн або 31% надходжень митних платежів);
продукція хімічної промисловості — 11 млрд дол (від митного оформлення бюджет отримав 74,8 млрд грн або 16% надходжень митних платежів);
паливно-енергетичні товари — 10,3 млрд дол (до бюджету сплачено 103,4 млрд грн або 23% надходжень митних платежів).

Найбільше з України експортували:

продовольчі товари — 21,8 млрд дол;
метали та вироби з них — 3,9 млрд дол;
машини, устаткування та транспорт — 2,9 млрд дол.

При митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплатили 559,2 млн грн.
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 17:38

  10/9/9 написав:
  Shaman написав:якщо ви уважно читали форум, то знали б, що чистої емісії в 2023 році не було...

в 2024 подивимось - залежить від допомоги


Кролики — это не только ценный мех,
но и три-четыре килограмма диетического легкоусвояемого мяса.

Грошова маса це не тільки готівка, але і боргові зобов'язання (наприклад, ОВДП).
Як не друкували готівку, то друкували ОВДП на десятки мільярдів в тому числі у валюті інших держав.
Гасили ОВДП та сплачували відсотки по ОВДП, що були згенеровані у попередні роки.

але випуск ОВДП - то не емісія (якщо покупець не НБУ). ці інструменти доволі цікаво взаємодіють, але зовсім не так, як ви описуєте. ваш опис - це так, пожартувати. але ваші висновки так й позначайте як стьоб ;)
Shaman
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