Додано: П'ят 12 січ, 2024 16:44

Дюрі-бачі написав: 10/9/9 написав: Гасили ОВДП та сплачували відсотки по ОВДП, що були згенеровані у попередні роки. Гасили ОВДП та сплачували відсотки по ОВДП, що були згенеровані у попередні роки. А для погашення % можна просто взяти і надрукувати грн? Не потрібно на відповідну суму зібрати податки, продати валюту чи випустити нові ОВДП? А для погашення % можна просто взяти і надрукувати грн? Не потрібно на відповідну суму зібрати податки, продати валюту чи випустити нові ОВДП?

1) президент П., в казні було 20 і ще взяли в борг 5 (20% річних).2) було 20, віддали борг 5+1 і взяли в борг 6.3) було 20, віддали борг 6+1,2 і взяли в борг 7,2.4) було 20, віддали борг 7,2+1,44 і взяли в борг 8,64.5) було 20, віддали борг 8,64+1,728 і взяли в борг 10,368.6) президент З., в казні було було 20, віддали борг 10,368+2,0736 і взяли в борг 12,4416.7) було 20, віддали борг 12,4416+2,48832 і взяли в борг 14,92992.було 20, віддали борг 14,92992+2,985984 і взяли в борг 17,915904.9) було 20, віддали борг 17,915904+3,5831808 і взяли в борг 21,4990848.10) було 20, віддали борг 21,4990848+4,29981696 і взяли в борг 25,79890176.11) приходить новий президент, є 20, і треба віддавати борг 25,79890176+5,159780352,або друкувати, або позичати 30,958682112...Так і живуть, чи то друкують, чи то позичають, щоб віддати борг, і так по колу.А в 2023 взагалі гарно влаштувались, прожили на іноземні позички і гранти.От таке планування на найближчі 5-10 років, поїздити закордон, випросити грошей на життя.А все почалось з того, що з власного бажання роззброїлись,і при кожному роззброєнні МАЙДАНІВ проти не спостерігалось ,не було майдану ні при здачі ядерки,ні при здачі бомбардувальників і крилатих ракет х-55,ні на при здачі балістичні ельбрусів-скадів,ні при продажі сотнів танків,ні при порізці на металобрухт діючих зенітних комплексів с-200.Як тільки роззброїлись повністю, як на замовлення...Майдан, тому що янукович зламав олівець. Занавєс. Постановка все.Хтось планує вторгнення десятками років, а хтось десятки років дуркує.