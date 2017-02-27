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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11112111131111411115
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 17:53

  moveton написав:
  Yuri_61 написав:Приватбанк ще вчора у них прийом бакса був па38+, а вже сьогодні 37,59 :o :shock: :x
маржав у них зараз більше 1 грн!!!
оце скачок!!!! (Щось знають?)

А что им знать? Упал курс только покупки и только для карт. Даже покупка нала всё ещё 38.2. Ну постригут покупателей за гривну с долларовых карт.

імхо, той солоденький курс прийому карткового доляра приват влаштував короткотерміново для "своїх".
А вже сьогодні "хто нє успєл, тот апаздал".
"Не по словам їх, а по діям їх дізнавайся про них".
впевнений, що існують інсайди для "своїх" та в маніпуляціях банкірів з курсом долара.
Скажу навіть більше: у нас сама агресивна, безлюдяна політіка банків по відношенню до пересічних, тому що на Заході, з їх низькими процентними ставками, існує взаємовигідне співробітництво між банками та простими людьми, у нас же - це метод неймовірного збагачення банкірів за рахунок людей.
Yuri_61
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 18:07

  Yuri_61 написав:імхо, той солоденький курс прийому карткового доляра приват влаштував короткотерміново для "своїх".

Что сладкое? 38+ покупки безнала? Однозначно для своих. Настолько, что даже в https://privatbank.ua/rates-archive#archive-block такого курса нет и врёт, что только 37.82 было.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 18:16

  moveton написав:
  Yuri_61 написав:імхо, той солоденький курс прийому карткового доляра приват влаштував короткотерміново для "своїх".

Что сладкое? 38+ покупки безнала? Однозначно для своих. Настолько, что даже в https://privatbank.ua/rates-archive#archive-block такого курса нет и врёт, что только 37.82 было.

Може ви не будете намагатись підсвічувати і намагатись "розібратись" в відвертій маразматичній шизофренії?
Бо я перше речення прочитав так: встановив Приват дуже низький ПРИЙОМ долара для своїх!!!!
Тобто коли в людних місцях приймають долар не по 38.50, а по 36, то для своїх!! З під прилавка, треба відривати з руками такий мед :lol:
Це все що треба знати про "аналітику".
п.с. навіть Холява вже знесилений шуткувати, але знаходяться кожен день бажаючі поколупатися в тих шедеврах, люди, ви зовсім петросяни чи як???
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 18:16

  10/9/9 написав:
  Дюрі-бачі написав:
  10/9/9 написав:Гасили ОВДП та сплачували відсотки по ОВДП, що були згенеровані у попередні роки.
А для погашення % можна просто взяти і надрукувати грн? Не потрібно на відповідну суму зібрати податки, продати валюту чи випустити нові ОВДП?


1) президент П., в казні було 20 і ще взяли в борг 5 (20% річних).
2) було 20, віддали борг 5+1 і взяли в борг 6.
3) було 20, віддали борг 6+1,2 і взяли в борг 7,2.
4) було 20, віддали борг 7,2+1,44 і взяли в борг 8,64.
5) було 20, віддали борг 8,64+1,728 і взяли в борг 10,368.
6) президент З., в казні було було 20, віддали борг 10,368+2,0736 і взяли в борг 12,4416.
7) було 20, віддали борг 12,4416+2,48832 і взяли в борг 14,92992.
8) було 20, віддали борг 14,92992+2,985984 і взяли в борг 17,915904.
9) було 20, віддали борг 17,915904+3,5831808 і взяли в борг 21,4990848.
10) було 20, віддали борг 21,4990848+4,29981696 і взяли в борг 25,79890176.
11) приходить новий президент, є 20, і треба віддавати борг 25,79890176+5,159780352,
або друкувати, або позичати 30,958682112...

Так і живуть, чи то друкують, чи то позичають, щоб віддати борг, і так по колу.

А в 2023 взагалі гарно влаштувались, прожили на іноземні позички і гранти.
От таке планування на найближчі 5-10 років, поїздити закордон, випросити грошей на життя.

А все почалось з того, що з власного бажання роззброїлись,
і при кожному роззброєнні МАЙДАНІВ проти не спостерігалось ,
не було майдану ні при здачі ядерки,
ні при здачі бомбардувальників і крилатих ракет х-55,
ні на при здачі балістичні ельбрусів-скадів,
ні при продажі сотнів танків,
ні при порізці на металобрухт діючих зенітних комплексів с-200.

Як тільки роззброїлись повністю, як на замовлення...
Майдан, тому що янукович зламав олівець. Занавєс. Постановка все.
Хтось планує вторгнення десятками років, а хтось десятки років дуркує.

Тут же вже дико просили не оцінювати історію та політику за серіалом "Ну, постривай". А цей сценарій, як дві краплі.
Не поспішайте так узагальнювати та шукати теорію змови.
Якщо позначите кути, людину не можна буде захистити від зіткнень з реальністю перешкод, тим самим у неї буде можливість включати власне мислення. Тим самим
порушиться цілий механізм згладжування кутів, над яким працює ціла команда аналітиків.
копейка
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