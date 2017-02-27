10/9/9 написав: Дюрі-бачі написав: 10/9/9 написав:
Гасили ОВДП та сплачували відсотки по ОВДП, що були згенеровані у попередні роки.
А для погашення % можна просто взяти і надрукувати грн? Не потрібно на відповідну суму зібрати податки, продати валюту чи випустити нові ОВДП?
1) президент П., в казні було 20 і ще взяли в борг 5 (20% річних).
2) було 20, віддали борг 5+1 і взяли в борг 6.
3) було 20, віддали борг 6+1,2 і взяли в борг 7,2.
4) було 20, віддали борг 7,2+1,44 і взяли в борг 8,64.
5) було 20, віддали борг 8,64+1,728 і взяли в борг 10,368.
6) президент З., в казні було було 20, віддали борг 10,368+2,0736 і взяли в борг 12,4416.
7) було 20, віддали борг 12,4416+2,48832 і взяли в борг 14,92992.
було 20, віддали борг 14,92992+2,985984 і взяли в борг 17,915904.
9) було 20, віддали борг 17,915904+3,5831808 і взяли в борг 21,4990848.
10) було 20, віддали борг 21,4990848+4,29981696 і взяли в борг 25,79890176.
11) приходить новий президент, є 20, і треба віддавати борг 25,79890176+5,159780352,
або друкувати, або позичати 30,958682112...
Так і живуть, чи то друкують, чи то позичають, щоб віддати борг, і так по колу.
А в 2023 взагалі гарно влаштувались, прожили на іноземні позички і гранти.
От таке планування на найближчі 5-10 років, поїздити закордон, випросити грошей на життя.
А все почалось з того, що з власного бажання роззброїлись,
і при кожному роззброєнні МАЙДАНІВ проти не спостерігалось ,
не було майдану ні при здачі ядерки,
ні при здачі бомбардувальників і крилатих ракет х-55,
ні на при здачі балістичні ельбрусів-скадів,
ні при продажі сотнів танків,
ні при порізці на металобрухт діючих зенітних комплексів с-200.
Як тільки роззброїлись повністю, як на замовлення...
Майдан, тому що янукович зламав олівець. Занавєс. Постановка все.
Хтось планує вторгнення десятками років, а хтось десятки років дуркує.