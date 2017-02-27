RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11112111131111411115
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 17:53

...
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 12 січ, 2024 20:22, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2740
З нами з: 30.09.15
Подякував: 373 раз.
Подякували: 460 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 18:07

  Yuri_61 написав:імхо, той солоденький курс прийому карткового доляра приват влаштував короткотерміново для "своїх".

Что сладкое? 38+ покупки безнала? Однозначно для своих. Настолько, что даже в https://privatbank.ua/rates-archive#archive-block такого курса нет и врёт, что только 37.82 было.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4054
З нами з: 23.03.18
Подякував: 24 раз.
Подякували: 456 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 18:16

  moveton написав:
  Yuri_61 написав:імхо, той солоденький курс прийому карткового доляра приват влаштував короткотерміново для "своїх".

Что сладкое? 38+ покупки безнала? Однозначно для своих. Настолько, что даже в https://privatbank.ua/rates-archive#archive-block такого курса нет и врёт, что только 37.82 было.

Може ви не будете намагатись підсвічувати і намагатись "розібратись" в відвертій маразматичній шизофренії?
Бо я перше речення прочитав так: встановив Приват дуже низький ПРИЙОМ долара для своїх!!!!
Тобто коли в людних місцях приймають долар не по 38.50, а по 36, то для своїх!! З під прилавка, треба відривати з руками такий мед :lol:
Це все що треба знати про "аналітику".
п.с. навіть Холява вже знесилений шуткувати, але знаходяться кожен день бажаючі поколупатися в тих шедеврах, люди, ви зовсім петросяни чи як???
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12841
З нами з: 30.12.09
Подякував: 654 раз.
Подякували: 3718 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 18:16

  10/9/9 написав:
  Дюрі-бачі написав:
  10/9/9 написав:Гасили ОВДП та сплачували відсотки по ОВДП, що були згенеровані у попередні роки.
А для погашення % можна просто взяти і надрукувати грн? Не потрібно на відповідну суму зібрати податки, продати валюту чи випустити нові ОВДП?


1) президент П., в казні було 20 і ще взяли в борг 5 (20% річних).
2) було 20, віддали борг 5+1 і взяли в борг 6.
3) було 20, віддали борг 6+1,2 і взяли в борг 7,2.
4) було 20, віддали борг 7,2+1,44 і взяли в борг 8,64.
5) було 20, віддали борг 8,64+1,728 і взяли в борг 10,368.
6) президент З., в казні було було 20, віддали борг 10,368+2,0736 і взяли в борг 12,4416.
7) було 20, віддали борг 12,4416+2,48832 і взяли в борг 14,92992.
8) було 20, віддали борг 14,92992+2,985984 і взяли в борг 17,915904.
9) було 20, віддали борг 17,915904+3,5831808 і взяли в борг 21,4990848.
10) було 20, віддали борг 21,4990848+4,29981696 і взяли в борг 25,79890176.
11) приходить новий президент, є 20, і треба віддавати борг 25,79890176+5,159780352,
або друкувати, або позичати 30,958682112...

Так і живуть, чи то друкують, чи то позичають, щоб віддати борг, і так по колу.

А в 2023 взагалі гарно влаштувались, прожили на іноземні позички і гранти.
От таке планування на найближчі 5-10 років, поїздити закордон, випросити грошей на життя.

А все почалось з того, що з власного бажання роззброїлись,
і при кожному роззброєнні МАЙДАНІВ проти не спостерігалось ,
не було майдану ні при здачі ядерки,
ні при здачі бомбардувальників і крилатих ракет х-55,
ні на при здачі балістичні ельбрусів-скадів,
ні при продажі сотнів танків,
ні при порізці на металобрухт діючих зенітних комплексів с-200.

Як тільки роззброїлись повністю, як на замовлення...
Майдан, тому що янукович зламав олівець. Занавєс. Постановка все.
Хтось планує вторгнення десятками років, а хтось десятки років дуркує.

Тут же вже дико просили не оцінювати історію та політику за серіалом "Ну, постривай". А цей сценарій, як дві краплі.
Не поспішайте так узагальнювати та шукати теорію змови.
Якщо позначите кути, людину не можна буде захистити від зіткнень з реальністю перешкод, тим самим у неї буде можливість включати власне мислення. Тим самим
порушиться цілий механізм згладжування кутів, над яким працює ціла команда аналітиків.
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 695
З нами з: 31.07.19
Подякував: 424 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 19:58

Росія активно готується до судового оскарження будь-яких кроків західних держав із конфіскації заморожених активів свого центрального банку, вартість яких оцінюється в 300 мільярдів доларів, на користь України.
Про це стало відомо Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".
У Москві дійшли висновку, що з юридичного погляду конфіскація росактивів за кордоном є "малоймовірною", йдеться в матеріалі.
Тим не менш, як стверджують джерела Bloomberg, Банк Росії готується укласти угоди з міжнародними юридичними фірмами, які представлятимуть інтереси РФ у разі судового розгляду.
Російська влада також замовила експертні висновки з аналізом відповідного законодавства за кордоном і прецедентів в інших країнах.
Співрозмовники Bloomberg, причетні до відповідних обговорень, упевнені, що судові позови в разі конфіскації заблокують будь-яке передання росактивів в Україну, навіть якщо Росія не зможе повернути контроль над ними.
Вони також вважають, що Захід має мало шансів у судах і не має законних підстав для арешту з огляду на законодавство, ухвалене західними державами після заморожування активів Банку Ро
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 2/7177334/
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11608
З нами з: 18.06.08
Подякував: 54 раз.
Подякували: 774 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 20:25

  somilitark написав:
  moveton написав:п.с. навіть Холява вже знесилений шуткувати, але знаходяться кожен день бажаючі поколупатися в тих шедеврах, люди, ви зовсім петросяни чи як???


ключове слово було "короткотерміново"
Перестаньте себе вважати генієм, а інших дурниками 8)
Yuri_61
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2740
З нами з: 30.09.15
Подякував: 373 раз.
Подякували: 460 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 20:57

  Visky написав:МБ сьогодні стабільний біля 37,9: не вгору і не донизу, лише готівкова купівля знизилася в Києві до 38,7
Это было дно...
asti
 
Повідомлень: 3659
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 662 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 20:59

  Ukrainian написав:Росія активно готується до судового оскарження будь-яких кроків західних держав із конфіскації заморожених активів свого центрального банку, вартість яких оцінюється в 300 мільярдів доларів, на користь України.
Про це стало відомо Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".
У Москві дійшли висновку, що з юридичного погляду конфіскація росактивів за кордоном є "малоймовірною", йдеться в матеріалі.
Тим не менш, як стверджують джерела Bloomberg, Банк Росії готується укласти угоди з міжнародними юридичними фірмами, які представлятимуть інтереси РФ у разі судового розгляду.
Російська влада також замовила експертні висновки з аналізом відповідного законодавства за кордоном і прецедентів в інших країнах.
Співрозмовники Bloomberg, причетні до відповідних обговорень, упевнені, що судові позови в разі конфіскації заблокують будь-яке передання росактивів в Україну, навіть якщо Росія не зможе повернути контроль над ними.
Вони також вважають, що Захід має мало шансів у судах і не має законних підстав для арешту з огляду на законодавство, ухвалене західними державами після заморожування активів Банку Ро
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 2/7177334/
Росію офіційно визнають державою терористом, усе конфіскують і навіть не приймуть до розгляду ніяких позовів. Так буде. Так має бути!
asti
 
Повідомлень: 3659
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 662 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11112111131111411115
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3349, 3350, 3351
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
33507 36690085
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 січ, 2024 22:31
Dr_English
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23124642
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 185, 186, 187
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1869 13153675
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 гру, 2023 14:34
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.