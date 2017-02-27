Може ви не будете намагатись підсвічувати і намагатись "розібратись" в відвертій маразматичній шизофренії? Бо я перше речення прочитав так: встановив Приват дуже низький ПРИЙОМ долара для своїх!!!! Тобто коли в людних місцях приймають долар не по 38.50, а по 36, то для своїх!! З під прилавка, треба відривати з руками такий мед Це все що треба знати про "аналітику". п.с. навіть Холява вже знесилений шуткувати, але знаходяться кожен день бажаючі поколупатися в тих шедеврах, люди, ви зовсім петросяни чи як???
10/9/9 написав:Гасили ОВДП та сплачували відсотки по ОВДП, що були згенеровані у попередні роки.
А для погашення % можна просто взяти і надрукувати грн? Не потрібно на відповідну суму зібрати податки, продати валюту чи випустити нові ОВДП?
1) президент П., в казні було 20 і ще взяли в борг 5 (20% річних). 2) було 20, віддали борг 5+1 і взяли в борг 6. 3) було 20, віддали борг 6+1,2 і взяли в борг 7,2. 4) було 20, віддали борг 7,2+1,44 і взяли в борг 8,64. 5) було 20, віддали борг 8,64+1,728 і взяли в борг 10,368. 6) президент З., в казні було було 20, віддали борг 10,368+2,0736 і взяли в борг 12,4416. 7) було 20, віддали борг 12,4416+2,48832 і взяли в борг 14,92992. було 20, віддали борг 14,92992+2,985984 і взяли в борг 17,915904. 9) було 20, віддали борг 17,915904+3,5831808 і взяли в борг 21,4990848. 10) було 20, віддали борг 21,4990848+4,29981696 і взяли в борг 25,79890176. 11) приходить новий президент, є 20, і треба віддавати борг 25,79890176+5,159780352, або друкувати, або позичати 30,958682112...
Так і живуть, чи то друкують, чи то позичають, щоб віддати борг, і так по колу.
А в 2023 взагалі гарно влаштувались, прожили на іноземні позички і гранти. От таке планування на найближчі 5-10 років, поїздити закордон, випросити грошей на життя.
А все почалось з того, що з власного бажання роззброїлись, і при кожному роззброєнні МАЙДАНІВ проти не спостерігалось , не було майдану ні при здачі ядерки, ні при здачі бомбардувальників і крилатих ракет х-55, ні на при здачі балістичні ельбрусів-скадів, ні при продажі сотнів танків, ні при порізці на металобрухт діючих зенітних комплексів с-200.
Як тільки роззброїлись повністю, як на замовлення... Майдан, тому що янукович зламав олівець. Занавєс. Постановка все. Хтось планує вторгнення десятками років, а хтось десятки років дуркує.
Тут же вже дико просили не оцінювати історію та політику за серіалом "Ну, постривай". А цей сценарій, як дві краплі. Не поспішайте так узагальнювати та шукати теорію змови. Якщо позначите кути, людину не можна буде захистити від зіткнень з реальністю перешкод, тим самим у неї буде можливість включати власне мислення. Тим самим порушиться цілий механізм згладжування кутів, над яким працює ціла команда аналітиків.
Росія активно готується до судового оскарження будь-яких кроків західних держав із конфіскації заморожених активів свого центрального банку, вартість яких оцінюється в 300 мільярдів доларів, на користь України. Про це стало відомо Bloomberg, повідомляє "Європейська правда". У Москві дійшли висновку, що з юридичного погляду конфіскація росактивів за кордоном є "малоймовірною", йдеться в матеріалі. Тим не менш, як стверджують джерела Bloomberg, Банк Росії готується укласти угоди з міжнародними юридичними фірмами, які представлятимуть інтереси РФ у разі судового розгляду. Російська влада також замовила експертні висновки з аналізом відповідного законодавства за кордоном і прецедентів в інших країнах. Співрозмовники Bloomberg, причетні до відповідних обговорень, упевнені, що судові позови в разі конфіскації заблокують будь-яке передання росактивів в Україну, навіть якщо Росія не зможе повернути контроль над ними. Вони також вважають, що Захід має мало шансів у судах і не має законних підстав для арешту з огляду на законодавство, ухвалене західними державами після заморожування активів Банку Ро https://www.eurointegration.com.ua/news ... 2/7177334/
Ukrainian написав:Росія активно готується до судового оскарження будь-яких кроків західних держав із конфіскації заморожених активів свого центрального банку, вартість яких оцінюється в 300 мільярдів доларів, на користь України. Про це стало відомо Bloomberg, повідомляє "Європейська правда". У Москві дійшли висновку, що з юридичного погляду конфіскація росактивів за кордоном є "малоймовірною", йдеться в матеріалі. Тим не менш, як стверджують джерела Bloomberg, Банк Росії готується укласти угоди з міжнародними юридичними фірмами, які представлятимуть інтереси РФ у разі судового розгляду. Російська влада також замовила експертні висновки з аналізом відповідного законодавства за кордоном і прецедентів в інших країнах. Співрозмовники Bloomberg, причетні до відповідних обговорень, упевнені, що судові позови в разі конфіскації заблокують будь-яке передання росактивів в Україну, навіть якщо Росія не зможе повернути контроль над ними. Вони також вважають, що Захід має мало шансів у судах і не має законних підстав для арешту з огляду на законодавство, ухвалене західними державами після заморожування активів Банку Ро https://www.eurointegration.com.ua/news ... 2/7177334/
Росію офіційно визнають державою терористом, усе конфіскують і навіть не приймуть до розгляду ніяких позовів. Так буде. Так має бути!