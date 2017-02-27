10/9/9 написав:Гасили ОВДП та сплачували відсотки по ОВДП, що були згенеровані у попередні роки.
А для погашення % можна просто взяти і надрукувати грн? Не потрібно на відповідну суму зібрати податки, продати валюту чи випустити нові ОВДП?
1) президент П., в казні було 20 і ще взяли в борг 5 (20% річних). 2) було 20, віддали борг 5+1 і взяли в борг 6. 3) було 20, віддали борг 6+1,2 і взяли в борг 7,2. 4) було 20, віддали борг 7,2+1,44 і взяли в борг 8,64. 5) було 20, віддали борг 8,64+1,728 і взяли в борг 10,368. 6) президент З., в казні було було 20, віддали борг 10,368+2,0736 і взяли в борг 12,4416. 7) було 20, віддали борг 12,4416+2,48832 і взяли в борг 14,92992. було 20, віддали борг 14,92992+2,985984 і взяли в борг 17,915904. 9) було 20, віддали борг 17,915904+3,5831808 і взяли в борг 21,4990848. 10) було 20, віддали борг 21,4990848+4,29981696 і взяли в борг 25,79890176. 11) приходить новий президент, є 20, і треба віддавати борг 25,79890176+5,159780352, або друкувати, або позичати 30,958682112...
Так і живуть, чи то друкують, чи то позичають, щоб віддати борг, і так по колу.
А в 2023 взагалі гарно влаштувались, прожили на іноземні позички і гранти. От таке планування на найближчі 5-10 років, поїздити закордон, випросити грошей на життя.
А все почалось з того, що з власного бажання роззброїлись, і при кожному роззброєнні МАЙДАНІВ проти не спостерігалось , не було майдану ні при здачі ядерки, ні при здачі бомбардувальників і крилатих ракет х-55, ні на при здачі балістичні ельбрусів-скадів, ні при продажі сотнів танків, ні при порізці на металобрухт діючих зенітних комплексів с-200.
Як тільки роззброїлись повністю, як на замовлення... Майдан, тому що янукович зламав олівець. Занавєс. Постановка все. Хтось планує вторгнення десятками років, а хтось десятки років дуркує.
Тут же вже дико просили не оцінювати історію та політику за серіалом "Ну, постривай". А цей сценарій, як дві краплі. Не поспішайте так узагальнювати та шукати теорію змови. Якщо позначите кути, людину не можна буде захистити від зіткнень з реальністю перешкод, тим самим у неї буде можливість включати власне мислення. Тим самим порушиться цілий механізм згладжування кутів, над яким працює ціла команда аналітиків.
Росія активно готується до судового оскарження будь-яких кроків західних держав із конфіскації заморожених активів свого центрального банку, вартість яких оцінюється в 300 мільярдів доларів, на користь України. Про це стало відомо Bloomberg, повідомляє "Європейська правда". У Москві дійшли висновку, що з юридичного погляду конфіскація росактивів за кордоном є "малоймовірною", йдеться в матеріалі. Тим не менш, як стверджують джерела Bloomberg, Банк Росії готується укласти угоди з міжнародними юридичними фірмами, які представлятимуть інтереси РФ у разі судового розгляду. Російська влада також замовила експертні висновки з аналізом відповідного законодавства за кордоном і прецедентів в інших країнах. Співрозмовники Bloomberg, причетні до відповідних обговорень, упевнені, що судові позови в разі конфіскації заблокують будь-яке передання росактивів в Україну, навіть якщо Росія не зможе повернути контроль над ними. Вони також вважають, що Захід має мало шансів у судах і не має законних підстав для арешту з огляду на законодавство, ухвалене західними державами після заморожування активів Банку Ро https://www.eurointegration.com.ua/news ... 2/7177334/
Ukrainian написав:Росія активно готується до судового оскарження будь-яких кроків західних держав із конфіскації заморожених активів свого центрального банку, вартість яких оцінюється в 300 мільярдів доларів, на користь України. Про це стало відомо Bloomberg, повідомляє "Європейська правда". У Москві дійшли висновку, що з юридичного погляду конфіскація росактивів за кордоном є "малоймовірною", йдеться в матеріалі. Тим не менш, як стверджують джерела Bloomberg, Банк Росії готується укласти угоди з міжнародними юридичними фірмами, які представлятимуть інтереси РФ у разі судового розгляду. Російська влада також замовила експертні висновки з аналізом відповідного законодавства за кордоном і прецедентів в інших країнах. Співрозмовники Bloomberg, причетні до відповідних обговорень, упевнені, що судові позови в разі конфіскації заблокують будь-яке передання росактивів в Україну, навіть якщо Росія не зможе повернути контроль над ними. Вони також вважають, що Захід має мало шансів у судах і не має законних підстав для арешту з огляду на законодавство, ухвалене західними державами після заморожування активів Банку Ро https://www.eurointegration.com.ua/news ... 2/7177334/
Росію офіційно визнають державою терористом, усе конфіскують і навіть не приймуть до розгляду ніяких позовів. Так буде. Так має бути!
asti написав:Росію офіційно визнають державою терористом, усе конфіскують і навіть не приймуть до розгляду ніяких позовів. Так буде. Так має бути!
Так би мало бути, але ймовірність такого надзвичайно мала, нажаль, адже після прийняття рішення про передачу Китай, Іран та інші диктатури побіжать забирати свої кошти, чим нанесуть суттєвий удар економіці ЄС і США. Саме тому будуть морозити до перемовин і далі переконувати москалів "добровільно" передати частину коштів Україні. Треба бути реалістами: максимум ми можемо розраховувати на 3-5% в рік від інвестиції цих 300 млрд в економіки ЄС/США
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 12 січ, 2024 21:15, всього редагувалось 2 разів.
moveton написав:п.с. навіть Холява вже знесилений шуткувати, але знаходяться кожен день бажаючі поколупатися в тих шедеврах, люди, ви зовсім петросяни чи як???
ключове слово було "короткотерміново" Перестаньте себе вважати генієм, а інших дурниками
Знову якісь зради, заколоти, багатоходовочки, змови. Одразу чекаєш на продовження логічного ряду в якому завершення буває тільки одне: тільки православна віруюча бензоколонка в особі царя всієї русі бореться з вселенським масонським злом Ви просто вбиваєте форум своїми "роздумами!" Люди каруселять і чомусь Приват завжди цих в схемках на перших ролях, напевне тому що там завжди можна ЗДАТИ долар на гривню чи півтори ДЕШЕВШЕ ніж в обмінках??? Чи Приват знову всіх переграв і "короткотерміново" там можна було здати долар не на гривню, а на 80 копійок дешевше ніж приймають в обмінці, яка знаходиться в 100-метрах? Але головне знову вивалити чергову гору маячні і прикрепити коронне "нас зрадили", банкіри зло, давайте піднімати повстання, заодно знесемо погану владу, цар нам допоможе пірнути в прірву, бо обламався зі своєю другою армією, істину вам говорю, вот вам усім хрест православного! Якійсь парад геніїв на гілці і кожний хоче пробити чергове дно, я гадав не можна копнути глибше, але раз на пару днів хтось таки пробиває чергове дно невізгластва(((((
asti написав:Росію офіційно визнають державою терористом, усе конфіскують і навіть не приймуть до розгляду ніяких позовів. Так буде. Так має бути!
Так би мало бути, але ймовірність такого надзвичайно мала, нажаль, адже після прийняття рішення про передачу Китай, Іран та інші диктатури побіжать забирати свої кошти, чим нанесуть суттєвий удар економіці ЄС і США. Саме тому будуть морозити до перемовин і далі переконувати москалів "добровільно" передати частину коштів Україні. Треба бути реалістами: максимум ми можемо розраховувати на 3-5% в рік від інвестиції цих 300 млрд в економіки ЄС/США
100% диктатури не зрозуміють.) Крім того, 300 млрд - це засіб тиску на Росію для припинення війни. Тому, ця карта буде грати дуже довго. І не факт, що зіграє. 2-й варіант тиску на Росію, це нафта. Як посилення контролю за санкціями, та і нові обмеження, про які ми не знаємо, а запоребрік знає.) Тиск на Україну - це скорочення допомоги. "Ну не змогли ми домовитись з республіканцями не змогли. Обіцяв допомогу, але вибачте. Це все вони." - скаже Байден. А без 73+млрд.$ сильно не повоюєш. Байдену потрібен мир в Україні для перемоги на виборах, або, на крайняк, маленька переможна війна на сході. Про допомогу в 2025р. ніхто навіть і думать не хоче. Тобто, колективний Захід потроху буде примушувати сторони до миру.
asti написав:Росію офіційно визнають державою терористом, усе конфіскують і навіть не приймуть до розгляду ніяких позовів. Так буде. Так має бути!
Так би мало бути, але ймовірність такого надзвичайно мала, нажаль, адже після прийняття рішення про передачу Китай, Іран та інші диктатури побіжать забирати свої кошти, чим нанесуть суттєвий удар економіці ЄС і США. Саме тому будуть морозити до перемовин і далі переконувати москалів "добровільно" передати частину коштів Україні. Треба бути реалістами: максимум ми можемо розраховувати на 3-5% в рік від інвестиції цих 300 млрд в економіки ЄС/США
Той факт що авторитарні режими накшталт Китаю та Росії мають змогу тримати свої кошти у фінансових інструментах (насамперед боргових паперах) розвинених країн і, відповідно, мають можливість іх ефективно зберігати (а потім на це ефективно збережене та примножене озброюватись до зубів і розв'язувати війни) є дуже негативним насамперед для заходу. Позбавлення авторитарій цієї можливості буде для них (авторитарій) дуже болючим ударом навіть попри деяку втрату довіри до цих самих інструментів у світі. Це звучить на перший погляд абсурдно, але Америка за декілька десятиріч сама завдяки своєму величезному внутрішньому споживанню випестувала свого найбільшого ворога - Китай, а Європа скуповуючи у величезних кількостях енергоносії - Росію. Але аби ці два монстри не мали де ефективно зберігати свої гігантські виторги вони були б значно слабшими ніж зараз, адже зберігаючи ці кошти у своїх м'яких валютах значну частину їх вони б просто втратили на вищіх рівнях інфляції та великій корупційній складовій - частина коштів була би просто вкрадена місцевими корумпованими елітами)) Яскравий приклад такої (позбавленої доступу до західних боргових і інвестиційних ринків) країни - Венесуела. Попри величезні поклади і видобуток нафти країна перебуває у постійному стані жебрака. Не в останню чергу через те (окрім санкцій звичайно) що просто немає де зберігати кошти та інвестувати їх у розвинені країни))
Востаннє редагувалось asti в П'ят 12 січ, 2024 22:18, всього редагувалось 1 раз.