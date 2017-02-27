Ukrainian написав:Росія активно готується до судового оскарження будь-яких кроків західних держав із конфіскації заморожених активів свого центрального банку, вартість яких оцінюється в 300 мільярдів доларів, на користь України. Про це стало відомо Bloomberg, повідомляє "Європейська правда". У Москві дійшли висновку, що з юридичного погляду конфіскація росактивів за кордоном є "малоймовірною", йдеться в матеріалі. Тим не менш, як стверджують джерела Bloomberg, Банк Росії готується укласти угоди з міжнародними юридичними фірмами, які представлятимуть інтереси РФ у разі судового розгляду. Російська влада також замовила експертні висновки з аналізом відповідного законодавства за кордоном і прецедентів в інших країнах. Співрозмовники Bloomberg, причетні до відповідних обговорень, упевнені, що судові позови в разі конфіскації заблокують будь-яке передання росактивів в Україну, навіть якщо Росія не зможе повернути контроль над ними. Вони також вважають, що Захід має мало шансів у судах і не має законних підстав для арешту з огляду на законодавство, ухвалене західними державами після заморожування активів Банку Ро https://www.eurointegration.com.ua/news ... 2/7177334/
Росію офіційно визнають державою терористом, усе конфіскують і навіть не приймуть до розгляду ніяких позовів. Так буде. Так має бути!
У дипломатичній практиці є термін дзеркальна відповідь, дзеркальні заходи застосування на основі принципу взаємності аналогічних заходів у відповідь на дії іноземної сторони. Грошових коштів, нерухомості та інших активів західних країн у РФ не стало набагато менше, і заходи щодо блокування якихось активів у країнах Європи отримують подібну дзеркальну відповідь як виведення коштів із спільного бізнесу, блокування активів та інше. Таких прикладів навіть не десятки, Чехія, Фінляндія, Латвія, Австрія. Ніхто не працюватиме собі на збиток, наївним варто переглянути свої хотілки. Мрії про халяву досить примарні.
Власники VICI вирішили відсудити у китайської компанії 500 млн. доларів через російський суд Позов розглядав саме Калінінградський суд, адже литовська компанія має завод у місті Радянську Калінінградської області. Незважаючи на обіцянки власника компанії, мер Каунаса Вісвалдаса Матійошайтіса вийти з російського ринку, а також заяви, що йому працювати на цьому ринку "некомфортно і неприємно", компанія продовжує вести бізнес у країні-агресорці і отримувати пільги від їхнього уряду.
Ukrainian написав:Росія активно готується до судового оскарження будь-яких кроків західних держав із конфіскації заморожених активів свого центрального банку, вартість яких оцінюється в 300 мільярдів доларів, на користь України. Про це стало відомо Bloomberg, повідомляє "Європейська правда". У Москві дійшли висновку, що з юридичного погляду конфіскація росактивів за кордоном є "малоймовірною", йдеться в матеріалі. Тим не менш, як стверджують джерела Bloomberg, Банк Росії готується укласти угоди з міжнародними юридичними фірмами, які представлятимуть інтереси РФ у разі судового розгляду. Російська влада також замовила експертні висновки з аналізом відповідного законодавства за кордоном і прецедентів в інших країнах. Співрозмовники Bloomberg, причетні до відповідних обговорень, упевнені, що судові позови в разі конфіскації заблокують будь-яке передання росактивів в Україну, навіть якщо Росія не зможе повернути контроль над ними. Вони також вважають, що Захід має мало шансів у судах і не має законних підстав для арешту з огляду на законодавство, ухвалене західними державами після заморожування активів Банку Ро https://www.eurointegration.com.ua/news ... 2/7177334/
Росію офіційно визнають державою терористом, усе конфіскують і навіть не приймуть до розгляду ніяких позовів. Так буде. Так має бути!
У дипломатичній практиці є термін дзеркальна відповідь, дзеркальні заходи застосування на основі принципу взаємності аналогічних заходів у відповідь на дії іноземної сторони. Грошових коштів, нерухомості та інших активів західних країн у РФ не стало набагато менше, і заходи щодо блокування якихось активів у країнах Європи отримують подібну дзеркальну відповідь як виведення коштів із спільного бізнесу, блокування активів та інше. Таких прикладів навіть не десятки, Чехія, Фінляндія, Латвія, Австрія. Ніхто не працюватиме собі на збиток, наївним варто переглянути свої хотілки. Мрії про халяву досить примарні.
Ви повністю переплутали приватні гроші/власність, які легко і просто конфіскуються (як вже було і з рос. олігархами і з західними компаніями), із державними грошіма - де вже зовсім інші закони та підходи працюють.