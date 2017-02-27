RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11113111141111511116
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 22:18

  asti написав:
  Ukrainian написав:Росія активно готується до судового оскарження будь-яких кроків західних держав із конфіскації заморожених активів свого центрального банку, вартість яких оцінюється в 300 мільярдів доларів, на користь України.
Про це стало відомо Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".
У Москві дійшли висновку, що з юридичного погляду конфіскація росактивів за кордоном є "малоймовірною", йдеться в матеріалі.
Тим не менш, як стверджують джерела Bloomberg, Банк Росії готується укласти угоди з міжнародними юридичними фірмами, які представлятимуть інтереси РФ у разі судового розгляду.
Російська влада також замовила експертні висновки з аналізом відповідного законодавства за кордоном і прецедентів в інших країнах.
Співрозмовники Bloomberg, причетні до відповідних обговорень, упевнені, що судові позови в разі конфіскації заблокують будь-яке передання росактивів в Україну, навіть якщо Росія не зможе повернути контроль над ними.
Вони також вважають, що Захід має мало шансів у судах і не має законних підстав для арешту з огляду на законодавство, ухвалене західними державами після заморожування активів Банку Ро
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 2/7177334/
Росію офіційно визнають державою терористом, усе конфіскують і навіть не приймуть до розгляду ніяких позовів. Так буде. Так має бути!

У дипломатичній практиці є термін дзеркальна відповідь, дзеркальні заходи застосування на основі принципу взаємності аналогічних заходів у відповідь на дії іноземної сторони.
Грошових коштів, нерухомості та інших активів західних країн у РФ не стало набагато менше, і заходи щодо блокування якихось активів у країнах Європи отримують подібну дзеркальну відповідь як виведення коштів із спільного бізнесу, блокування активів та інше.
Таких прикладів навіть не десятки, Чехія, Фінляндія, Латвія, Австрія.
Ніхто не працюватиме собі на збиток, наївним варто переглянути свої хотілки. Мрії про халяву досить примарні.
Власники VICI вирішили відсудити у китайської компанії 500 млн. доларів через російський суд
Позов розглядав саме Калінінградський суд, адже литовська компанія має завод у місті Радянську Калінінградської області. Незважаючи на обіцянки власника компанії, мер Каунаса Вісвалдаса Матійошайтіса вийти з російського ринку, а також заяви, що йому працювати на цьому ринку "некомфортно і неприємно", компанія продовжує вести бізнес у країні-агресорці і отримувати пільги від їхнього уряду.
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 696
З нами з: 31.07.19
Подякував: 424 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 22:34

  копейка написав:
  asti написав:
  Ukrainian написав:Росія активно готується до судового оскарження будь-яких кроків західних держав із конфіскації заморожених активів свого центрального банку, вартість яких оцінюється в 300 мільярдів доларів, на користь України.
Про це стало відомо Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".
У Москві дійшли висновку, що з юридичного погляду конфіскація росактивів за кордоном є "малоймовірною", йдеться в матеріалі.
Тим не менш, як стверджують джерела Bloomberg, Банк Росії готується укласти угоди з міжнародними юридичними фірмами, які представлятимуть інтереси РФ у разі судового розгляду.
Російська влада також замовила експертні висновки з аналізом відповідного законодавства за кордоном і прецедентів в інших країнах.
Співрозмовники Bloomberg, причетні до відповідних обговорень, упевнені, що судові позови в разі конфіскації заблокують будь-яке передання росактивів в Україну, навіть якщо Росія не зможе повернути контроль над ними.
Вони також вважають, що Захід має мало шансів у судах і не має законних підстав для арешту з огляду на законодавство, ухвалене західними державами після заморожування активів Банку Ро
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 2/7177334/
Росію офіційно визнають державою терористом, усе конфіскують і навіть не приймуть до розгляду ніяких позовів. Так буде. Так має бути!

У дипломатичній практиці є термін дзеркальна відповідь, дзеркальні заходи застосування на основі принципу взаємності аналогічних заходів у відповідь на дії іноземної сторони.
Грошових коштів, нерухомості та інших активів західних країн у РФ не стало набагато менше, і заходи щодо блокування якихось активів у країнах Європи отримують подібну дзеркальну відповідь як виведення коштів із спільного бізнесу, блокування активів та інше.
Таких прикладів навіть не десятки, Чехія, Фінляндія, Латвія, Австрія.
Ніхто не працюватиме собі на збиток, наївним варто переглянути свої хотілки. Мрії про халяву досить примарні.

Ви повністю переплутали приватні гроші/власність, які легко і просто конфіскуються (як вже було і з рос. олігархами і з західними компаніями), із державними грошіма - де вже зовсім інші закони та підходи працюють.
zerocool
Аватар користувача
 
Повідомлень: 496
З нами з: 22.03.11
Подякував: 105 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 22:37

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  asti написав:Але аби ці два монстри не мали де ефективно зберігати свої гігантські виторги вони були б значно слабшими ніж зараз,
Не впевнений, зберігали б в золоті... А долар і євро ще б більш суттєво б ослабли на фоні шаленого друкарського станка, якщо б їх не було кому в резерви продавати...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2059
З нами з: 29.07.22
Подякував: 353 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11113111141111511116
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Дюрі-бачі і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3349, 3350, 3351
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
33507 36690259
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 січ, 2024 22:31
Dr_English
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23124760
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 185, 186, 187
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1869 13153785
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 гру, 2023 14:34
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.