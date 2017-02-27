Додано: П'ят 12 січ, 2024 22:46

Дюрі-бачі написав: Так би мало бути, але ймовірність такого надзвичайно мала, нажаль, адже після прийняття рішення про передачу Китай, Іран та інші диктатури побіжать забирати свої кошти, чим нанесуть суттєвий удар економіці ЄС і США. Так би мало бути, але ймовірність такого надзвичайно мала, нажаль, адже після прийняття рішення про передачу Китай, Іран та інші диктатури побіжать забирати свої кошти, чим нанесуть суттєвий удар економіці ЄС і США.

Ніхто нікуди не побіжить, це скоріше відмазки від Заходу. Миттєве блокування третини трильйона - вже серйозний прецедент, і практично всі розуміють що ці гроші рф назад вже не отримає. Навіть якщо років через 100 віддадуть ту ж суму без відсотків, це фактично дорівнює конфіскації. Але чомусь ніякий Китай не біжить нічого забирати, а в нього в десятки разів більше в міжнародних резервах зберігається. І який ще Іран, у нього пара десятків мільярдів в нікому непотрібних, але звісно не в європейських банках, країна під жорсткими санкціями в цьому плані.Віддадуть не раніше, ніж будуть виплачені репарації, і московія вже змирилася з цією втратою, просто зараз максимально заважає передачі будь-яких грошей Україні.З погляду міжнародного закону ситуація з конфіскацією справді каламутна, хоча залежить більше від політичної волі. Але це все одно циферки в базі даних по суті, нічого не заважає намутити із взаємозаліками, а потім вже відняти і "віддати". Коротше подивимося, поки рано щось прогнозувати, а мільярдної халяви і так валиться поки що достатньо.