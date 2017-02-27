Додано: П'ят 12 січ, 2024 23:16

Ось чим пояснити таку зухвалу неповагу до клієнтів зі сторони приватбанку? Подивіться і порівняйте картковий курс долара на прийом у Привата і в інших банках,а потім мені щось неприємне і необєктивне не кажіть, що я не правий, коли кажу, що Приватбанк маніпулює курсом долара у свою користь. Інші банки, як видно з цієї картинки, цим не зловживають.Чого я злий на приватбанк? пояснюю:в ніч перед 2 жовтнем 2023 року, в переддень до скасування фіксованого курсу долара, купив собі на валютну карту 1100 доларів.Але НБУ, всупереч всім очікуванням почав штучно занижувати курс долара, заливаючи міжбанк доларами.Потім, у грудні НБУ знижує свою тактику, після того, як пересічні віднесли всі свої долари в і поміняли їх на гривні, очікуючи укріплення гривні, НБУ різко змінив курсовий тренд, знизивши продажу долара на міжбанку, хоча доларів в ЗВР велика кількість.Я теж попався на цю уловку і продав долари на картці Привату по 37,20, собі у збиток, бо зняти долари у приваті можливо тілько старим мотлохом, який ніхто без комісії у 10-30% не приймає.Ось що я мав на у вазі. А сомілтарк накинувся на мене, бо не захотів розібратися у темі.і вишенька на торті: