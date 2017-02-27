Ukrainian написав:Росія активно готується до судового оскарження будь-яких кроків західних держав із конфіскації заморожених активів свого центрального банку, вартість яких оцінюється в 300 мільярдів доларів, на користь України. Про це стало відомо Bloomberg, повідомляє "Європейська правда". У Москві дійшли висновку, що з юридичного погляду конфіскація росактивів за кордоном є "малоймовірною", йдеться в матеріалі. Тим не менш, як стверджують джерела Bloomberg, Банк Росії готується укласти угоди з міжнародними юридичними фірмами, які представлятимуть інтереси РФ у разі судового розгляду. Російська влада також замовила експертні висновки з аналізом відповідного законодавства за кордоном і прецедентів в інших країнах. Співрозмовники Bloomberg, причетні до відповідних обговорень, упевнені, що судові позови в разі конфіскації заблокують будь-яке передання росактивів в Україну, навіть якщо Росія не зможе повернути контроль над ними. Вони також вважають, що Захід має мало шансів у судах і не має законних підстав для арешту з огляду на законодавство, ухвалене західними державами після заморожування активів Банку Ро https://www.eurointegration.com.ua/news ... 2/7177334/
Росію офіційно визнають державою терористом, усе конфіскують і навіть не приймуть до розгляду ніяких позовів. Так буде. Так має бути!
У дипломатичній практиці є термін дзеркальна відповідь, дзеркальні заходи застосування на основі принципу взаємності аналогічних заходів у відповідь на дії іноземної сторони. Грошових коштів, нерухомості та інших активів західних країн у РФ не стало набагато менше, і заходи щодо блокування якихось активів у країнах Європи отримують подібну дзеркальну відповідь як виведення коштів із спільного бізнесу, блокування активів та інше. Таких прикладів навіть не десятки, Чехія, Фінляндія, Латвія, Австрія. Ніхто не працюватиме собі на збиток, наївним варто переглянути свої хотілки. Мрії про халяву досить примарні.
Власники VICI вирішили відсудити у китайської компанії 500 млн. доларів через російський суд Позов розглядав саме Калінінградський суд, адже литовська компанія має завод у місті Радянську Калінінградської області. Незважаючи на обіцянки власника компанії, мер Каунаса Вісвалдаса Матійошайтіса вийти з російського ринку, а також заяви, що йому працювати на цьому ринку "некомфортно і неприємно", компанія продовжує вести бізнес у країні-агресорці і отримувати пільги від їхнього уряду.
Ukrainian написав:Росія активно готується до судового оскарження будь-яких кроків західних держав із конфіскації заморожених активів свого центрального банку, вартість яких оцінюється в 300 мільярдів доларів, на користь України. Про це стало відомо Bloomberg, повідомляє "Європейська правда". У Москві дійшли висновку, що з юридичного погляду конфіскація росактивів за кордоном є "малоймовірною", йдеться в матеріалі. Тим не менш, як стверджують джерела Bloomberg, Банк Росії готується укласти угоди з міжнародними юридичними фірмами, які представлятимуть інтереси РФ у разі судового розгляду. Російська влада також замовила експертні висновки з аналізом відповідного законодавства за кордоном і прецедентів в інших країнах. Співрозмовники Bloomberg, причетні до відповідних обговорень, упевнені, що судові позови в разі конфіскації заблокують будь-яке передання росактивів в Україну, навіть якщо Росія не зможе повернути контроль над ними. Вони також вважають, що Захід має мало шансів у судах і не має законних підстав для арешту з огляду на законодавство, ухвалене західними державами після заморожування активів Банку Ро https://www.eurointegration.com.ua/news ... 2/7177334/
Росію офіційно визнають державою терористом, усе конфіскують і навіть не приймуть до розгляду ніяких позовів. Так буде. Так має бути!
У дипломатичній практиці є термін дзеркальна відповідь, дзеркальні заходи застосування на основі принципу взаємності аналогічних заходів у відповідь на дії іноземної сторони. Грошових коштів, нерухомості та інших активів західних країн у РФ не стало набагато менше, і заходи щодо блокування якихось активів у країнах Європи отримують подібну дзеркальну відповідь як виведення коштів із спільного бізнесу, блокування активів та інше. Таких прикладів навіть не десятки, Чехія, Фінляндія, Латвія, Австрія. Ніхто не працюватиме собі на збиток, наївним варто переглянути свої хотілки. Мрії про халяву досить примарні.
Ви повністю переплутали приватні гроші/власність, які легко і просто конфіскуються (як вже було і з рос. олігархами і з західними компаніями), із державними грошіма - де вже зовсім інші закони та підходи працюють.
Дюрі-бачі написав: Так би мало бути, але ймовірність такого надзвичайно мала, нажаль, адже після прийняття рішення про передачу Китай, Іран та інші диктатури побіжать забирати свої кошти, чим нанесуть суттєвий удар економіці ЄС і США.
Ніхто нікуди не побіжить, це скоріше відмазки від Заходу. Миттєве блокування третини трильйона - вже серйозний прецедент, і практично всі розуміють що ці гроші рф назад вже не отримає. Навіть якщо років через 100 віддадуть ту ж суму без відсотків, це фактично дорівнює конфіскації. Але чомусь ніякий Китай не біжить нічого забирати, а в нього в десятки разів більше в міжнародних резервах зберігається. І який ще Іран, у нього пара десятків мільярдів в нікому непотрібних, але звісно не в європейських банках, країна під жорсткими санкціями в цьому плані.
Віддадуть не раніше, ніж будуть виплачені репарації, і московія вже змирилася з цією втратою, просто зараз максимально заважає передачі будь-яких грошей Україні. З погляду міжнародного закону ситуація з конфіскацією справді каламутна, хоча залежить більше від політичної волі. Але це все одно циферки в базі даних по суті, нічого не заважає намутити із взаємозаліками, а потім вже відняти і "віддати". Коротше подивимося, поки рано щось прогнозувати, а мільярдної халяви і так валиться поки що достатньо.
Ось чим пояснити таку зухвалу неповагу до клієнтів зі сторони приватбанку? Подивіться і порівняйте картковий курс долара на прийом у Привата і в інших банках, а потім мені щось неприємне і необєктивне не кажіть, що я не правий, коли кажу, що Приватбанк маніпулює курсом долара у свою користь. Інші банки, як видно з цієї картинки, цим не зловживають. Чого я злий на приватбанк? пояснюю: в ніч перед 2 жовтнем 2023 року, в переддень до скасування фіксованого курсу долара, купив собі на валютну карту 1100 доларів. Але НБУ, всупереч всім очікуванням почав штучно занижувати курс долара, заливаючи міжбанк доларами. Потім, у грудні НБУ знижує свою тактику, після того, як пересічні віднесли всі свої долари в і поміняли їх на гривні, очікуючи укріплення гривні, НБУ різко змінив курсовий тренд, знизивши продажу долара на міжбанку, хоча доларів в ЗВР велика кількість. Я теж попався на цю уловку і продав долари на картці Привату по 37,20, собі у збиток, бо зняти долари у приваті можливо тілько старим мотлохом, який ніхто без комісії у 10-30% не приймає. Ось що я мав на у вазі. А сомілтарк накинувся на мене, бо не захотів розібратися у темі. і вишенька на торті:
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 13 січ, 2024 01:03, всього редагувалось 1 раз.
копейка написав:У дипломатичній практиці є термін дзеркальна відповідь, дзеркальні заходи застосування на основі принципу взаємності аналогічних заходів у відповідь на дії іноземної сторони. Грошових коштів, нерухомості та інших активів західних країн у РФ не стало набагато менше, і заходи щодо блокування якихось активів у країнах Європи отримують подібну дзеркальну відповідь як виведення коштів із спільного бізнесу, блокування активів та інше. Таких прикладів навіть не десятки, Чехія, Фінляндія, Латвія, Австрія. Ніхто не працюватиме собі на збиток, наївним варто переглянути свої хотілки. Мрії про халяву досить примарні.
Ви повністю переплутали приватні гроші/власність, які легко і просто конфіскуються (як вже було і з рос. олігархами і з західними компаніями), із державними грошіма - де вже зовсім інші закони та підходи працюють.
1. Я предметно вказала на найтісніший взаємозв'язок приватного бізнесу, державного та міждержавних відносин та інтересів. 2. Навіть якщо гіпотетично 300 мільярдів доларів РФ ніколи не поверне, побачите, що вона отримає натомість із повної згоди США та ЄС. 3. Підходи та кошти скрізь однакові – закон грошей.
Yuri_61 написав:Ось чим пояснити таку зухвалу неповагу до клієнтів зі сторони приватбанку? Подивіться і порівняйте картковий курс долара на прийом у Привата і в інших банках...
Пропускаю стенания про то, что Приват, который год назад закидывали мотлохом и называли спасителем за то, что в ответ в отделениях можно было забрать столько же синих, теперь этот мотлох отдаёт взад (хотя недавно некоторые хвастались, что им в отделениях теперь отсыпают синими). Также пропускаю, что Приват достаточно обычным для себя образом имеет курс покупки валюты пониже остальных банков. Не уважение-то в чём? Политика, как политика. Использующий его, как инструмент для валютных спекуляций, должен иметь в виду.
Yuri_61 написав:Я теж попався на цю уловку і продав долари на картці Привату по 37,20, собі у збиток, бо зняти долари у приваті можливо тілько старим мотлохом, який ніхто без комісії у 10-30% не приймає. Ось що я мав на у вазі. А сомілтарк накинувся на мене, бо не захотів розібратися у темі.
По "лєгєндє" ви пенсіонер на мінімальній пенсії , який купує півкіло гречки раз на тиждень і який взагалі тільки теоретично має дотик до тих доларів. Навіщо ви начебто купували долари, які потім Приват видає синіми купюрами по номерам, я зрозуміти не можу і ніхто не зможе. Приват виявляється зло, бо продає долари всім підряд по найменшому курсу Може сходили би до лікаря психотерапевта? Хоча напевне його вже нудить, коли він вас бачить. Немає куди дівати свої віртуальні фантазії? Бабуля втікла ще років 30 назад? Добре хоч діточок не завели, бо вони були б ще нудніші за гіганта думки Юрія 1861. От погана демократія, бо будь який шизофренік може роками свою деменцію видавати за думки і виносити всім мозги. Чого я вас зачепив, сам диву даюсь, каюсь, вляпався в лайно по самі кроси((((
asti написав:У золоті неможливо зберігати такий обсяг ресурсів - ринок золота не настільки об'ємний))
Как рынок для сепульки для сбережений может быть недостаточно объёмным? Он же самомасштабируемый. Другой вопрос, что от вбухивания в него кучи валюты цена золота вырастет и тем, кто золото использует по прямому назначению, будет грустно, но то уже такое.