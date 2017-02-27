asti написав:Росію офіційно визнають державою терористом, усе конфіскують і навіть не приймуть до розгляду ніяких позовів. Так буде. Так має бути!
Так би мало бути, але ймовірність такого надзвичайно мала, нажаль, адже після прийняття рішення про передачу Китай, Іран та інші диктатури побіжать забирати свої кошти, чим нанесуть суттєвий удар економіці ЄС і США. Саме тому будуть морозити до перемовин і далі переконувати москалів "добровільно" передати частину коштів Україні. Треба бути реалістами: максимум ми можемо розраховувати на 3-5% в рік від інвестиції цих 300 млрд в економіки ЄС/США
Той факт що авторитарні режими накшталт Китаю та Росії мають змогу тримати свої кошти у фінансових інструментах (насамперед боргових паперах) розвинених країн і, відповідно, мають можливість іх ефективно зберігати (а потім на це ефективно збережене та примножене озброюватись до зубів і розв'язувати війни) є дуже негативним насамперед для заходу. Позбавлення авторитарій цієї можливості буде для них (авторитарій) дуже болючим ударом навіть попри деяку втрату довіри до цих самих інструментів у світі. Це звучить на перший погляд абсурдно, але Америка за декілька десятиріч сама завдяки своєму величезному внутрішньому споживанню випестувала свого найбільшого ворога - Китай, а Європа скуповуючи у величезних кількостях енергоносії - Росію. Але аби ці два монстри не мали де ефективно зберігати свої гігантські виторги вони були б значно слабшими ніж зараз, адже зберігаючи ці кошти у своїх м'яких валютах значну частину їх вони б просто втратили на вищіх рівнях інфляції та великій корупційній складовій - частина коштів була би просто вкрадена місцевими корумпованими елітами)) Яскравий приклад такої (позбавленої доступу до західних боргових і інвестиційних ринків) країни - Венесуела. Попри величезні поклади і видобуток нафти країна перебуває у постійному стані жебрака. Не в останню чергу через те (окрім санкцій звичайно) що просто немає де зберігати кошти та інвестувати їх у розвинені країни))
Саме так. Авторитарії вдарили у родинні плями капіталізму. На превеликий жаль, ситуація для Заходу зараз потенційно складніша, ніж під час холодної війни. Додався Китай, а це друга економіка світу. Для перемоги Заходу життєво необхідно посварити РФ, Китай та Іран та/або опускати залізний занавес і як навіженим всі сили кидати у гонку технології, поки зазіхачі на суперновус ордус секлорум зав'язали в Україні. Не хочу писати похмурі прогнози, але хочу нагадати - стійкість України залежить не тільки від іноземної допомоги.
Yuri_61 написав:Я теж попався на цю уловку і продав долари на картці Привату по 37,20, собі у збиток, бо зняти долари у приваті можливо тілько старим мотлохом, який ніхто без комісії у 10-30% не приймає.
Потрібно було не з картки міняти, а офрмити зняття і продажу і мати курс каси. Ощад на разі майже то саме - картка 37,7/38,6 каса 38,1/38,9 https://www.oschadbank.ua/currency-rate. Підозрюю, що на картинці не коректні дані.