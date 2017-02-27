asti написав:

Дюрі-бачі написав: asti написав: Росію офіційно визнають державою терористом, усе конфіскують і навіть не приймуть до розгляду ніяких позовів. Так буде. Так має бути! Росію офіційно визнають державою терористом, усе конфіскують і навіть не приймуть до розгляду ніяких позовів. Так буде. Так має бути! Так би мало бути, але ймовірність такого надзвичайно мала, нажаль, адже після прийняття рішення про передачу Китай, Іран та інші диктатури побіжать забирати свої кошти, чим нанесуть суттєвий удар економіці ЄС і США.

Саме тому будуть морозити до перемовин і далі переконувати москалів "добровільно" передати частину коштів Україні.

Треба бути реалістами: максимум ми можемо розраховувати на 3-5% в рік від інвестиції цих 300 млрд в економіки ЄС/США Так би мало бути, але ймовірність такого надзвичайно мала, нажаль, адже після прийняття рішення про передачу Китай, Іран та інші диктатури побіжать забирати свої кошти, чим нанесуть суттєвий удар економіці ЄС і США.Саме тому будуть морозити до перемовин і далі переконувати москалів "добровільно" передати частину коштів Україні.Треба бути реалістами: максимум ми можемо розраховувати на 3-5% в рік від інвестиції цих 300 млрд в економіки ЄС/США

Той факт що авторитарні режими накшталт Китаю та Росії мають змогу тримати свої кошти у фінансових інструментах (насамперед боргових паперах) розвинених країн і, відповідно, мають можливість іх ефективно зберігати (а потім на це ефективно збережене та примножене озброюватись до зубів і розв'язувати війни) є дуже негативним насамперед для заходу. Позбавлення авторитарій цієї можливості буде для них (авторитарій) дуже болючим ударом навіть попри деяку втрату довіри до цих самих інструментів у світі. Це звучить на перший погляд абсурдно, але Америка за декілька десятиріч сама завдяки своєму величезному внутрішньому споживанню випестувала свого найбільшого ворога - Китай, а Європа скуповуючи у величезних кількостях енергоносії - Росію. Але аби ці два монстри не мали де ефективно зберігати свої гігантські виторги вони були б значно слабшими ніж зараз, адже зберігаючи ці кошти у своїх м'яких валютах значну частину їх вони б просто втратили на вищіх рівнях інфляції та великій корупційній складовій - частина коштів була би просто вкрадена місцевими корумпованими елітами)) Яскравий приклад такої (позбавленої доступу до західних боргових і інвестиційних ринків) країни - Венесуела. Попри величезні поклади і видобуток нафти країна перебуває у постійному стані жебрака. Не в останню чергу через те (окрім санкцій звичайно) що просто немає де зберігати коштита інвестувати їх у розвинені країни))