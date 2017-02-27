asti написав:Росію офіційно визнають державою терористом, усе конфіскують і навіть не приймуть до розгляду ніяких позовів. Так буде. Так має бути!
Так би мало бути, але ймовірність такого надзвичайно мала, нажаль, адже після прийняття рішення про передачу Китай, Іран та інші диктатури побіжать забирати свої кошти, чим нанесуть суттєвий удар економіці ЄС і США. Саме тому будуть морозити до перемовин і далі переконувати москалів "добровільно" передати частину коштів Україні. Треба бути реалістами: максимум ми можемо розраховувати на 3-5% в рік від інвестиції цих 300 млрд в економіки ЄС/США
Той факт що авторитарні режими накшталт Китаю та Росії мають змогу тримати свої кошти у фінансових інструментах (насамперед боргових паперах) розвинених країн і, відповідно, мають можливість іх ефективно зберігати (а потім на це ефективно збережене та примножене озброюватись до зубів і розв'язувати війни) є дуже негативним насамперед для заходу. Позбавлення авторитарій цієї можливості буде для них (авторитарій) дуже болючим ударом навіть попри деяку втрату довіри до цих самих інструментів у світі. Це звучить на перший погляд абсурдно, але Америка за декілька десятиріч сама завдяки своєму величезному внутрішньому споживанню випестувала свого найбільшого ворога - Китай, а Європа скуповуючи у величезних кількостях енергоносії - Росію. Але аби ці два монстри не мали де ефективно зберігати свої гігантські виторги вони були б значно слабшими ніж зараз, адже зберігаючи ці кошти у своїх м'яких валютах значну частину їх вони б просто втратили на вищіх рівнях інфляції та великій корупційній складовій - частина коштів була би просто вкрадена місцевими корумпованими елітами)) Яскравий приклад такої (позбавленої доступу до західних боргових і інвестиційних ринків) країни - Венесуела. Попри величезні поклади і видобуток нафти країна перебуває у постійному стані жебрака. Не в останню чергу через те (окрім санкцій звичайно) що просто немає де зберігати кошти та інвестувати їх у розвинені країни))
Саме так. Авторитарії вдарили у родинні плями капіталізму. На превеликий жаль, ситуація для Заходу зараз потенційно складніша, ніж під час холодної війни. Додався Китай, а це друга економіка світу. Для перемоги Заходу життєво необхідно посварити РФ, Китай та Іран та/або опускати залізний занавес і як навіженим всі сили кидати у гонку технології, поки зазіхачі на суперновус ордус секлорум зав'язали в Україні. Не хочу писати похмурі прогнози, але хочу нагадати - стійкість України залежить не тільки від іноземної допомоги.
Yuri_61 написав:Я теж попався на цю уловку і продав долари на картці Привату по 37,20, собі у збиток, бо зняти долари у приваті можливо тілько старим мотлохом, який ніхто без комісії у 10-30% не приймає.
Потрібно було не з картки міняти, а офрмити зняття і продажу і мати курс каси. Ощад на разі майже то саме - картка 37,7/38,6 каса 38,1/38,9 https://www.oschadbank.ua/currency-rate. Підозрюю, що на картинці не коректні дані.
В своє підтвердження привожу скріншот архіву картково курсу долара з сайту Ощадбанка. Ощад просто "опіздав" на один день в порівнянні з приватом по зміні карткового курсу купівлі долара. https://www.oschadbank.ua/rates-archive
Yuri_61 Це вчора Ощад так жартував. Я цим курсам дуже здивувався (38,70--38,80). При спробі продати долар через кабінет курс був 37,80. Або Ощад лоханувся/помилився випадково, або нас за лохів тримає (як деякі обмінки люблять схожими циферками на курсі гратися).
zzz007 написав:Це вчора Ощад так жартував. Я цим курсам дуже здивувався (38,70--38,80).
От і я про це - ввесь січень маржа 0,65-0,90 грн https://www.oschadbank.ua/rates-archive і трудно повірити щоб раптом за 10 коп в ощаді заморочувались. Було якось, що хотів в ощаді деяку порівняно невелику суму здати на поточні потреби, так сказали що нема грн. Держбанки деколи пробуксовують, коли росте курс, але як правило тримають курси купівлі відносно нижчі. А щодо придбання у них, то питання вже інші, щодо отримання мотлохом. І знову ж таки не скористаєшся курсом.
Yuri_61 написав:Ось чим пояснити таку зухвалу неповагу до клієнтів зі сторони приватбанку? Подивіться і порівняйте картковий курс долара на прийом у Привата і в інших банках, а потім мені щось неприємне і необєктивне не кажіть, що я не правий, коли кажу, що Приватбанк маніпулює курсом долара у свою користь. Інші банки, як видно з цієї картинки, цим не зловживають. Чого я злий на приватбанк? пояснюю: в ніч перед 2 жовтнем 2023 року, в переддень до скасування фіксованого курсу долара, купив собі на валютну карту 1100 доларів. Але НБУ, всупереч всім очікуванням почав штучно занижувати курс долара, заливаючи міжбанк доларами. Потім, у грудні НБУ знижує свою тактику, після того, як пересічні віднесли всі свої долари в і поміняли їх на гривні, очікуючи укріплення гривні, НБУ різко змінив курсовий тренд, знизивши продажу долара на міжбанку, хоча доларів в ЗВР велика кількість. Я теж попався на цю уловку і продав долари на картці Привату по 37,20, собі у збиток, бо зняти долари у приваті можливо тілько старим мотлохом, який ніхто без комісії у 10-30% не приймає.
Юрію, ви ж 100 разів питали та самі читаєте форум і на моменті , коли ви купляли в приваті - там вже нових не було , тільки той шлак, що запхали в термінали, ви ж це 100% знали. Навіщо ви читаєте тоді форуми , якщо всеодно робите по-своєму? Треба було обмінювати по курсу каси привату , або конвертувати в євро онлайн і знімати (хоча євро в них теж закінчуються , багато 500 є та старих 200) або одразу євро купувати . Їх картковий курс "купівлі" для всяких повернень з Аліекспресу і т.д. , аж ніяк не вигідний для обміну валют з долара або євро на гривню .
asti написав:У золоті неможливо зберігати такий обсяг ресурсів - ринок золота не настільки об'ємний))
Как рынок для сепульки для сбережений может быть недостаточно объёмным? Он же самомасштабируемый. Другой вопрос, что от вбухивания в него кучи валюты цена золота вырастет и тем, кто золото использует по прямому назначению, будет грустно, но то уже такое.
Я думаю, даже самые упоротые диктаторы не стали бы тарить золото по 100 тыс долл за унцию, например. Другой вопрос, что значительная (если не большая часть) добычи золота и брюликов приходится на авторитарные и близкие к ним режимы, эрго, если бы золото осталось единственным резервом - по таким ценам его должны были бы покупать развитые демократии. Оно им надо? Конечно нет! Яркий пример - биткоин - то же вроде бы альтернативная резервная валюта. И что мы видим, взлет цены до 20000, затем падение до 3х, затем снова взлет до 70000 и падение до 16. То же самое происходило бы и с золотом стань оно единственным доступным резервом для автократий. И да, как здесь уже верно отметили (каюсь, сам упустил из виду это важнейшее обстоятельство!) ведь по факту у России уже конфисковали её миллиарды. Все понимают, что даже если завтра война закончится по инициативе РФ эти деньги ей никто уже не вернёт - всё уйдет на репарации. Но тем не менее Китай не кинулся распродавать американский госдолг. А почему? А потому что нет альтернативы куда можно загнать без существенных потерь такие деньги. И это Китай, который готовится много лет ко вторжению на Тайвань. И при этом продолжает держать свои деньги в Америке!