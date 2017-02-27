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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11115111161111711118
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 18:11

  asti написав:И потом, не совсем понимаю, чем так опасна прирамида госдолга США если она (пирамида) номинирована в их валюте, которую они могут печатать практически без ограничений чтобы как минимум продолжать обслуживать свой долг))

Ну это стоит спросить у тех, кто предпочитает хранить в долларах вместо таких же безопасных и куда более доходных гривневых ОВГЗ :lol:
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 18:47

  moveton написав:
  asti написав:И потом, не совсем понимаю, чем так опасна прирамида госдолга США если она (пирамида) номинирована в их валюте, которую они могут печатать практически без ограничений чтобы как минимум продолжать обслуживать свой долг))

Ну это стоит спросить у тех, кто предпочитает хранить в долларах вместо таких же безопасных и куда более доходных гривневых ОВГЗ :lol:

Гривневые ОВГЗ номинированы в гривне, она, к сожалению, не является резервной валютой (даже для своих сограждан)
asti
 
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