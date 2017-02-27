RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11115111161111711118
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 18:11

  asti написав:И потом, не совсем понимаю, чем так опасна прирамида госдолга США если она (пирамида) номинирована в их валюте, которую они могут печатать практически без ограничений чтобы как минимум продолжать обслуживать свой долг))

Ну это стоит спросить у тех, кто предпочитает хранить в долларах вместо таких же безопасных и куда более доходных гривневых ОВГЗ :lol:
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4060
З нами з: 23.03.18
Подякував: 24 раз.
Подякували: 456 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 18:47

  moveton написав:
  asti написав:И потом, не совсем понимаю, чем так опасна прирамида госдолга США если она (пирамида) номинирована в их валюте, которую они могут печатать практически без ограничений чтобы как минимум продолжать обслуживать свой долг))

Ну это стоит спросить у тех, кто предпочитает хранить в долларах вместо таких же безопасных и куда более доходных гривневых ОВГЗ :lol:

Гривневые ОВГЗ номинированы в гривне, она, к сожалению, не является резервной валютой (даже для своих сограждан)
asti
 
Повідомлень: 3665
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 665 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 19:20

  asti написав:Гривневые ОВГЗ номинированы в гривне, она, к сожалению, не является резервной валютой (даже для своих сограждан)

Т.е. кроме абсолютной надёжности обеспеченной возможностью напечатать сколько надо (привет, TerraUSD!) нужно учитывать что-то ещё? А теперь вопрос на миллион: этот самый волшебный статус резервности - он богом выдаётся навсегда или его можно каким-то образом лишиться? И, случайно, не может ли последнее произойти, если таки печатать на все долги? А то странные американцы почему-то пирамиду долгов строят вместо того, чтобы сразу напечатать (хотя и печатают в некоторых количествах тоже). Зачем бы?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4060
З нами з: 23.03.18
Подякував: 24 раз.
Подякували: 456 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 20:20

  moveton написав:
  asti написав:Гривневые ОВГЗ номинированы в гривне, она, к сожалению, не является резервной валютой (даже для своих сограждан)

Т.е. кроме абсолютной надёжности обеспеченной возможностью напечатать сколько надо (привет, TerraUSD!) нужно учитывать что-то ещё? А теперь вопрос на миллион: этот самый волшебный статус резервности - он богом выдаётся навсегда или его можно каким-то образом лишиться? И, случайно, не может ли последнее произойти, если таки печатать на все долги?

Можно лишиться, но пока нет серьезных альтернатив, лишиться сложно даже печатая и занимая без меры))
asti
 
Повідомлень: 3665
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 665 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11115111161111711118
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3349, 3350, 3351
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
33507 36692582
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 січ, 2024 22:31
Dr_English
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23126682
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 185, 186, 187
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1869 13155857
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 гру, 2023 14:34
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (5637)
13.01.2024 19:22
Sense Bank (10925)
13.01.2024 18:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.