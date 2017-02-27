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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 13 січ, 2024 18:11
asti написав:
И потом, не совсем понимаю, чем так опасна прирамида госдолга США если она (пирамида) номинирована в их валюте, которую они могут печатать практически без ограничений чтобы как минимум продолжать обслуживать свой долг))
Ну это стоит спросить у тех, кто предпочитает хранить в долларах вместо таких же безопасных и куда более доходных гривневых ОВГЗ
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moveton
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Додано: Суб 13 січ, 2024 18:47
moveton написав: asti написав:
И потом, не совсем понимаю, чем так опасна прирамида госдолга США если она (пирамида) номинирована в их валюте, которую они могут печатать практически без ограничений чтобы как минимум продолжать обслуживать свой долг))
Ну это стоит спросить у тех, кто предпочитает хранить в долларах вместо таких же безопасных и куда более доходных гривневых ОВГЗ
Гривневые ОВГЗ номинированы в гривне, она, к сожалению, не является резервной валютой (даже для своих сограждан)
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asti
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Додано: Суб 13 січ, 2024 19:20
asti написав:
Гривневые ОВГЗ номинированы в гривне, она, к сожалению, не является резервной валютой (даже для своих сограждан)
Т.е. кроме абсолютной надёжности обеспеченной возможностью напечатать сколько надо (привет, TerraUSD!) нужно учитывать что-то ещё? А теперь вопрос на миллион: этот самый волшебный статус резервности - он богом выдаётся навсегда или его можно каким-то образом лишиться? И, случайно, не может ли последнее произойти, если таки печатать на все долги? А то странные американцы почему-то пирамиду долгов строят вместо того, чтобы сразу напечатать (хотя и печатают в некоторых количествах тоже). Зачем бы?
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moveton
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Додано: Суб 13 січ, 2024 20:20
moveton написав: asti написав:
Гривневые ОВГЗ номинированы в гривне, она, к сожалению, не является резервной валютой (даже для своих сограждан)
Т.е. кроме абсолютной надёжности обеспеченной возможностью напечатать сколько надо (привет, TerraUSD!) нужно учитывать что-то ещё? А теперь вопрос на миллион: этот самый волшебный статус резервности - он богом выдаётся навсегда или его можно каким-то образом лишиться? И, случайно, не может ли последнее произойти, если таки печатать на все долги?
Можно лишиться, но пока нет серьезных альтернатив, лишиться сложно даже печатая и занимая без меры))
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